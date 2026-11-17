한성숙 국무총리가 대학수학능력시험(수능)을 이틀 앞둔 17일 '수능 부정행위 대응' 관련 대국민 담화에서 "새로운 유형의 부정행위에도 빈틈없이 대응하고 어떠한 부정행위도 용납하지 않겠다는 확고한 의지로 수능 공정성 반드시 지키겠다"고 공언했다.
한 총리는 이날 오후 3시 정부서울청사 본관 브리핑실에서 "정부는 이 상황을 매우 엄중하게 인식하고 있다"며 "수험생들이 정직하게 준비해 온 노력이 부정행위로 침범당해서는 안 된다는 원칙 아래 사전 예방, 시험장 감독, 사후 조사와 제재에 이르기까지 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.
한 총리가 제시한 대책을 종합 정리한 내용은 아래와 같다.
1. 11월 19일 수능일
- 모든 전자기기는 수능시험장에 반입할 수 없다
. 부득이하게 소지하게 된 전자기기는 전원을 끄고 반드시 1교시 시작 전에 감독관에게 제출해야 하며, 제출하지 않고 소지하다 적발되면 실제 사용 여부와 관계없이 부정행위로 처리
된다.
- 시험 중 책상 위에는 수험표와 신분증, 시험장에서 공식 제공하는 수능 샤프와 컴퓨터용 사인펜 등 허용된 물품만 놓을 수 있다
.
- 우선 1교시 시작 전에 휴대폰을 포함한 모든 전자기기를 전원이 꺼진 상태로 수거해서 시험본부에 별도 보관
하고 시험 종료 후 반환한다. 부정행위 차단 차원에서 수험생의 가방을 교실 밖 복도에 별도 보관
하도록 한다.
- 재난 문자를 시험 시작 전 발송
하여 미제출 휴대폰을 적발하는데 쓴다. 이를 위해 복도에서 점검하는 감독관을 추가 배치한다.
- 전국 시험장에 7500여 명의 감독관을 배치했으며, 스마트 기기 전담인력과 복도 감독관 8400여 명을 추가로 배치한다.
- 모든 수험생은 안경을 책상에 내려놓고, 감독관은 스마트 안경 여부를 전수 점검
한다. 매교시 안경을 착용한 상태에서 전수 점검한다.
- 3교시 시작 전에는 수험생 본인 확인 시간을 통해 휴대한 모든 물품의 전수 점검을 재실시한다.
- 최근 확인된 초소형 카메라 등 새로운 유형의 부정행위 수법에 대응하기 위해 옷에 부착된 단추에는 단추마다 스티커를 붙여 가린다
. 아날로그 방식의 수능시계 등을 등 모든 물품을 확인할 때도 초소형 카메라 등 전자기기가 숨겨져 있는지, 부착돼 있는지를 확인하기 위해 양소매를 걷고 옷깃과 단추 등도 확인한다.
- 글로벌 빅테크 기업과의 협력
을 통해 시험지를 이미지로 캡쳐하여 정답을 확인한 것으로 의심되는 사안 등을 사후 조사 및 수사 요청 시 적극 협조
한다.
2. 수능일 이후
- 부정행위를 한 수험생에 대해서는 '무관용 원칙'으로 부정행위 응시 자격 제한 기간을 1년에서 10년으로 대폭 확대하기로 했다
. 수능에서 발생한 부정행위부터 소급 적용될 수 있도록 국회와 협의할 예정
이다.
- 중대한 부정행위에 대해서는 시험무효와 응시자격제한에 그치지 않고 이 형법상 위계에 의한 공무집행 방해 혐의로 고발하거나 수사를 의뢰하는 등 형사적 책임도 엄중하게 묻는다.
- 시험 종료 이후에도 부정행위와 관련한 신고와 제보를 지속적으로 접수
해 구체적인 의심 정황이나 특이 사항이 발견되는 경우, 수능 성적 사후 분석을 포함하여 철저히 조사한다. 시험 중 적발되지 않은 부정행위도 끝까지 사후 추적하여 처벌한다.
- 한국대학교육협의회와 협력해 부정행위를 통해 입학한 수험생은 관련 법에 따라 입학을 취소
하고, 현재 대학에 학적을 두고 있는 재수생들은 재학 중인 대학에서도 퇴학 조치
하도록 한다.
- 부정행위에 활용할 수 있는 초소형 카메라 등 스마트기기를 판매하는 사업자와 구매자에 대한 조사도 신속히 검토하겠다.
한편, 한 총리는 수험생들에게 "시험 당일에는 불필요한 오해를 줄이고 원활한 감독 업무를 위해서 목걸이나 반지, 모자 등 장신구 착용은 자제해 주시기를 부탁드린다"라며 "단추가 있는 의복 착용도 가급적 피해주실 것을 간곡히 당부드린다"고 당부했다.