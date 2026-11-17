큰사진보기 ▲수능을 앞둔 예산여고 3학년 4반 학생들이 환하게 웃으며 서로를 응원하고 있다. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보> 에도 실립니다.이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에서 취재한 기사입니다.

지난 7일 토요일, 예산여자고등학교 주말 모의고사에 수능 날 먹을 메뉴로 도시락을 싸 온 학생들이 있었다. 학교는 사설 모의고사 문제지를 마련해 오전 8시 30분부터 수능 4교시가 끝나는 오후 4시 37분까지 연습을 진행했다. 교시마다 실제 시험과 같은 시각에 종을 울렸다.예산여고는 이날 수능 당일 수험생들이 겪을지 모를 긴장감을 덜어주고, 수능 시험 분위기에 미리 적응하는데 도움을 주기 위한 모의고사를 진행했다.2027학년도 대학수학능력시험이 사흘 앞으로 다가왔다. 오는 19일 제65시험지구에 속한 예산 지역 남자 수험생은 예산고등학교에서, 여자 수험생은 예산여고에서 시험을 본다. 올해 예산 지역 원서 접수자는 655명으로 지난해 726명보다 71명 줄었다. 재학생 627명, 졸업생 등을 포함한 개별 접수자 28명이다.지난 9일 예산여고 3학년 4반 학생들과 담임교사, 3학년 부장교사를 만나 수능 막바지 준비 상황에 대해 들어봤다. 이지아 담임교사는 "반 학생 20명 가운데 전문대에 이미 합격한 학생도 있고, 수능 성적을 요구하지 않는 학생부 전형에 지원한 학생도 있다"며 "수능 최저학력기준이 있는 전형에 지원한 학생들은 마지막까지 시험 준비를 이어가고 있다"고 설명했다.한국대학교육협의회에 따르면 전국 195개 회원 대학의 2027학년도 입학전형 시행계획을 취합한 결과, 수시 모집 인원의 86.0%는 학생부 위주 전형으로, 정시 모집 인원의 92.8%는 수능 위주 전형으로 선발한다.김예원 학생은 오전 7시에 일어나 8시 30분쯤 학교에 도착해 점심 전까지 국어 지문을 풀었다. 오후에는 영어와 사회·문화를 공부했다. 예원 학생은 "영어는 수능 최저학력기준을 맞추기 위해 준비하고, 실전 모의고사는 하루에 세 개쯤 풀려고 한다"고 말했다.오후 9시 30분에 야간 자율학습을 마친 뒤에는 집에서 면접을 준비했다. 그는 "학교생활기록부에 담긴 내용을 익히고, 예상 질문을 뽑아 직접 써 본 답을 외운다"고 전했다.박은서 학생은 마음이 흔들릴 때 원서를 낸 대학의 사진을 찾아봤다. 은서 학생은 "필요한 등급을 받을 수 있겠다는 확신이 들다가도 혹시 모자라면 어쩌나 불안해진다"며 "그럴 때 지원한 대학에 내년에 다닐 모습을 떠올리며 마음을 다잡는다"고 말했다.수험 생활에서 무엇이 가장 힘이 됐느냐고 묻자 노지은 학생은 부모님을 꼽았다. 지은 학생은 "평소 하던대로 보면 좋은 결과가 있을 테니 부담을 갖지 말라고 하셨다"며 "그 말을 해 주시고 안아 주셨을 때 가장 힘이 됐다"고 돌아봤다.전여진 학생은 시험실에 들어서기 직전 자신에게 건넬 말을 생각해 봤다. 여진 학생은 "긴장을 가라앉히고 맞힐 수 있는 문제는 다 맞히자고 말하고 싶다"며 "시험을 끝내고 부모님과 맛있는 음식을 먹을 때 마음 편히 쉴 수 있도록 후회 없이 치르고 싶다"고 했다.3학년 부장 양선호 교사는 "내년에 다시 응시하면 바뀐 과목에 맞춰 준비해야 한다는 생각에 올해 시험에서 원하는 결과를 내고 싶어 하는 학생들이 있다"고 전했다.양 교사는 "남은 기간에는 개념을 처음부터 다시 훑기보다 제한 시간 안에 문제를 풀어 보고, 자주 틀리는 유형의 풀이를 점검할 때"라고 조언했다. 이어 "독감이 걱정되는 시기인 만큼 옷을 따뜻하게 입고, 소화하기 편한 음식을 먹으며 충분히 자는 게 중요하다"고 했다.올해까지 국어·수학은 공통과목과 선택과목을 함께 치른다. 사회·과학탐구에서는 17개 과목 가운데 최대 두 과목을 고를 수 있다. 내년 11월 18일 치르는 2028학년도 수능부터 국어·수학·탐구 영역의 선택과목이 폐지된다. 사회·과학탐구에 응시하는 수험생은 통합사회와 통합과학을 모두 치른다. 이들 과목의 문항 수는 각각 20개에서 25개로, 시험시간은 30분에서 40분으로 늘어난다.18일 예비소집에서는 배정된 시험장과 선택과목을 확인한다. 시험 당일에는 예비소집 때 받은 수험표와 실물 신분증을 지참해 오전 8시 10분까지 지정된 시험실에 들어가야 한다. 1교시 국어를 선택하지 않은 수험생도 입실 시각은 같다. 양 교사는 "시간에 쫓기지 않도록 여유 있게 도착해 자리를 살피고, 책상이 흔들리거나 의자가 불편하면 감독관에게 교체할 수 있는지 물어보면 된다"고 말했다.4교시 한국사에 응시하지 않으면 수능 성적 전체가 무효가 된다. 탐구 영역에서 두 과목에 응시하는 수험생은 수험표에 적힌 순서에 따라 그 시간에 치르는 과목의 문제지만 책상에 올려야 한다. 두 과목의 문제지를 한꺼번에 꺼내 놓거나 두 번째 과목을 치르는 시간에 첫 번째 과목의 답안을 고치면 부정행위에 해당한다.휴대전화·스마트워치·스마트안경 등은 시험장 반입 금지 물품이다. 부득이하게 가져갔다면 1교시 시작 전 감독관에게 제출해야 한다. 올해부터 수험표 뒷면에 가채점표가 인쇄되고, 수험생이 직접 가져온 검은색 컴퓨터용 사인펜도 쓸 수 있다. 시험 종료령이 울린 뒤 답안지를 걷는 동안 가채점표를 작성하면 부정행위로 처리된다.양 교사는 "시험장에서 긴장하면 익숙한 절차도 헷갈릴 수 있으니 모르는 게 있으면 손을 들어 물어보고, 평소 학교에서 시험을 볼 때처럼 풀기를 바란다"고 당부했다. 이어 수험생들에게 "그동안 자신이 흘린 땀방울"을 믿고 최선을 다하라고 격려했다.한서연 학생은 함께 고3을 보낸 친구들에게 "그동안 고생한 만큼 좋은 결과가 있었으면 좋겠다"고 응원을 건넸다.