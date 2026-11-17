큰사진보기 ▲2024년 5월 13일 당시 조국 조국혁신당 대표가 경북 울릉군 독도를 방문한 모습. ⓒ 뉴시스 관련사진보기

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강연과 세미나 참석 등을 위해 일본을 방문하려던 조국 조국혁신당 혁신정책연구원 원장이 일본 정부로부터 입국을 거부당했다. 거부 사유를 상세히 밝히진 않았지만 과거 독도를 방문했던 일을 문제 삼은 것으로 추측된다.임명희 조국혁신당 대변인은 17일 오후 낸 논평을 통해 이같은 사실을 전하면서 일본 정부의 조치를 비판하고 공식 사과와 재발방지를 촉구했다.임 대변인에 따르면, 조 원장은 이날 오전 11시 5분경 도쿄 하네다공항에 도착해 입국심사를 받았다. 일본 당국은 입국심사를 중단한 뒤 조 원장을 별도의 사무실로 데려가 각 50분과 22분씩 두 차례 인터뷰를 하고서는 '입국 거부'를 통보하는 인정통지서를 발부했다.일본 당국은 이의신청포기서에 서명할 것을 요구했으나, 조 원장은 '한국으로 돌아가겠으나, 이의신청 여부는 본인의 권리이므로 포기할 수 없다'고 말하며 서명을 거부했다고 임 대변인은 전했다.일본 당국은 입국 거부 사유를 '일본법상 상륙 거부 사유'에 해당한다고 밝혔다. 이 소식을 들은 주일본 한국대사관 총영사가 공항에 도착해 항의했지만 받아들여지지 않았다.조 원장은 이날부터 2박3일 간 일본을 방문해 메이지가쿠인대학에서 '불평등 시대의 해법: 사회권 선진국'이라는 제목으로 기조강연을 하는 등 세미나에 참석하고, 다케가와 쇼고 도쿄대 명예교수 등 일본 학계와의 간담회, 이성시 재일한인역사자료관장 면담 등을 할 예정이었는데, 이같은 방일 일정이 모두 무산됐다.임 대변인은 "조 원장은 한일 양국이 함께 직면한 불평등의 해법과 복지국가의 미래를 일본 학계와 논의하기 위해 일본을 찾았다. 양국 정부가 '미래지향적 관계'를 말하는 지금, 일본 정부가 학술 교류의 문을 닫아 버린 것은 스스로 그 말을 부정하는 행태"라면서 "일본 정부는 이번 사태에 대하여 공식 사과와 함께 재발 방지를 약속해야 한다"고 촉구했다.임 대변인은 한국 정부를 향해 "공당의 대표를 지낸 인사가 입국을 거부당한 이번 사태를 결코 가볍게 넘겨서는 안 될 것"이라며 "일본 정부에 즉각 엄중히 항의하고 공식 해명을 받아내야 한다"고 강조했다.일본 정부는 한국인에 대해서는 범죄 이력이 없더라도 입국을 거부해온 경우가 잦다. 독도 관련 활동을 했거나 일제강점기의 역사 문제에 대한 소신을 밝힌 정치인·연예인 등 유명인사들이 대표적이다.조국 원장의 경우 지난 2024년 5월 독도를 방문해 당시 윤석열 정부의 일본 친화적 외교 기조를 비판했고, 일본 언론도 이를 주요하게 보도한 바 있다.임 대변인은 국회 소통관 브리핑 직후 기자들과 만나 "평범한 대학가 강연일정이라서, 입국을 거부당할 거라는 예상은 못했다"면서도 "(이런 상황이 벌어진 데 대해) 유감스럽게 생각한다. 공당의 전 대표셨고 공인이신데, 일본 정부가 명확한 사유도 없이 방문을 거부했다는 것을 심각하게 본다"고 말했다.혁신당 또한 '독도 방문'을 거부 이유로 추정 중이다. 그는 "정확히 사유를 듣진 못했지만, 2024년 당대표 시절 독도 방문 일정 외에는 (입국을 거부할) 어떤 분명한 사유가 없다고 추정한다"고 했다. 당시 차규근 혁신당 의원도 동행했는데, 그는 지난 2월 일본 입국 당시 문제가 없었으며 이는 국회의원 신분 덕으로 추정한다고 임 대변인은 설명했다.임 대변인은 "현지에서 일본 총영사관이 한 항의도 받아들여지지 않은 부분이 있으니 이 또한 강력한 대응이 있어야 한다"며 "범정부 차원에서 강력하게 대응해야 된다"고 밝혔다. 공보국 측은 이후 ▲조 원장이 일본 출입국과 한 인터뷰 중, 독도 관련 언급은 없었으며 ▲조 원장의 일본 방문은 24년 독도방문 후 이번이 처음이라고 추가 공지했다.이와 관련해 외교부는 "외교 경로를 통해 유감의 뜻을 전했다"고 밝혔다. 외교부 측은 이날 공지를 통해 "정부는 해당 조치에 대한 정확한 사실관계 확인을 요구했고, 일본 정부는 이번 입국 거부 조치가 '출입국관리 및 난민인정법'에 따른 것이라고 설명해왔다"며 "한국 정부는 일본 정부에 유사 사례의 재발 방지를 요구했고, 앞으로도 양국 간 원활한 인적교류와 우리 국민 권익 보호를 위해 최선을 다할 예정"이라고 알렸다.