큰사진보기 ▲노만석 전 검찰총장 직무대행. 2025-10-27 ⓒ 남소연 관련사진보기

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지난해 3월 법원의 윤석열씨 구속취소 결정 당시 대검찰청 간부들이 윤씨를 석방하더라도 보통항고를 제기하자는 데 의견을 모았던 것으로 나타났다. 그러나 심우정 검찰총장은 항고하지 않기로 최종 결정했다. 참모들이 법원 결정에 불복하자는 의견을 전달했지만 실제 항고로 이어지지 않은 것이다.노만석 전 검찰총장 직무대행은 17일 서울중앙지방법원 형사합의38-3부(재판장 최영각 부자판사) 심리로 열린 심 전 총장과 전무곤 전 대검 기획조정부장의 내란중요임무종사·직권남용권리행사방해 사건 재판에 증인으로 출석해 이같이 밝혔다. 노 전 대행은 법원의 윤씨 구속취소 당시 대검찰청 마약·조직범죄부장으로 대검 간부회의에 참석했다.심 전 총장은 법원의 윤씨 구속취소 결정에 대해 즉시항고를 포기하고 석방을 지휘하고, 2024년 12월 3일 비상계엄 선포 이후 계엄사령부 합동수사본부에 검사를 파견하기 위한 절차를 정리하고 검사 명단을 작성했다는 혐의를 받는다. 또한 계엄 포고령 위반자 수사·기소를 위한 수사 및 재판 관할을 검토하는 문건을 작성하도록 하고, 검찰 내부 전담 수사팀 구성 방안을 검토하도록 지시한 혐의도 있다.노 전 대행은 지난해 3월 7일 법원의 윤씨 구속취소 결정 직후 대검 간부들의 분위기에 대해 "법원 판단에 불만은 있지만 법원 결정이니 구속취소가 맞지 않느냐는 게 다수 의견 같았다"고 설명했다.그에 따르면, 당시 간부들은 윤씨를 석방하지 않고 즉시항고하는 방안, 석방 후 즉시항고하거나 보통항고하는 방안, 항고하지 않는 방안 등을 검토했다. 즉시항고에는 구속최소(석방) 결정의 집행을 정지하는 효과가 있지만, 검사 결정이 법원 결정에 우선한다는 점에서 위헌 논란에서 자유롭지 못하다. 보통항고의 경우 석방을 막을 수 없지만 상급심에서 구속취소 결정의 적법성을 다툴 수 있다.노 전 대행은 "보통항고를 하자는 데 참모들 의견이 일치했고, 그걸 총장에게 전달한 건 맞다"고 증언했다. 다만 여러 차례 열린 회의의 정확한 선후관계는 기억이 분명하지 않다고 했다.검찰은 이튿날인 3월 8일 윤씨를 석방하면서도 즉시항고를 제기하지 않았다. 이후에도 항고 여부를 둘러싼 논의가 이어졌지만 끝내 보통항고도 제기하지 않았다. 대검 간부들이 의견을 모아 제시한 불복 방안이 실제로는 실행되지 않은 것이다.심 전 총장은 당시 참모들에게 "의견이 많으니 두루 듣고 판단한다"는 취지로 말한 것으로 전해졌다. 그러나 최종적으로는 아무런 항고도 하지 않는 결론을 내렸다. 노 전 대행은 심 전 총장이 참모들의 의견을 들은 뒤 비상계엄 특별수사본부와 어떤 협의를 거쳤는지 알지 못한다고 했다.즉시항고의 위헌성 논란은 당시 회의에서 주요하게 거론됐다. 노 전 대행은 검사가 즉시항고하면 법원의 석방 결정 집행이 정지되는 것이 적법절차에 어긋날 수 있다는 의견이 있었다고 했다. 즉시항고가 합헌이므로 윤씨의 구속을 유지해야 한다고 주장한 간부는 기억나지 않는다고도 했다. 다만 석방 후 즉시항고하자는 의견도 나왔지만 우세하지는 않았다고 설명했다.항고 포기가 '만장일치'였다는 설명도 법정에서 다른 의미로 드러났다. 3월 12일 천대엽 당시 법원행정처장이 국회에서 즉시항고 기간이 남아 있다고 발언한 뒤 대검 간부들은 항고 여부를 다시 논의했다. 노 전 대행에 따르면 이 자리에서도 즉시항고와 보통항고, 항고하지 않는 방안 등을 놓고 의견이 엇갈렸다.노 전 대행은 "만장일치는 총장이 어떤 결과를 내더라도 받아들이고 수긍하겠다는 것이었다"고 증언했다. 항고 포기가 법률적으로 타당하다는 데 간부 전원이 동의한 것이 아니라, 심 전 총장이 어떤 결론을 내리든 따르겠다는 데 의견이 일치했다는 설명이다. 이후 총장 결정에 이의를 제기한 간부나 수사팀 관계자는 없었다고도 했다.한편, 노 전 대행은 2024년 12월 3일 비상계엄 선포 당시 대검 간부들이 심 전 총장 집무실에 모였던 상황에 대해서도 증언했다. 그는 정식으로 소집된 회의가 아니라 계엄 선포에 당황한 간부들이 상황을 파악하기 위해 모인 자리였다고 했다. 자신이 참석하는 동안 심 전 총장으로부터 계엄 관련 구체적인 지시를 받은 적은 없으며 "총장님을 모시면서 위법·부당한 지시를 내렸다고 생각한 적이 한 번도 없다"고도 했다.재판부는 오는 24일 박성재 전 법무부 장관을 증인으로 불러 신문할 예정이다.