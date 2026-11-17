큰사진보기 ▲용인시는 지난 16일 시청 접견실에서 멕시코 한국 문화 축제인 '코쿠페스트(KOCUFest)' 관계자들과 간담회를 열고 사포판시의 '교류 추진 의향서'를 전달받았다고 밝혔다. ⓒ 용인시 관련사진보기

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경기 용인특례시가 멕시코의 반도체·정보통신기술(ICT) 산업 거점인 사포판시와 경제·기술혁신·교육 등 다양한 분야의 교류를 추진한다.용인시는 지난 16일 시청 접견실에서 멕시코 한국 문화 축제인 '코쿠페스트(KOCUFest)' 관계자들과 간담회를 열고 사포판시의 '교류 추진 의향서'를 전달받았다고 밝혔다.이날 간담회에는 황준기 용인시 제2부시장과 시 관계자, 아렐리스 다니엘라 벨트란 두란 에스제이(SJ) 컬처엔터테인먼트 대표 등 코쿠페스트 관계자들이 참석했다.사포판시는 의향서를 통해 코쿠페스트와 연계한 문화교류를 비롯해 무역·투자 등 경제협력, 기술혁신, 교육, 관광, 지속가능한 농업 분야에서 용인시와 협력하고 싶다는 뜻을 밝혔다.특히 양 도시가 반도체 산업을 주요 성장 기반으로 삼고 있다는 점에서 향후 산업·기술 분야의 교류 가능성이 주목된다.사포판시가 속한 멕시코 할리스코주는 전자·ICT·반도체 산업이 발달한 지역으로, 사포판시에는 정보기술과 전자산업, 반도체 설계 및 연구개발(R&D) 기능이 집적돼 있다.할리스코 주정부는 현재 사포판에 위치한 국립고등연구센터(Cinvestav) 과달라하라 캠퍼스에 주립 반도체 설계 단지를 조성하고 있다.용인시 역시 반도체 산업을 핵심 성장동력으로 육성하고 있어 향후 양 도시 간 기업·기술 교류로 협력 범위가 확대될 수 있을지 관심이 모인다.이번 교류의 연결고리 역할을 한 코쿠페스트는 2013년부터 개최돼 온 멕시코의 한국 문화 축제다. 올해는 6월 20일부터 21일까지 사포판시 어린이공원 일대에서 '한국의 전통문화와 문화유산'을 주제로 열렸다.황준기 제2부시장은 "사포판시는 여러 면에서 성장하고 있는 도시고, 용인과 규모 등 비슷한 점도 많다"며 "이 자리를 계기로 앞으로 두 도시가 서로 이해하고, 좋은 관계를 구축해 나가길 바란다"고 말했다.