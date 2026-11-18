▲[체험기] "카메라 각도 맞춰라" 잔소리까지... AI 안경으로 로스쿨 갈 수 있을까? 박수림·권우성 관련영상보기

▲[체험기] "이건 무슨 꽃이지?" 물었더니 척척... AI 안경 쓰고 남대문시장 가보니 박수림·권우성 관련영상보기

큰사진보기 ▲16일 오마이뉴스 기자가 인공지능(AI) 안경을 착용한 채 시험문제를 풀고 있다. 안경테에 부착된 버튼을 눌르면 안경알 부근에 부착된 카메라가 작동해서 시험문제를 촬영하게 된다. 이후 무선으로 연결된 스마크폰을 통해 인공지능이 문제를 풀고 해답이 렌즈에 표시된다. 사진은 안경 착용자가 렌즈에서 볼 수 있는 장면으로 스마트폰에 영상녹화된 장면이다. ⓒ 권우성 관련사진보기

큰사진보기 ▲16일 오마이뉴스 기자가 인공지능(AI) 안경을 착용한 채 시험문제를 촬영하고 있다. 안경테에 부착된 버튼을 누르자 촬영중을 알리는 불빛이 빛나고 있다. 카메라 렌즈는 안경 오른쪽에 동그랗게 부착되어 있다. 이 안경은 스마트폰과 무선으로 연결되어 사용자의 질문에 답변하고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

큰사진보기 ▲16일 오마이뉴스 기자가 인공지능(AI) 안경을 착용한 채 시험문제를 촬영하고 있다. 안경테에 부착된 버튼을 누르자 촬영중을 알리는 불빛이 빛나고 있다. 카메라 렌즈는 안경 오른쪽에 동그랗게 부착되어 있다. 이 안경은 스마트폰과 무선으로 연결되어 사용자의 질문에 답변하고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

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2027학년도 대학수학능력시험(수능)을 앞두고 인공지능(AI)을 활용한 부정행위 우려가 전 사회적으로 커지고 있다. 지난 15일 제63회 세무사시험 수석 합격자 한아무개씨가 초소형 카메라와 스마트기기, 생성형 AI를 이용해 부정행위를 했다고 자수하면서다.지난 7월 로스쿨 입학을 위한 법학적성시험(LEET·리트)에선 언어이해와 추리논증 두 영역에서 만점자가 나오기도 했는데, 최근에는 그 역시 스마트안경 등 인공지능을 사용한 것 아니냐는 의혹이 제기되고 있다.<오마이뉴스>는 지난 16일 중국 회사 로키드(Rokid)사의 스마트안경을 쓰고 리트 추리논증 문제지를 펼쳤다. 안경다리에 내재된 터치패드를 '톡톡' 건드리자 미리 입력해 둔 명령어, '앞에 있는 문제를 풀이 과정 없이 답만 알려줘'가 실행됐다.이용자의 숙련도, AI의 반복 학습 데이터 누적 등 변수에 따라 결과는 다르겠지만, <오마이뉴스>는 '탈락'에 해당하는 성적표를 받았다. 40문제 중 13문제를 풀어 4문제만 맞힌 것. 안경알 오른쪽(착용자 기준 왼쪽)에만 달린 카메라가 문제지를 한쪽으로 치우쳐 찍는 탓에 시험지를 손에 들고 각도를 맞춰야 겨우 답이 나올까 말까 했다.스마트안경과 일반 안경의 차이는 외관에서도 쉽게 확인할 수 있었다. 스마트안경의 오른쪽엔 소형 카메라 렌즈가, 왼쪽엔 LED 표시등이 반짝인다. 배터리가 들어가는 안경다리 부분은 일반 안경보다 훨씬 두껍다.서울 중구 남대문시장의 한 안경점 사장은 <오마이뉴스>에 "(일반 안경은) 알이 굴곡져서 링과 브릿지가 곡선으로 휘었지만, 스마트안경의 경우 알이 스크린 역할을 해야 하기 때문에 (해당 부분이) 일자로 쫙 펼쳐져 있다"라고도 설명했다.한편 스마트안경의 '쓸모'는 남대문시장 일대를 돌아다니다 발견했다. 기자가 스마트안경을 쓴 채 눈앞의 꽃을 비추자 곧바로 이름을 맞혔고, 간판에 적힌 한자도 척척 읽어냈다. 리트 문제풀이 내용과 남대문시장 현장 취재 내용은 상단 오마이TV 영상에서 확인할 수 있다.