큰사진보기 ▲부천지역 노동·시민사회단체 20여 곳은 17일 낮 12시 부천시청 남문 앞에서 '부천시립노인전문병원·요양원 운영정상화를 위한 시민대책위원회' 출범 기자회견을 열었다. 1차 공모는 10월 8일부터 28일까지, 2차 공모는 10월 29일부터 11월 5일까지 진행됐지만 모두 신청기관 없이 마감됐다. ⓒ 정재현 관련사진보기

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큰사진보기 ▲부천지역 노동·시민사회단체 20여 곳은 17일 낮 12시 부천시청 남문 앞에서 '부천시립노인전문병원·요양원 운영정상화를 위한 시민대책위원회' 출범 기자회견을 열었다. 1차 공모는 10월 8일부터 28일까지, 2차 공모는 10월 29일부터 11월 5일까지 진행됐지만 모두 신청기관 없이 마감됐다. ⓒ 정재현 관련사진보기

*제안단체

부천시의료원설립 시민공동행동, 전국보건의료산업노동조합 인천부천지역본부, 민주노총 서비스연맹 전국돌봄서비스노동조합 경기지부, 한국노총부천김포지역지부, 민주노총경기도본부 부천시흥김포지부

*참여단체

경기장애인부모연대부천지회, (사)나눔과섬김, 민족문제연구소 부천지부, 민주노총경기도본부 부천시흥김포지부, 민주노총 서비스연맹 전국돌봄서비스노동조합 경기지부, 부천YWCA, 부천새시대여성회, 부천시민연합, 부천시외국인주민지원센터, 부천시의료원설립 시민공동행동, 부천의료복지사회적협동조합, (사)일하는사람들과함께, 전국보건의료산업노동조합 인천부천지역본부, 정의당부천시위원회, 진보당부천지역위원회, 평화미래플랫폼 파란, 한국노총부천김포지역지부, 협동조합 바람

덧붙이는 글 | 이 기사는 부천뉴스에도 실립니다.

부천시립노인전문병원과 노인전문요양원의 새로운 운영자를 찾기 위한 부천시의 위탁 공모가 두 차례 연속 무산됐다. 신청기관이 단 한 곳도 없었다. 새로운 수탁기관을 찾지 못하면서 병원과 요양원의 향후 운영 방향도 불투명해졌다. 15년 넘게 이어온 민간위탁 방식이 한계에 부딪힌 것 아니냐는 지적과 함께 노인병원의 앞날을 걱정하는 목소리가 크다.부천지역 노동·시민사회단체 20여 곳은 17일 낮 12시 부천시청 남문 앞에서 '부천시립노인전문병원·요양원 운영정상화를 위한 시민대책위원회' 출범 기자회견을 열었다. 1차 공모는 10월 8일부터 28일까지, 2차 공모는 10월 29일부터 11월 5일까지 진행됐지만 모두 신청기관 없이 마감됐다.이날 홍보옥 보건의료노조 부천시립노인전문병원지부장은 현장 노동자들의 고용불안을 호소했다. 홍 지부장은 "운영 혼란, 임금체불, 4대 보험료 체납, 퇴직연금 미적립의 피해를 겪으면서도 병원의 정상적인 운영을 위해 묵묵히 버텨온 것은 노동자들이었다"며 "우리는 환자와 병원을 지켜왔으며 이제는 부천시가 우리를 지켜야 한다"고 강조했다.조규석 부천시의료원설립 시민공동행동 상임대표는 민간위탁 운영구조의 근본적인 재검토를 요구했다. 조 대표는 "민간은 운영을 포기할 수 있어도 지방정부는 시민에 대한 책임을 포기할 수 없다"며 "민간위탁 중심의 운영에서 벗어나 부천시 직영을 포함한 공공적 운영체계로 전환하는 방안을 적극 검토해야 한다"고 밝혔다.백운성 부천시민연합 공동대표도 "똑같은 계약 구조, 똑같은 독립채산제 방식을 유지한 채 간판만 바꿔 다는 것은 또 다른 운영 위기와 시민 피해의 예고편일 뿐"이라며 부천시립노인전문병원의 시 직영 전환과 부천시의료원 설립을 촉구했다.시민대책위는 이날 부천시에 ▲기존 노동자의 고용승계와 고용안정 보장 ▲민간위탁 운영구조 재검토 ▲시 직영 전환을 포함한 공공적 운영체계 마련 ▲시민과 노동자가 참여하는 운영체계 구축 등을 요구했다. 아울러 부천시장과의 공식 면담도 촉구했다.두 차례나 수탁기관 공모가 무산된 상황에서 부천시는 또다시 새로운 민간 수탁기관을 찾을 것인지, 아니면 직접 운영하는 방안을 포함해 공공의료의 새로운 방향을 모색할 것인지 선택해야 하는 상황에 놓였다.시민의 세금과 자산으로 설립된 시립병원이다. 운영자를 찾지 못했다는 이유로 병원과 요양원의 정상화가 늦어져서는 안 된다. 노인병원은 이제 어디로 가야 하는가. 부천시의 책임 있는 답변이 필요한 시점이다.