큰사진보기 ▲경기 이천시가 한국마사회와 경마공원 유치를 위해 추진 중인 범시민 서명운동 참여자가 3만 명을 넘어섰다. ⓒ 이천시 관련사진보기

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경기 이천시가 한국마사회와 경마공원 유치를 위해 추진 중인 범시민 서명운동 참여자가 3만 명을 넘어섰다.이천시는 지난 9월 18일부터 온·오프라인으로 진행한 한국마사회·경마공원 유치 서명운동에 11월 16일 기준 총 3만236명(온라인 서명 2,685명 포함)이 참여했다고 17일 밝혔다.이번 서명운동은 한국마사회와 경마공원 유치에 대한 시민들의 의지를 결집하고, 이천시의 입지 경쟁력을 대외적으로 알리기 위해 마련됐다.이천시는 2015년 말산업 특구로 지정된 지역으로, 수도권 접근성과 교통망, 개발부지 확보 여건 등을 유치 강점으로 내세우고 있다.시는 한국마사회와 경마공원 유치를 통해 기존 말산업 기반을 확대하고, 문화·관광·레저산업과 연계한 지역경제 활성화 및 새로운 성장동력 확보를 기대하고 있다.시는 앞으로도 시청과 읍·면·동 행정복지센터에서 오프라인 서명을 이어가는 한편, 시 홈페이지와 QR코드를 활용한 온라인 서명운동도 지속할 계획이다.성수석 이천시장은 "서명 3만 명 돌파는 한국마사회와 경마공원 유치를 향한 시민들의 뜨거운 염원과 하나 된 의지를 보여주는 뜻깊은 성과"라며 "뜻을 모아주신 시민 여러분께 깊이 감사드린다"고 말했다.이어 "시민들의 염원을 원동력 삼아 이천시가 대한민국 말산업의 중심지이자 문화·관광·레저의 새로운 거점으로 도약할 수 있도록 유치에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.