큰사진보기 ▲카몬워프시모노세키 가라토 시장 앞 카몬워프에서 바라 본 간몬 대교. 이곳은 여행자들 사이에 해협을 바라보면서 스시 초밥을 먹는 장소로 각광 받는 곳이다. ⓒ 임병식 관련사진보기

큰사진보기 ▲시모노세키역산요 철도의 종착역 시모노세키 역. 시모노세키역은 관부 연락선을 타고 대륙으로 향하는 출발항이기도 했다. ⓒ 임병식 관련사진보기

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큰사진보기 ▲미모스소가와 공원4개국 연합함대 포격에 맞서 조슈 세력이 대항해 발포했던 '조슈포' 복제품을 전시한 미모스소가와 공원 ⓒ 임병식 관련사진보기

큰사진보기 ▲슌반루시모노세키 조약이 체결된 복어요릿집으로 유명한 슌반루. 이곳에서 청나라는 굴욕적인 조약을 맺었다. ⓒ 임병식 관련사진보기

큰사진보기 ▲산요 호텔 터현 시모노세키 경찰서 앞에는 메이지 시기 산요 철도가 운영한 산요 호텔이 있었다. 지금은 터를 알리를 기념비만 남아 있다. ⓒ 임병식 관련사진보기

큰사진보기 ▲철도기념물유메 광장에 설치된 철도 잔교터 기념비. 부산항과 시모노세키를 잇던 연락선이 출발한 부두 잔교 자리에 설치됐다. ⓒ 임병식 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 국가유산청 국가유산위원입니다.

3일 쵸후(長府) 성하 마을에서 시모노세키역으로 향하는 마을버스에 올랐다. 시모노세키역은 고베에서 출발한 산요 본선의 종착역이다. 1901년 산요 철도가 이곳까지 연장되면서 일본의 근대 철도망은 바다를 건너 한반도와 만주로 연결됐다.시모노세키가 익숙한 것은 학창 시절 배운 시모노세키 조약 때문이다. 일본에서는 일청강화조약(日清講和条約)으로 부른다. 자국을 앞세우는 관행 때문이다. 우리는 '일청'이 낯설어도 일본인에게는 자연스럽다. 미국이 큰 나라지만 우리는 한미 정상회담이라고 하지 미한 정상회담이라고 하지 않는다. 같은 이치다.1894년 청일전쟁과 1895년 시모노세키 조약은 동아시아 질서를 뿌리째 뒤흔들었다. 그때까지 동아시아 절대 강자는 중국이었다. 중국은 오랫동안 누구도 넘볼 수 없는 대국이었다. 그런 중국이 섬나라 일본에 패한 게 청일전쟁이다. 메이지유신 이후 근대화에 매진한 일본이 마침내 실력을 증명한 전쟁이었다.싸움터는 불행하게도 조선이었다. 고종은 동학농민군을 진압해달라며 청나라에 파병을 요청했고, 일본은 이틈을 타고 군대를 보냈다. 일본 육군은 히로시마에 대본영을 설치하고 청일전쟁을 지휘했다. 앞서 다녀온 히로시마 우지나항은 일본군의 출항지였다. 히로시마가 청일전쟁을 지휘한 군사도시였다면 시모노세키는 그 결과를 확정한 외교 무대였다.청나라에는 굴욕적이었다. 일본은 전권대사 이토 히로부미를 내세워 청나라 리홍장을 압박했다. 한 달 가까운 회담 끝에 청나라는 전쟁 배상금 2억 냥과 요동, 대만, 펑후 열도를 내주었다. 리홍장은 일본 우익 청년에게 총격까지 받았다. 패전국의 설움이었다.일본이 청나라를 격파한 배경에는 31년 전 1864년 시모노세키 전투가 있다. 당시 조슈번(현 야마구치)은 서양을 배척하는 선봉에 있었다. 그해 시모노세키 앞바다는 포연이 자욱했다. 영국·프랑스·미국·네덜란드 4개국 연합함대의 포격을 받고 조슈번은 참패했다.전쟁에서 깨진 조슈는 깨달았다. 배척해서는 이길 수 없다는 냉정한 현실이었다. 이후 조슈는 서양 기술과 군사력을 배우는 데 적극적이었다. 영국 유학파 이토 히로부미와 이노우에 가오루의 개국·근대화 노선도 힘을 얻었다. 실리를 좇는 일본의 유연한 실용주의를 보여주는 대목이다. 이런 변화는 조슈가 메이지유신의 중심에 서는 데 결정적 영향을 미쳤다.시모노세키역에 도착해 여행자들 사이에 이름난 가라토 시장에 들렀다. 가라토 시장 주변에는 역사 현장이 몰려 있다. 시모노세키 조약을 체결한 슌반루(春帆樓)부터 아카마 신궁, 조선통신사엄류비까지 반경 500m 이내다. 슌반루는 동아시아 주도권이 중국에서 일본으로 넘어간 현장이다. 중국은 치욕스럽지만 일본은 가슴 뿌듯한 곳이다.조선통신사 상륙·엄류비는 시모노세키가 한일 관계에서 주요 거점이었음을 알리는 상징물이다. 엄류(淹留)는 머물러 묵는다는 뜻이다. 글씨는 김종필 전 총리가 한일의원연맹 회장 때 쓴 것이다. 부산을 떠난 조선통신사가 일본 땅에 처음 발을 내딛는 곳은 시모노세키였다. 이때 만해도 조선은 문화적으로 우위에 있었고 두 나라는 평화로웠다.시모노세키에서 벌어진 시모노세키 전투와 시모노세키 조약. 두 사건 사이에는 일본 근대화와 산업화, 그리고 대륙을 향한 야심이 있다. 그 야심을 실어 나른 것은 철도와 선박이었다. 산요 철도는 1894년 청일전쟁 직전 히로시마에 도달했고, 1901년에는 시모노세키까지 연결됐다. 산요 철도는 전쟁 중 군대와 군수물자를 수송하는 동맥으로 쓰였다.시모노세키는 산요 철도 종착역인 동시에 관부연락선 출발항이었다. 1901년 산요 철도는 간몬 해협을 건너 모지(門司)와 철도 연락선으로 연결됐다. 1911년부터는 연락선에 통째로 기차를 옮겨 싣고 해협을 건넜다.1905년 9월에는 관부연락선이 취항했다. 부산으로 건너간 여객과 물자는 경부선과 경의선을 타고 서울과 신의주를 거쳐 만주로 향했다. 경부선은 1905년, 경의선은 1906년 개통됐다. 일본은 철도와 바다를 결합함으로써 한반도를 대륙 진출에 필요한 통로로 활용했다. 그 이면에 식민지 조선의 고통을 빼놓을 수 없다.현 시모노세키 경찰서 앞에 시모노세키역과 산요 호텔이 있었다. 지금은 옛 영광을 떠올리기 어렵다. 인근 유메 광장에서 차량 항송 기념비, 시모노세키역 쇼핑센터 외벽에서 흔적을 더듬을 뿐이다.식민지 시기 시모노세키역 일대는 일본과 한반도를 오가는 조선인들로 북적였을 것이다. 독립운동가와 유학생, 상인, 징용병, 노동자 등 저마다 사연은 달랐다. 이렇게 산요 철도와 관부연락선은 근대화 통로인 동시에 침략과 수탈, 이주 통로였다.19세기 제국주의와 군국주의가 분출했던 시모노세키 앞바다는 이제 평온하다. 당시 메이지유신으로 힘을 축적한 일본은 동아시아에 커다란 고통을 안겼다. 제국주의를 설계한 이토 히로부미는 1909년 10월 15일 산요 철도를 타고 시모노세키에 왔다. 이곳 슌반루에서 하룻밤을 보낸 그는 10월 26일 하얼빈역에서 죽음을 맞았다. 시모노세키에서 시작된 이토의 마지막 여정이었다.