큰사진보기 ▲박수현 충남도지사가 예산군문예회관에서 진행된 군민과의 대화에서 말하고 있다. ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보> 에도 실립니다.이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에서 취재한 기사입니다.

박수현 충남도지사가 지난 13일 예산군을 찾아 제2중앙경찰학교 유치를 놓고 예산군과 아산시의 자율 경쟁을 보장하겠다고 밝혔다.이어 예산군문예회관에서 지난 6월 군민이 건의한 13건의 추진 상황을 설명하고, 마을 도로 개선과 공항버스 경유 등 새 건의를 들었다.예산군은 박 지사가 도내 15개 시군을 순회한 '도민과의 대화'의 마지막 방문지다. 박 지사는 이날 최재구 군수와 면담한 뒤 군청 대회의실에서 언론인 간담회를 열었다.간담회에서는 제2중앙경찰학교 유치를 놓고 아산시와 예산군의 자율 경쟁을 도가 어떻게 지원할지 질문이 나왔다.박 지사는 "후보지를 하나로 줄이면 충남에 학교를 준다는 확답을 받지 못했다. 각 지역의 강점을 파악하고, 도지사가 발표할 기회가 있으면 두 후보지의 강점을 모두 설명하겠다"라고 말했다.농어촌 기본소득 사업에 재신청한 예산군이 선정되면 도비 분담분을 우선 반영하겠다고 했다.내포신도시의 주거·상업시설과 인구 유입이 홍성 쪽에 집중된 점도 제기됐다. "공공기관 2차 이전을 앞두고 예산 쪽 정주 여건을 어떻게 보완할 계획인가?"라는 기자의 물음에 박 지사는 "12월 발표할 민선 9기 주택정책에 예산쪽 주택 공급을 보완하는 방향을 담겠다"라고 답했다.천안·아산 첨단산업 투자와 관련해서는 소재·부품·장비 기업의 후속 투자를 예산에 유치하도록 군과 협력하겠다고 밝혔다.덕산온천 관광호텔 건립을 두고는 호반호텔앤리조트 측과의 협의 상황과 민간투자가 성사되지 않을 경우의 대안을 묻는 질문이 나왔다.박 지사는 "군수와 이 문제를 깊이 논의했다. 호반 측이 업무협약에 따른 투자를 이행하도록 협의하고 있다"라고 답했다. 착공 시점이나 투자 불발에 대비한 대안은 제시하지 않았다.문예회관에서는 박 지사가 취임 전 당선인 신분으로 마련했던 타운홀 미팅의 건의 사항에 대해 답했다.첫 건의는 삽교천 하도 정비와 퇴적토 준설이었다. 박 지사는 "취임식 날 아침 삽교천을 둘러봤다. 내년 국가하천 유지보수 국비 10억원을 확보했다고 보고받았다"라고 설명했다. 삽교천 구만지구 하천환경 정비사업은 2028년까지 실시설계를 진행한다.박 지사는 "확보한 유지보수 예산이 빨리 집행되도록 챙기고, 재해 예방에 필요한 소규모 준설도 정부에 계속 건의하겠다"라고 말했다.도가 관리하는 지방하천도 시군의 재정 여건을 고려해 준설과 보강을 추진하겠다고 했다.송전선로 설치 백지화 요구에 박 지사는 예산을 지나는 송전선로 사업 3건 가운데 1건은 입지선정위원회에서 결론을 내지 못했고, 나머지 2건은 위원회 구성 초기 단계라고 설명했다. 도는 입지 선정 과정에서 주민 의견을 전달하고 한전·시군과 협의를 이어갈 방침이다.앞서 가진 언론인 간담회에서도 한 기자가 "정부와 한전이 송전탑 설치를 강행할 경우 충남도가 행정적으로 막을 방법이 있나?"라고 묻자, 박 지사는 "지방정부에 사업을 막을 권한은 없다. 도가 직접 참여하는 범도민대책위원회를 구성하고 있다"라고 답했다.내포역세권 도시개발을 사용·수용 방식에서 환지 방식으로 바꿔달라는 건의에 박 지사는 "이미 사용·수용 방식으로 행정절차를 밟고 있어 방식을 바꾸기 어렵다. 군과 함께 사업에 속도를 내겠다"라고 말했다.충남개발공사는 2028년 내포역 준공 일정에 맞춰 삽교읍 삽교리 일원 13만7506㎡의 구역 지정과 개발계획 수립 절차를 진행 중이다. 사업비는 853억원이다.덕산온천 활성화와 관련해 충남도와 예산군, 충남개발공사, 호반호텔앤리조트는 지난해 11월 호텔 건립 업무협약을 맺었다. 박 지사는 "사업성이 과제지만 호텔 재건립과 주변을 아우르는 복합 관광·레저타운 조성을 역점사업으로 추진하겠다"라고 밝혔다.석면 피해자 발굴·지원 건의에는 올해 주민 1100명 대상 건강영향조사와 피해자 1711명 대상 구제급여 지원 등을 추진한다고 설명했다. 박 지사는 "박상선 도의원과 함께 지원 상황을 지속해서 살피겠다"라고 말했다.보훈공원 조성에는 "예산군이 계획을 세워 협의해 오면 도비를 적극 지원하겠다"라고 답했다. 군은 군비 2100만원을 들여 타당성 및 기본계획 수립 용역을 추진했다. 도는 다른 시군의 보훈시설 지원 요청과 사업성, 재정 여건을 함께 검토할 계획이다.경계선지능 아동과 시설 퇴소 청년 지원에 대해 박 지사는 "지난 10월 21일 충남아동복지협회와 간담회를 했다"라고 밝혔다. 도는 자립준비청년에게 자기관리·대인관계 등 생활기술 훈련을 제공하고, 내년에는 보호아동 심리치료비 지원을 신설할 계획이다.도내 언론사 광고비 우선 배치 건의에는 지역미디어 육성 지원 예산을 올해 3억4000만원에서 7억원으로 편성하고, 지역 인터넷 매체 역량강화 사업을 신설하는 방안을 제시했다.충남도농업기술원 내 수박 특화 연구소 신설 요청에는 "설립비만 300억원으로 추산된다. 충북·전북 연구기관과 교류해 새 기술을 예산 수박 농가에 보급하겠다"라고 답했다.고덕면 119지역대 복원이나 안전센터 설치에는 "행정안전부에 계속 요청해 왔다. 내년 소방 기준인력이 확정되면 지역대 신설 여부를 검토하겠다"라고 말했다. 올해 조직진단에서 고덕면은 도내 소방기관이 없는 면 가운데 설치 필요성 3순위였다.문예회관에서는 박 지사가 지난 건의에 대한 설명을 마치자 객석에서 손이 올라왔다. 응봉면 주령리 주민이 집 앞 버섯재배사에 태양광 시설이 들어설 가능성을 제기하자 박 지사는 "도청 직원이 현장에 나가 살펴보고 주민에게 설명하겠다"라고 답했다.삽교읍 주민이 효림리와 월산리를 잇는 도로에 대형차가 자주 다녀 통행이 위험하다고 하자 "도와 군이 함께 현장을 살펴 교행 구간이나 도로 선형을 개선할 수 있는지 검토하겠다"라고 했다.대술면 주민들은 상항리 일대 농어촌도로 203호선 확장과 채석장 대형차가 오가는 군도 2호선 교차로 개선을 요청했다. 박 지사는 "우선순위를 살피고 현장도 확인해 도가 도울 수 있는 방안을 찾겠다"라고 답했다.덕산 보부상촌에 전국 규모 벼룩시장을 열자는 제안에는 공감을 표했고, 대흥면 봉수산휴양림 진입로 조명과 끊긴 데크길을 살펴보겠다고 했다.광복회는 독립유공자 위패를 모실 공간을 건의했다. 박 지사는 "충남의 독립운동가를 알리는 사업을 준비하고 있다. 위패를 모실 공간에 관한 건의도 살펴보겠다"라고 답했다.예산읍을 경유하는 인천공항버스와 모내기철 농업용수 확보를 위한 간이보 설치 요청도 나왔다.