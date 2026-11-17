큰사진보기 ▲서울교통공사노조 총력 결의대회서울교통공사노조가 17일 오전 서울시청 옆 세종대로에서 ‘2026년 임단협 승리를 위한 조합원 총력투쟁 결의대회’를 열었다. ⓒ 김철관 관련사진보기

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큰사진보기 ▲서울교통공사노조 총력 결의대회서울교통공사노동조합이 17일 오전 서울시청 옆 세종대로에서 ‘2026년 임단협 승리를 위한 조합원 총력투쟁 결의대회’를 열었다. ⓒ 김철관 관련사진보기

오는 25일 총파업을 선언한 서울교통공사노조가 17일 서울시를 향해 구조조정 저지, 안전인력 확보 등 현안 해결을 촉구했다.전국민주노동조합총연맹 공공운수노조 서울교통공사노동조합(위원장 김정섭)은 17일 오전 10시 30분부터 서울시 중구 서울시청 옆 세종대로에서 '2026년 임단협 승리를 위한 조합원 총력투쟁 결의대회'를 개최했다.노조는 ▲구조조정 저지 ▲안전인력 충원 ▲온전한 임금 인상 ▲무임비용 제도개선 실현 등을 서울시와 공사에 촉구했다.조합원 3000여 명이 모인 가운데, 투쟁사를 한 김정섭 서울교통공사노조 위원장은 "내년이면 공사 통합 10년이다. 지난 10년 동안 우리 지하철 현장에서는 이미 1700명의 인력이 감축되었다"며 "이미 줄어든 인력에 더해 육아휴직 등으로 약 800명이 현장을 추가로 비우고 있다. 정말 이러고도 내년에 서울 지하철이 아무 문제 없이 운영될 수 있겠느냐"고 말했다.이어 "이런 상황에서도 서울 지하철을 세계 최고의 품질로 운영해 온 우리의 자존심과 긍지를 저 오세훈 시장은 무참히 짓밟았다"며 "정부와 서울시의 책임을 노동자와 시민에게 떠넘기는 굴욕적인 합의, 현장의 안전 공백을 방치하는 기만적인 합의는 결코 하지 않겠다"고 말했다.특히 "서울시와 공사가 우리의 정당한 요구를 외면한다면, 다가오는 25일 우리가 들어 올린 총파업의 깃발을 가장 높이 치켜 들고, 저 서울시청 본관을 단숨에 쓸어버릴 거대한 쓰나미가 되어 다시 만나자"며 "우리의 강단과 결기로 반드시 안전인력을 충원하고, 우리의 일터와 시민의 안전을 끝까지 지켜내자"고 호소했다.공사 적자와 관련해서도 김 위원장은 "8300억 원의 적자 가운데 어르신 무임수송 등으로 인한 손실이 4500억 원, 버스 환승할인 등 서울시 정책에 따른 손실이 3300억 원으로 전체 적자의 94%에 달한다"며 "정책 결정은 누가 하고, 생색은 누가 내면서 서울시민과 지하철 노동자들에게 손가락질할 수 있느냐"고 비판했다.연대사를 한 강철 전국철도노조 위원장은 "시민안전을 위한 지하철 안전인력 충원과 공공교통의 지속가능성 확보는 노조가 절대 양보할 수 없는 현안"이라며 "파업을 피하기 위해서는 서울시가 책임있는 실질적인 대책을 내놓아야 할 것"이라고 강조했다.쟁의대책위원장인 김정섭 노조위원장은 이날 조합원 '투쟁 지침 4호'를 발표했다. 이를 통해 ▲전 조직 오는 20일부터 안전운전 투쟁과 25일 총파업 준비에 투쟁력 집중할 것 ▲19일까지 필수유지 업무 대상자 지정 및 총파업 세부 프로그램 숙지 ▲중앙쟁의대책위원회 지침 사수 ▲서울시와 공사 전향적 변화 없을 시, 25일 오전 10시 30분 시울시청 앞 총파업 결의대회 집결 등을 밝혔다.집회 참가 조합원들은 '가자 총파업' '멈추자 구조조정' 등이 적힌 손팻말을 들었다. 투쟁의 북소리 '살판' 공연이 이어졌고 역무, 승무, 기술, 차량 등 노조 본부장들도 무대로 나와 투쟁의 목소리를 높였다.이날 사측은 노조에 공문을 보내 교섭 재개를 요청했다. 이에 대해 노조는 교섭에 응하겠다는 입장이다. 하지만 "진전된 내용이 없으면 합의할 생각은 없다"고 밝혔다.서울교통공사 노사는 올 임금·단체교섭에서 인력감축과 신규채용, 임금 인상 등을 둘러싼 입장 차이를 좁히지 못하고 있다. 노조는 서울시와 공사가 추진하는 2212명 인력감축 계획의 전면 철회와 부족한 현장 안전인력 1313명 충원, 정부 지침에 따른 3.5%의 온전한 임금인상을 요구하고 있다. 아울러 노조는 공익서비스 비용에 대한 국비지원과 안전업무 2인 1조 의무화 등 지하철의 지속가능성과 시민안전을 위한 제도 개선을 촉구하고 있다.한편, 노조는 지난 10일 현장간부결의대회와 기자간담회를 열어 현안문제가 해결되지 않으면 오는 25일 오전부터 총파업을 단행하겠다고 선포한 바 있다.