큰사진보기 ▲한국자동차전문기자협회(회장 이다일, 사진 오른쪽)와 한국자동차공학회(회장 정선경)은 지난 16일 서울시 강남구 한국자동차공학회 사무실에서 업무협약을 맺고 자동차 산업의 기술 정보 공유와 전문성 향상, 학술행사 지원 등 다양한 분야에서 협력하기로 했다. ⓒ 한국자동차전문기자협회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲한국자동차전문기자협회(회장 이다일)와 한국자동차공학회(회장 정선경)은 지난 16일 서울시 강남구 한국자동차공학회 사무실에서 업무협약을 맺고 자동차 산업의 기술 정보 공유와 전문성 향상, 학술행사 지원 등 다양한 분야에서 협력하기로 했다. ⓒ 김종철 관련사진보기

한국자동차공학회(회장 정선경)와 한국자동차전문기자협회(회장 이다일)가 국내 자동차 산업 발전을 위해 기술과 산업 동향과 지식을 공유한다. 이어 대학생 자작자동차대회 등 학회가 주최하는 행사를 비롯해 상호간 협력 체계를 구축한다.이들 기관은 지난 16일 서울 강남구 테헤란로에 있는 한국자동차공학회 사무실에서 이같은 내용의 업무협약을 맺었다. 이번 협약은 자동차 기술과 산업에 관한 전문 지식을 나누고, 학계와 자동차 전문 언론이 지속적으로 교류할 수 있는 체계를 마련하기 위해 추진됐다.대표적인 협력 사업은 대학생 자작자동차대회 등 학회 주최 행사에 대한 지원이다. 두 기관은 학회가 여는 학술행사 등을 협력하고, 자동차 분야 인재 육성과 기술 발전에 도움이 될 공동사업을 찾아 추진하기로 했다.이어 자동차 기술과 산업 동향에 관한 정보도 공유한다. 두 기관은 기술·지식 교류를 위해 서로의 활동에 참여하고, 연구자와 전문기자의 전문성을 높이는 데 협력하기로 했다.이 밖에도 양 기관은 상호 협의해 필요하다고 인정하는 분야에서 추가적인 협력사업을 추진할 수 있도록 했다. 구체적인 사업 시행 방법과 지원 범위, 비용 등은 개별 사업별로 사전 협의를 통해 결정할 예정이다.이다일 회장은 "이번 협약을 계기로 자동차 기술 연구와 산업 현장 취재를 담당하는 양 기관의 교류가 확대될 것으로 기대된다"고 말했다. 이 회장은 이어 "자동차 산업의 전동화와 소프트웨어 중심 자동차(SDV), 자율주행 등 기술 변화가 빠르게 진행되고 있다"면서 "학술적 전문성과 자동차 전문 언론의 정보 전달 역량을 연계하는 협력 기반이 마련 됐다는 점에서 의미가 있다"고 덧붙였다.햔편 한국자동차공학회(KSAE)는 1978년 설립된 국내 대표적인 자동차 공학 학술기관이다. 회원 수만 5만여 명이 넘는 최대 자동차 학술 단체로 매년 자동차 공학 학술대회를 통해 자동차 연구 성과를 공유한다. 또 전국 대학생들을 대상으로 직접 차량을 설계하고 제작하는 '대학생 자작자동차대회'도 개최하고 있다.