오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"여러분 안녕하십니까. 최근 세무사 시험 등에서 AI와 스마트 기기를 악용한 각종 부정행위가 드러난 가운데 사흘 뒤 수능을 앞두고 범정부 대책이 발표됐습니다. 일단 수능은 그대로 치러지는데요. 교육부 연결해 자세히 알아보겠습니다."

- 2026.11.16. MBC 뉴스데스크 오프닝 멘트

큰사진보기 ▲16일 서울 영등포여자고등학교에서 교직원이 2027학년도 수능시험 '스마트기기 활용 부정행위 관련 제재' 안내문을 부착하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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"너무 황당한 뉴스지?"

"너무너무 화가 나. 저 사람은 죄책감에 자수나 했지만, 이게 처음 생긴 일이 아닐 수도 있다는 게 화가 나. 이미 불법 행위를 하고 좋은 점수 받고 좋은 대학에 간 사람들이 있다는 거잖아."

"블라인드 카페를 보면 양심선언 같은 글들이 얼마나 많은데. AI 기기를 통해 시험에서 높은 점수를 받았고 원하던 결과를 얻었다. 그런데 양심에 걸려서 이렇게 고백한다. 너무 괴로웠다는 거야. 이게 무슨 고백이냐고. 죄책감 덜으려고 익명 게시판에 올리고 다리 뻗고 자는 거지. 진짜 죄책감을 용서받으려면 자수를 해야지."

"친구들하고도 요즘 맨날 이 이야기만 해. 우리가 바보라고. 나는 챗지피티를 주로 질문하는 것에 사용하거든. 갑자기 배가 콕콕 찌르듯 아픈데 어떻게 해야 하냐든가, 코피가 자주 나는데 좋은 방법을 알려달라거나. 그런데 이런 우리 같은 수준이 AI를 지능적으로 사용하는 상대와 싸워서 이길 수 있겠냐고!"

"이거 기삿감인데? 수험생 당사자 인터뷰잖아."

"엄마가 기사를 좀 써주세요."

"정말?"

"엄마가 지금 이 이야기를 기사로 써도 되겠어?"

"우리 이야기 말고 어른들이 목소리를 내주셔야 해요. 우리는 어른들 이야기를 듣고 싶어요. 지금 우리를 걱정하고 응원하는 사람들은 유튜브 안에 몇몇 입시 전문 강사들뿐이잖아요."

"AI는 인간의 능력을 확장하기 위해 존재해야지 인간의 정직한 노력을 무력화하는 도구가 되어서는 안 됩니다."

"수험생 여러분 너무 떨릴 것을 알고 있지만 어른으로서 해줄 수 있는 게 너무 적어서 미안합니다."

- 수능 사회탐구 강사 이지영 유튜브 2026.11.16. 오후 2시

큰사진보기 ▲수능 부정행위 대응 관련 대국민 담화문 발표한성숙 국무총리가 17일 오후 서울 종로구 정부서울청사 합동브리핑실에서 수능 부정행위 대응 관련 대국민 담화를 마친 뒤 취재진의 질문을 듣고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

"엄마, 내 친구 H 있잖아. 조금 전 통화했는데 걔가 뭐라는 줄 알아? 기운 빠지고 짜증 나지만 그래도 우리 끝까지 힘내자고. 우리가 9등급이 나와도 '정의표 9등급'이면 당당한 거 아니겠냐고."

큰사진보기 ▲수능을 앞둔 딸에게 도착한 응원 선물2027학년도 대학수학능력시험을 앞둔 딸에게 주변 사람들이 보내준 응원 초콜릿과 사탕 ⓒ 정현주 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

2026년 11월 16일 밤 11시 32분. 나는 청탁받은 기사를 막 쓰기 시작했다. 청탁인은 다름 아닌 우리집 딸이다.우리 집 저녁 식사 시간은 뉴스데스크 타이틀이 돌아가는 시간이다. 특별한 일이 없으면 가족들은 오랜 습관대로 이 시간에 맞춰 집으로 돌아온다. 나 또한 저녁 7시 반이면 숟가락을 들 수 있도록 식사를 준비한다. 그날 저녁은 딸과 식탁에 앉았다.안 그래도 입맛 없는 요즘인데 살맛 안 나는 뉴스다. 지난 15일, 세무사 자격시험 수석 합격자가 인공지능(AI)을 이용한 부정행위를 시인하고 경찰에 자수했다. 이후 내 휴대전화의 알고리즘에는 각종 시험 문제를 푸는 스마트안경 시연 영상부터 초소형 카메라 관련 정보가 쉴 새 없이 밀려왔다. 영화에서나 보던 일이라며 '언젠가는 이런 날이 오겠지'라고 생각했지만, 막상 현실이 되니 생각보다 무서웠다.특히 우리 집에는 며칠 뒤 수능이라는 큰 시험을 치르는 딸이 있기에 더더욱 남의 이야기가 아니었다. TV 앵커 목소리를 한쪽 귀로 흘려듣는 듯 씩씩하게 밥을 먹고 있는 딸에게 물었다.딸은 지난해에 이어 올해 두 번째 수능을 치른다. 평소 차분한 성격이지만, 고3과 재수 기간을 거치며 딸의 말수는 눈에 띄게 줄었다. 그런 아이가 목소리를 높인 것이다. 닫혔던 물꼬가 터진 듯 쏟아지는 이야기를 들으며 수험생 당사자인 딸의 이야기를 조금 더 듣고 싶었다. 어떤 부분에 가장 화가 나는지를 물었다.익명 게시글의 진위는 확인할 수 없지만, 그런 글을 접한 딸의 분노는 생각보다 컸다. 지금 한 글자라도 읽고 외워야 할 시간인데 이런 뉴스를 접하고, 검색의 파도를 타고, 분노로 출렁거리고 있다는 게 답답했다. 어쩌면 내 휴대전화보다 딸의 휴대전화에 더 무섭고 생생한 세계가 펼쳐지고 있을지도 모르는 일이었다.나는 놀랐다. <오마이뉴스>에서 시민기자로 활동한 지 이제 1년 3개월 차. 사실 그동안 나는 고3 수험생의 엄마로 느낀 여러 이야기를 기사로 썼다. 딸의 힘든 수험 생활부터 수시 실기시험과 실패의 과정까지. 그렇지만 딸에게는 내가 쓴 기사에 대해서는 제대로 이야기 하지 않았다. 그런데 딸이 먼저 기사를 써달라고 한다. "오마이 갓"을 외칠 뻔했다. 한 번 더 물었다.한 대 맞은 것 같았다. 딸이 힘을 받고 있는 그 사람들이 누구인지 물었다. 혹시 지금 보고 있는 영상들을 링크로 보내줄 수 있냐고 물었는데, 흔쾌히 'YES'라고 했다. 기대하지 않았던 취재원에게 적극적인 협조 신호가 온 것이다. 심지어 저녁 식탁에서 숟가락을 내려놓고 방에 들어간 지 5분 만에 보내왔다. 자기 물건 하나 주문하려고 선택하라고 해도 '잠시만', '이따가'를 이어 붙이며 미루다가 놓치는 아이가 말이다.시험 종료를 알리는 카운트다운이 시작된 것처럼 내 마음도 급해졌다. 어디부터 시작해야 하나. 뉴스를 다시 검색해야 하나, 딸이 보내준 링크부터 봐야겠지.딸이 보내준 영상과 알려준 이름들을 따라 아이의 세계로 들어가 본다. 국어 강사 유대종, 수학 강사 정승제, 사회탐구 강사 이지영과 입시 유튜버 미미미누 등이 수능의 공정성 확보를 위해 교육 당국에 목소리를 높이고 있었다. 어떤 사람은 목소리가 갈라지게 흥분했고, 어떤 사람은 목이 메도록 수험생의 안타까운 입장을 대변하고 있었다.사실 엄마가 바로 코앞에 있는데 자기가 믿고 있는 어른들은 유튜브나 인스타그램에 있다니 슬쩍 질투심도 났다. 그래서 더욱 귀를 기울였다.사회탐구 스타강사인 이지영은 정직하게 시험을 치른 학생들이 받을 피해를 여러 각도에서 걱정하고 있었다. 열심히 공부한 학생들이 부정행위로 불이익을 받을 수도 있고, 반대로 좋은 성적을 받은 학생들마저 부정행위를 의심받을 수 있다는 것이다. 노력한 만큼 인정받을 수 있어야 한다는 이야기였다.그리고 영상의 마지막, 수험생들에게 이런 말을 건넸다.질투심은 창피함으로 바뀌었다. 그들은 수험생의 불안을 자기 일처럼 받아들이고 있었는데, 수험생의 엄마인 나는 새로운 부정행위 수법에 신기해하고 장비 가격에 농담까지 보태며 '설마' 하고만 있었다. 정작 시험을 치를 아이들이 어떤 마음일지는 제대로 들여다보지 않으면서.딸이 보내준 사람들의 영상들을 보고 다른 사람들의 이야기도 찾아보며 이 기사를 어떻게 풀어가야 할지 고민했다. 그러다 딸이 친구에게 들었다며 전해준 말이 떠올랐다.'정의표 9등급'이라는 말에 피식 웃었다. 정직하게 얻은 성적이라면 9등급이어도 당당하자며 서로를 격려하는 아이들을 보니 교육 당국의 대책을 듣고도 가시지 않던 불안이 조금 누그러졌다. 이런 아이들이라면 걱정하지 않아도 되겠다는 생각이 들었다. 하지만 이내 씁쓸해졌다. 정직하게 시험을 치르는 일이 언제부터 서로 다독이며 지켜내야 할 각오가 되었을까 싶어서.아이들이 해야 할 일은 끝까지 자신의 실력을 다하는 것이다. 당연히 정직하게. 하지만 그 정직함이 손해로 돌아오지 않도록 공정한 시험 환경을 만드는 것은 어른들의 몫이다. 딸이 내게 기사를 부탁한 이유도 결국 그 때문이었을 것이다.