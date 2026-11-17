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큰사진보기 ▲강남역 여성살해사건 10주기 추모행동이 진행되는 강남역 10번출구 앞 수백개의 추모 포스트잇과 함께 "살아남은 우리가 세상을 바꾼다"라는 문구가 적혀있다. ⓒ 페미연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲오는 21일과 25일 ‘세계여성폭력추방의 날’을 맞아 ‘I Am Jane Doe - Korea’ 선언과 전국 동시다발 공동행동에 나설 예정이다. ⓒ 페미연대 관련사진보기

덧붙이는 글 | ▶[2026 세계여성폭력추방의날] “I am Jane Doe - Korea” 선언 참여 & 전국 공동행동 참가신청

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지난 2024년 10월, 당시 20세였던 '제인 도'는 코넬대 남학생 사교클럽 '카이 파이(Chi phi)'의 모임에 참석했다가 남학생 7명에게 약 7시간 동안 집단 성폭행을 당했다. 그는 사건 발생 약 3주 뒤 대학 경찰에 신고했으나 형사 기소까지 이어지지 않았다. 매슈 밴하우턴 톰프킨스 카운티 지방검사가 최초 진술과 증거로 범죄를 입증하기 어렵다며 기소를 뒷받침할 증거가 불충분하다고 판단해 사건을 종결했기 때문이다.'제인 도'는 이 사건의 여파로 학교를 그만두어야 했다. 반면 가해자로 지목된 남학생 7명 중 퇴학 처분을 받은 2명을 제외한 나머지는 정학, 워크숍 참여, 에세이(반성문) 작성 등의 '경미한' 처분만을 받았다.그러나 그는 약 2년 뒤인 지난 9월 16일 코넬대, 대학 지도부, 카이 파이, 가해 남학생 7명 등을 대상으로 직접 민사소송을 제기하면서 사건을 수면 위로 끌어올렸다. '제인 도(Jane Doe)'라는 이름은 이 과정에서 자신의 신원을 보호하기 위해 사용한 가명이었다. 사건이 드러나자 뉴욕주지사까지 나서서 검찰총장을 특별검사로 임명했고, 검찰은 해당 사건을 재수사하겠다고 표명했다.이 사건이 재조명된 것은 단연 피해자 '제인 도'의 용기와 그와 함께 하겠다고 나선 이들의 연대 덕분이었다. '코넬이 하지 않으면, 우리가 한다(Cornell Won't, We Will)'라는 글로 가해자들의 신상을 공개하고 학교 당국의 불투명한 일처리를 비판한 학보사 '코넬 데일리 선'과 피해자의 신상을 찾아내려는 세력에 맞서 'I am Jane Doe' 해시태그 운동으로 피해자의 든든한 곁이 된 연대자들은 코넬대 집단 성폭력 사건을 공론화하여 레거시 미디어와 제도권 정치인까지 주목하게 만들었다.'제인 도'는 미국에만 있지 않았다. 멀리 떨어진 한국에서도 '우리가 바로 제인 도'라며 여성폭력·젠더폭력을 가능케 하는 성차별 사회를 끝장내겠다고 선언한 사람들이 있다. 미국의 한 대학에서 벌어진 성폭력 사건에 전세계의 수많은 여성들은 왜 자신의 얼굴을 공개하고 거리 집회에 나와 연대하는 것일까?성평등가족부가 지난 2025년 12월에 발표한 '2025년 여성폭력통계'에 따르면 친밀한 관계에서 일어난 살인·치사 범죄로 검거된 인원은 살인 미수를 포함해 2024년 기준 219명으로, 전년(205명)보다 6.8%(14명) 증가했다. 특히 이 통계집에 포함된 2024년 여성폭력 실태조사에서는 전체 응답자의 36.1%가 평생 한 번 이상 여성폭력 피해를 경험했다고 답했다.'일상에서 여성폭력을 당할까 봐 두렵다'고 느끼는 여성은 40%로, 지난 조사 대비 3.6%p 증가했다. 반복되는 여성폭력 사건으로 인해 여성들이 범죄에 대한 공포를 더욱 심각하게 느끼게 된 것이다. 다만 '우리 사회가 여성폭력으로부터 안전하다'고 느낀 응답자는 20.9%로, 3년 전 조사 대비 4.6%p 증가했다. 사회는 안전해졌지만, 일상에서 느끼는 두려움은 더욱 커지고 있다.법과 제도가 마련되었다고 해서 여성들의 삶이 곧바로 안전해지는 것은 아니다. 실제로 피해자들의 오랜 싸움과 시민들의 연대로 여성폭력과 관련된 법들이 만들어졌지만, 법이 실제로 피해자를 충분히 보호하고 있는지는 여전히 물음표로 남아 있다.스토킹처벌법이 대표적이다. 2021년 법이 시행되면서 가해자에게 접근금지나 전자장치 부착, 유치장 유치 등의 잠정조치를 내릴 수 있게 되었다. 그러나 피해자가 신고한 뒤에도 가해자의 접근을 실질적으로 막을 수 있는 조치가 충분히 이뤄지지 않는다는 지적이 계속되고 있다.경찰청이 발표한 연도별 범죄통계 데이터를 집계한 결과, 스토킹처벌법이 제정된 첫해인 2021년 880건이었던 관련 범죄 검거 건수는 2025년 1만 6539건으로 폭증했다. 이에 따라 2021년부터 2025년까지 집계된 스토킹 범죄의 총 누적 검거 건수는 5만 1838건에 달했다.현행법상 일반 스토킹 범죄는 최대 징역 3년, 위험한 물건이나 흉기를 동반할 경우에는 최고 징역 5년형까지 엄벌에 처해질 수 있다. 그러나 사건이 실제 법원 재판으로 이어져 가해자에게 실형이 내려지는 비율은 극히 드물다.사법연감에 따르면 2021년부터 2025년까지 1심 재판부에서 다룬 스토킹처벌법 위반 처리 사건은 총 9981건에 이르는 반면, 피고인에게 실제 징역형의 실형이 선고된 판결은 전체의 17.9%에 불과했다.이렇게 적절한 신변 보호를 보장받지 못한 스토킹 피해자들이 결국 강력범죄로 내몰리는 사건이 지속해서 발생하고 있다. 지난 10월 12일 제주에서 40대 여성이 스토킹 및 교제폭력 혐의로 경찰에 신고했던 남성에 의해 목숨을 잃었다. 신변 보호용 스마트워치를 차고 있었음에도 피해자의 안전은 지켜지지 못했다.전북 전주에서도 법원의 스토킹 잠정조치 1~3호가 전부 내려진 상황에서 70대 남성이 아내를 살해하는 사건이 일어났으며, 충남 아산에서는 지속적으로 스토킹 피해를 호소하던 50대 여성이 끝내 숨진 채 발견되기도 했다.교제폭력의 경우도 마찬가지다. 현재 한국에는 교제폭력만을 포괄적으로 다루는 독립적인 법이 마련되어 있지 않기 때문에 폭행과 협박, 성폭력, 스토킹이 한 관계 안에서 반복되고 중첩되고 있지만, 개별 행위에 따라 각각 다른 법이 적용된다. 피해자는 자신이 겪은 폭력이 어떤 법에 해당하는지, 어떤 기관에서 도움을 받을 수 있는지부터 알아봐야 한다.이러한 현실 속에서 한국 여성들은 오랫동안 가부장제와 성차별 사회에 맞서 서로의 용기가 되어 세상을 바꿔왔다.2016년 강남역 여성살해사건 이후 강남역 10번 출구에는 수많은 포스트잇이 붙었다. 한 여성의 죽음을 애도하기 위해 모인 시민들은 "여자라서 죽었다", "나였을 수도 있었다"며 두려움과 분노를 나누었다.이름도 얼굴도 모르는 여성들이 서로의 경험에 공감하고, 여성폭력이 더 이상 개인의 불행으로 치부되는 것이 아닌 국가가 책임지고 해결해야 하는 사회구조의 문제라고 목소리를 냈다. 그렇게 강남역은 추모를 넘어 서로의 안전과 삶을 이야기하는 연대의 공간이 되었고, 여성들이 세상을 바꾸는 행동의 주체로서 여성폭력에 맞서 끝까지 싸워낼 것이라는 상징이 되었다.미투 운동도 마찬가지였다. 오랫동안 말하지 못했던 성폭력 피해 경험을 세상에 알리는 일은 결코 쉽지 않았다. 하지만 먼저 사실을 알린 사람의 용기가 또 다른 사람의 목소리로 이어졌고, 서로의 경험을 지지하는 움직임이 만들어졌다. 피해자의 말에 귀 기울이고, 피해자를 혼자 두지 않으려는 연대가 대한민국 사회의 정치, 문화, 예술 등 모든 영역에서 변화를 만들어내기 시작했다.한국에서 미국의 'I am Jane Doe' 운동에 연대하는 이유도 여기에 있다. 미국의 피해자 한 사람을 지지하는 데서 끝나는 것이 아니라 성폭력을 경험한 사람들, 자신이 겪은 경험을 부정당하는 사람들, 피해를 밝힌 후 그 누구에게도 보호받지 못하는 사람들과 함께하는 일이기 때문이다.오는 11월 25일은 세계여성폭력추방의날이다. 1960년 도미니카공화국에서 독재정권에 저항하다 살해당한 미라발 세 자매를 기억하기 위해 라틴아메리카 여성활동가들이 연대하여 유엔 총회에서 공식적으로 기념일로 지정했다. 여성에 대한 폭력을 개인의 문제가 아닌 사회가 함께 해결해야 할 문제로 알리고, 폭력에 맞서는 행동을 이어가는 날이기도 하다.2026년 세계여성폭력추방의날을 맞아 한국에서는 'I am Jane Doe – Korea' 선언을 진행하며 전국 곳곳에서 여성폭력·젠더폭력을 규탄하는 집회를 열 예정이다. 이 선언은 미국 코넬대 집단 성폭력 사건의 피해자를 찾아내려는 시도에 맞서 '내가 바로 그 피해자다'라고 하는 전 세계적인 운동에 동참하는 연대의 의미와 함께, 있는 법조차 제대로 작동하고 있지 않아 여성폭력·젠더폭력이 끊임없이 반복되는 한국사회의 변화를 촉구하는 취지로 선언자와 연대 단체를 모집하고 있다.특히 젠더 기반 폭력과 여성 살해를 종식하기 위한 활동을 이어오고 있는 남아프리카공화국의 여성인권단체 Women for Change는 'I am Jane Doe - Korea'에 지지와 연대의 메세지를 보내기도 했다.이들은 남아프리카공화국에서도 여성이 여성이라는 이유만으로 매일 살해당하고 있으며, 너무나 많은 피해 생존자가 여성폭력을 사적인 문제로 취급하는 경찰과 법원, 정치인들로 인해 제대로 보호받지 못하고 있다고 말했다.이어 "코넬대 사건의 피해자와 한국의 모든 피해 생존자, 그리고 진실을 말했다는 이유로 의심받고 침묵을 강요당하거나 추적당하는 모든 여성과 함께하겠다"고 밝혔다. 마지막으로 "여러분의 용기가 우리의 용기를 더 강하게 한다. 우리의 투쟁은 연결되어 있으며, 우리의 저항 또한 연결되어 있다"며 멈추지 않고 함께 맞서 싸우겠다고 전했다.우리는 이미 여러 번 서로의 '제인 도(Jane Doe)'가 되어왔다. 누군가의 아픔을 외면하지 않았고, 혼자 감당하던 문제를 함께 이야기했으며, 변화를 위해 거리로 나섰다. 이제 그 연대의 목소리를 국경 너머로 이어갈 것이다.