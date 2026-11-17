큰사진보기 ▲금속노조 현대차그룹사 지부 및 지회 대표자들과 확대간부들은 17일 윤종오 진보당 의원과 함께 국회의사당 본청 앞 계단에서 기자회견을 열고 온전한 65세 정년연장 입법을 촉구했다 ⓒ 윤종오 의원실 관련사진보기

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현대자동차그룹사 노동자들(현대차지부, 기아차지부, 현대제철 5개지회, 현대로템지회, 현대위아지회, 현대캐피코지회, 현대트랜 시스지회)이 65세 정년연장 입법을 촉구하고 나섰다.산업화의 주역이었던 베이비부머 세대(1955년~1963년생)들이 60세 정년으로 경제적 어려움을 겪으면서 노후의 삶이 송두리째 흔들리고 있다는 항변이다.현대차그룹사 노조는 입장을 내고 "국민연금 수령 연한보다 빠른 조기 정년으로 소득 공백 발생에 따른 노동자들의 경제적 고통이 가중되고 있다"라며 "노조는 문제 해결에 앞장서서 투쟁하고자 한다"라고 밝혔다.노조는 "현대차그룹사는 60세 정년후 '촉탁직/베테랑'이라는 편법적인 2년 계약직 재고용 방식으로 비정규직을 양산하고 있다"라며 "노조는 수년동안 정년연장을 요구하고 있으나 경영진은 법 핑계만 대고 있어 조기 입법화를 통하여 단사별 노사관계 악화 문제 해결하고자 한다"라고 밝혔다.이에 금속노조 현대차그룹사 지부 및 지회 대표자들과 확대간부들은 17일 윤종오 진보당 의원과 함께 국회의사당 본청 앞 계단에서 기자회견을 열고 온전한 65세 정년연장 입법을 촉구했다. 윤종오 의원은 현대차 노동자 출신이면서 지역구가 현대차 울산공장 소재지인 울산 북구다.윤종오 의원은 "65세 정년연장은 총선·대선·지방선거 때마다 약속했지만, 정작 입법은 계속 미뤄지고 있다"라며 "그사이 정년을 맞은 수많은 노동자 개인이 최대 5년의 소득 공백을 감당하게 생겨더는 미룰 수 없다"라고 밝혔다.윤 의원은 "대한민국은 초고령사회에 진입해 10년 뒤에는 65세 이상 고령인구가 30%를 넘길 전망이며 노인빈곤율은 OECD 평균 2.7배인 40%에 달한다"라며 이같이 밝혔다.윤 의원은 "경영계는 얼마 전에도 '하반기 국회에 바라는 과제'라며 정년연장이 아닌, '퇴직 후 재고용'을 하자고 요구했다"라며 "결국 청년 일자리는 핑계이며, 결국 원하는 것은 정년이 넘은 노동자들을 낮은 임금으로 쓰겠다는 것"이라고 지적했다.이어 "수출 1조 달러 시대가 코앞으로 현대차를 포함한 수 많은 대기업들이 수백억 달러를 미국과 해외에 투자하고 있고, 그사이 국내 제조업은 얼어붙어 올해 2분기와 3분기에도 연속해서 취업자가 줄었다"라며 "정작 기업이 져야 할 고용책임은 외면하면서, 정년연장을 가로막고 있는 것"이라고 덧붙였다.윤 의원은 "정부와 여당의 태도도 문제삼지 않을 수 없다"라며 "양대노총과 대화 중 일방적으로 초광역특구법은 발의하면서, 정년연장 입법은 노사합의가 필요하다며 차일피일 미루고 있다"는 지적도 내놨다.그러면서 "정년과 연금 불일치로 발생하는 소득공백 해소는 국가가 마땅히 해야할 책임"이라며 "정년은 연장하고, 노동권은 후퇴시키지 말라"라고 촉구했다.또한 "진보당도 국회에서 정년연장 입법을 반드시 이뤄낼 수 있도록 힘쓰겠다"라고 덧붙였다.