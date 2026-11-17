큰사진보기 ▲경기 성남시는 대형 건축공사장의 안전사고 예방을 위해 지역 내 민간 대형 건축공사장 35곳을 대상으로 오는 20일까지 안전점검을 실시한다고 17일 밝혔다. ⓒ 성남시 관련사진보기

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경기 성남시가 대형 건축공사장의 안전사고 예방을 위해 지역 내 민간 대형 건축공사장 35곳을 대상으로 오는 20일까지 안전점검을 실시한다고 17일 밝혔다.시는 지난달부터 7층 이상이거나 연면적 2000㎡를 초과하는 민간 대형 건축공사장 가운데 사고 취약 현장을 대상으로 안전점검을 진행하고 있다.점검에는 성남시 건축안전관리과와 한국건설안전협회 소속 건설안전기술사·건축시공기술사·토목기술사 등 민간 전문가가 참여해 합동으로 현장 안전관리 실태를 살피고 있다.주요 점검 사항은 △건축 구조물의 변형 여부와 가시설 안전 상태 △굴착·흙막이 공법의 적정성과 안전 조치 여부 △공정별 안전계획 수립·이행 여부 △주요 공정의 시공 상태 등이다.시는 점검 과정에서 미흡한 사항이 발견되면 현장에서 즉시 시정을 요구하고, 조치가 완료될 때까지 지속적으로 확인·관리할 방침이다.성남시 관계자는 "건설현장의 안전사고를 예방하기 위해서는 위험요소를 사전에 발견하고 신속하게 개선하는 것이 중요하다"며 "건설근로자의 생명과 안전을 최우선으로 삼아 현장점검과 안전교육, 사고 예방 홍보를 강화해 나가겠다"고 말했다.