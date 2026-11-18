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큰사진보기 ▲'천등산 봉정사' 현판이 걸린 만세루 전경. 묵직한 돌담과 나무 기둥 아래 열린 돌계단이 천삼백 년 고찰의 고즈넉한 품으로 방문객을 맞이하고 있다 ⓒ 홍영미 관련사진보기

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큰사진보기 ▲가을비가 촉촉이 내린 천등산 자락, 노란 낙엽이 카펫처럼 깔린 산사 길을 알록달록한 우산을 쓴 템플스테이 참가자들이 정겨운 동행을 이어가고 있다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲오랜 세월의 흔적과 고즈넉한 기품이 서려 있는 안동 봉정사 극락전과 삼층석탑의 전경. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲템플스테이 수련관에서 대웅전으로 향하는 언덕 위에 뿌리내린 오래된 은행나무. 굵은 뿌리로 비탈을 단단히 움켜쥔 채 샛노란 잎을 떨구며 산사의 유구한 세월을 묵묵히 지키고 있다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲조선 초기 건축 양식과 독특한 툇마루 구조를 간직한 안동 봉정사 대웅전(국보 제311호). 우측으로는 템플스테이 참가자들이 우산을 받쳐 들고 산사를 거닐고 있다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲안개에 감싸인 안동 개목사 경내. 거대한 은행나무가 쏟아낸 노란 잎들이 융단처럼 깔려 고즈넉한 풍경을 자아내고 있다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

어디를 가든 단풍이 눈을 호강시키던 지난 14일, 수학과 선후배 세 명이 경상북도 안동 천등산 기슭의 봉정사로 향했다.나에게 봉정사는 그저 유네스코 세계유산(2018년 등재)이나 천년 고찰이라는 수식어로만 설명할 수 없는, 삶의 애틋한 기억이 깃든 곳이다. 둘째 아이가 몹시 아팠던 시절, 주머니는 가난했고 마음은 늘 조급했다. 멀리 떠나는 여행은 엄두도 내지 못하던 그때, 당시 봉정사 주지 스님은 갈 곳 없는 우리 모자에게 암자인 영산암의 따뜻한 방을 내어주시곤 했다. 그곳이 얼마나 귀하고 아름다운 공간인지 잘 알기에 스님의 배려가 송구하면서도 한없이 감사했다. 영산암에서 하룻밤을 자고 일어나면 신기하게도 다시 삶을 살아낼 힘이 솟았다.이후 동문 선후배들을 모시고 그곳을 찾은 적도 있었다. '템플스테이'라는 단어조차 생소하던 시절이었다. 지금의 수련관 자리에 머물며 법회를 보고 선후배 간의 우정을 나눴지만, 그때 역시 내 마음엔 여유가 없었다. 아픈 아이를 돌보거나, 모임의 주관자로서 일행이 편안히 쉴 수 있도록 뒤에서 챙기느라 정작 봉정사의 고요한 품을 온전히 만날 틈이 없었던 것이다.그래서였을까. 이번에 수학과 선후배들과 함께 봉정사 템플스테이를 떠나자는 제안에 나는 망설임 없이 고개를 끄덕였다. 1999년 영국 엘리자베스 2세 여왕이 다녀가고 세계유산이 된 봉정사의 변화도 궁금했지만, 무엇보다 개목사로 넘어가던 그 호젓한 산길과 영산암 계단의 붉은 단풍, 그리고 누각 '우화루'에서 마시던 차 한 잔의 온기를 오롯이 나만을 위해 누려보고 싶었다.봉정사로 향하는 길, 아직 한 번도 가보지 못한 안동의 명소 만휴정에 먼저 들르기로 했다. 조선 시대 문신 보백당 김계행이 말년에 독서와 사색을 위해 지은 정자로, 계곡의 절경과 외나무다리가 어우러져 드라마 <미스터 션샤인>의 명장면 배경으로도 잘 알려진 곳이다.부슬비가 내리는 한산한 주차장에 차를 세우고 기대에 부풀어 산길을 오르던 발걸음이 우뚝 멈췄다. 산 위가 까맸다. 비구름 탓에 어두운 것이 아니었다. 산불에 검게 그을린 나무들이 뼈대만 남은 채 서 있었다. 아차 싶었다. 지난해 이 일대를 덮쳤던 거대한 산불을 그새 잊고 있었던 것이다. 내 일이 아니라고, 당장 눈앞의 단풍이 아름답다고 그 참혹한 기억을 까마득히 지우고 있었다니. 인간의 간사함이 부끄러워 얼굴이 화끈거렸다.계곡을 건너는 다리 앞에는 철제 줄과 함께 '산불 피해목 벌목 작업으로 만휴정 출입을 통제한다'는 안내판이 걸려 있었다. 다리 너머로 검게 타버린 채 드러누운 나무들을 바라보며 깊은 미안함과 무안함을 삼킨 채 발길을 돌렸다.부슬비를 맞으며 도착한 봉정사는 다행히 화마의 피해를 비켜 갔다. 천만다행이었다. 비록 봉정사의 본사인 의성 고운사의 아름다운 누각 '가운루'는 불길에 소실되었다는 소식에 마음이 아팠지만, 천등산 자락의 봉정사는 672년(신라 문무왕 12년) 의상대사의 제자 능인스님이 창건한 이래 천삼백여 년의 숨결을 고스란히 간직하고 있었다.숙소를 배정받고 템플스테이 팀장의 안내로 경내를 둘러보며 사찰 예절을 익혔다. 발걸음이 닿은 극락전(국보 제15호) 앞에서는 새삼 놀라움을 감출 수 없었다. 1363년 지붕 수리 기록이 발견되었고 1200년대 초반 혹은 그 이전에 건립된, 현존하는 우리나라에서 가장 오래된 목조건축물이라는 설명에 건물이 달리 보였다.이어 마주한 대웅전(국보 제311호) 앞에는 여느 사찰 법당과 달리 툇마루가 놓여 있었다. 내 기억 속 대웅전에는 분명 툇마루가 없었다. "새로 지은 건가요?" 묻자 원래부터 있던 구조란다. 예전에 그토록 여러 번 왔으면서도 나는 대체 무엇을 보았던 것일까. 사람은 결국 마음의 여유가 허락하는 만큼만 세상을 본다는 사실을 깨달았다.저녁 공양 후, 어둠이 일찍 내려앉은 산사를 산책했다. 일주문을 지나 발길을 되짚어 오르니 그리웠던 영산암으로 이어졌다. 내일 아침을 기약하며 숙소로 돌아온 우리 셋은 산사의 고요함에 취한 듯 초저녁부터 깊은 잠에 빠져들었다.이튿날 아침, 공양을 마치고 영산암의 정문이자 누각인 '우화루(雨花樓)'에 올랐다. 석가모니 부처님이 설법할 때 하늘에서 꽃비가 내렸다는 전설에서 유래한 이름이다. 마당을 쓰는 비질 소리를 벗 삼아 누각에서 내려다보니, 붉고 노란 나뭇잎들이 바람에 흩날리며 내리고 있었다. 꽃비 대신 '단풍비'가 내리는 그 풍경 속에서, 선(禪)에 든다는 것이 바로 이런 고요한 몰입이 아닐까 싶었다.이어 우화루 옆 작은 방에서 호성 스님과 마주 앉아 따뜻한 차담을 나눴다. 스님은 건강하게 잘 사는 법의 핵심으로 '배려, 감사, 비움'을 꼽으셨다."우리가 흔히 말하는 108번뇌도 결국 눈·귀·코·혀·몸·뜻의 여섯 감각기관(6근)이 여섯 대상(6진)을 만나 일으키는 서른여섯 가지 마음에 좋음·싫음·무덤덤함의 세 가지 감정(3수)이 더해져 생겨나는 마음의 작용입니다."스님은 하루 중 기운이 가장 맑고 왕성한 축시(새벽 3~5시)의 고요함을 언급하시며, 복잡한 생각을 내려놓고 상대를 공감하는 마음가짐을 일러주셨다. 인공지능(AI)에 종교를 물으면 가장 합리적인 가르침으로 불교를 꼽는다는 유쾌한 농담까지 곁들여진 차담 시간은 웃음과 깨달음으로 가득했다.우화루를 배경으로 단풍비를 맞으며 기념사진을 남긴 뒤, 원래 계획했던 산길 대신 차를 타고 봉정사 위쪽의 작은 암자 '개목사(開目寺)'로 향했다. 비에 젖은 낙엽길이 미끄러워 위험하다는 팀장님의 말씀 때문이었다.가파른 오르막길 초입에 차를 세우고 200미터 남짓 걸어 올라가니, 안개가 자욱하게 내려앉은 개목사가 모습을 드러냈다. 마치 수묵화 속 여염집처럼 소박하고 몽환적인 풍경이었다. 과거 안동 지역에 눈병을 앓는 이들이 많아지자 '눈을 뜨게 해준다'는 뜻으로 본래 이름인 흥국사에서 개목사로 고쳐 불렀다는 사찰이다.마당의 거대한 은행나무와 담장 앞 은행나무가 쏟아낸 노란 잎들이 땅을 융단처럼 덮고, 안개 너머 연못에는 시든 연밥들이 고즈넉한 운치를 더했다. 보물인 원통전(1457년 건립) 역시 봉정사 대웅전처럼 법당 앞에 툇마루를 두고 있었다. 보수 전에는 법당 안에 온돌방과 부엌까지 품고 있었다니, 중생의 아픈 눈과 시린 몸을 어루만지려 했던 옛사람들의 따뜻한 온기가 전해지는 듯했다.개목사를 내려와 봉정사 인근의 작은 갤러리와 '문산카페'에 들렀다. 통창 너머로 펼쳐진 잔디밭과 추수를 끝낸 빈 논을 바라보며 따뜻한 차를 마셨다. 그간의 안부와 살아온 이야기를 나누는 선후배들의 얼굴이 산사의 가을빛처럼 평온했다.집으로 돌아오는 차 안, 우리는 스님과의 차담에서 얻은 마음가짐을 일상에서도 이어가기 위해 평소 실천해 보고 싶었던 이른바 '일십백천만의 법칙'을 함께 실천해 보기로 약속했다. 하루에 1가지 좋은 일 하기(일), 10번 이상 웃고 교감하기(십), 100자 이상 글쓰기(백), 1000자 이상 독서하기(천), 그리고 10000보 이상 걷기(만)다. 다섯 가지 중에서도 매일 누군가에게 작은 선행을 베푸는 '일(1)'이 가장 어렵고도 값진 숙제가 될 것 같다며 서로를 응원했다.아픈 아이를 안고 의지할 곳을 찾던 젊은 날의 봉정사, 누군가를 챙기느라 분주했던 중년의 봉정사를 지나, 이제야 비로소 내 두 눈을 뜨고(開目) 온전한 나로서 마주한 천등산의 가을. 내년 3월, 다시 이곳에서 만날 봄날의 템플스테이를 벌써부터 손꼽아 기다려 본다.