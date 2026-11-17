큰사진보기 ▲수능 부정행위 대응 관련 대국민 담화문 발표한성숙 국무총리가 17일 오후 서울 종로구 정부서울청사 합동브리핑실에서 수능 부정행위 대응 관련 대국민 담화를 하고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

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모든 전자기기는 수능시험장에 반입할 수 없다

제출하지 않고 소지하다 적발되면 실제 사용 여부와 관계없이 부정행위로 처리

허용된 물품만 놓을 수 있다

휴대폰을 포함한 모든 전자기기를 전원이 꺼진 상태로 수거해서 시험본부에 별도 보관

수험생의 가방을 교실 밖 복도에 별도 보관

재난 문자를 시험 시작 전 발송

모든 수험생은 안경을 책상에 내려놓고, 감독관은 스마트 안경 여부를 전수 점검

초소형 카메라 등 새로운 유형의 부정행위 수법에 대응하기 위해 옷에 부착된 단추에는 단추마다 스티커를 붙여 가린다

글로벌 빅테크 기업과의 협력

이미지로 캡쳐하여 정답을 확인한 것으로 의심되는 사안 등을 사후 조사 및 수사 요청 시 적극 협조

부정행위 응시 자격 제한 기간을 1년에서 10년으로 대폭 확대하기로 했다

국회와 협의할 예정

시험 종료 이후에도 부정행위와 관련한 신고와 제보를 지속적으로 접수

부정행위를 통해 입학한 수험생은 관련 법에 따라 입학을 취소

대학에 학적을 두고 있는 재수생들은 재학 중인 대학에서도 퇴학 조치

한성숙 국무총리가 대학수학능력시험(수능)을 이틀 앞둔 17일 '수능 부정행위 대응' 관련 대국민 담화에서 "새로운 유형의 부정행위에도 빈틈없이 대응하고 어떠한 부정행위도 용납하지 않겠다는 확고한 의지로 수능 공정성 반드시 지키겠다"고 공언했다.한 총리는 이날 오후 3시 정부서울청사 본관 브리핑실에서 "정부는 이 상황을 매우 엄중하게 인식하고 있다"며 "수험생들이 정직하게 준비해 온 노력이 부정행위로 침범당해서는 안 된다는 원칙 아래 사전 예방, 시험장 감독, 사후 조사와 제재에 이르기까지 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.한 총리가 제시한 대책을 종합 정리한 내용은 아래와 같다.. 부득이하게 소지하게 된 전자기기는 전원을 끄고 반드시 1교시 시작 전에 감독관에게 제출해야 하며,된다.- 시험 중 책상 위에는 수험표와 신분증, 시험장에서 공식 제공하는 수능 샤프와 컴퓨터용 사인펜 등- 우선 1교시 시작 전에하고 시험 종료 후 반환한다. 부정행위 차단 차원에서하도록 한다.하여 미제출 휴대폰을 적발하는데 쓴다. 이를 위해 복도에서 점검하는 감독관을 추가 배치한다.- 전국 시험장에 7500여 명의 감독관을 배치했으며, 스마트 기기 전담인력과 복도 감독관 8400여 명을 추가로 배치한다.한다. 매교시 안경을 착용한 상태에서 전수 점검한다.- 3교시 시작 전에는 수험생 본인 확인 시간을 통해 휴대한 모든 물품의 전수 점검을 재실시한다.- 최근 확인된. 아날로그 방식의 수능시계 등을 등 모든 물품을 확인할 때도 초소형 카메라 등 전자기기가 숨겨져 있는지, 부착돼 있는지를 확인하기 위해 양소매를 걷고 옷깃과 단추 등도 확인한다.을 통해 시험지를한다.- 부정행위를 한 수험생에 대해서는 '무관용 원칙'으로. 수능에서 발생한 부정행위부터 소급 적용될 수 있도록이다.- 중대한 부정행위에 대해서는 시험무효와 응시자격제한에 그치지 않고 이 형법상 위계에 의한 공무집행 방해 혐의로 고발하거나 수사를 의뢰하는 등 형사적 책임도 엄중하게 묻는다.해 구체적인 의심 정황이나 특이 사항이 발견되는 경우, 수능 성적 사후 분석을 포함하여 철저히 조사한다. 시험 중 적발되지 않은 부정행위도 끝까지 사후 추적하여 처벌한다.- 한국대학교육협의회와 협력해하고, 현재하도록 한다.- 부정행위에 활용할 수 있는 초소형 카메라 등 스마트기기를 판매하는 사업자와 구매자에 대한 조사도 신속히 검토하겠다.한편, 한 총리는 수험생들에게 "시험 당일에는 불필요한 오해를 줄이고 원활한 감독 업무를 위해서 목걸이나 반지, 모자 등 장신구 착용은 자제해 주시기를 부탁드린다"라며 "단추가 있는 의복 착용도 가급적 피해주실 것을 간곡히 당부드린다"고 당부했다.