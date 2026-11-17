큰사진보기 ▲크린넷 지하 이송 관로 천공으로 인도 지반 침하 현장 사진 ⓒ 김현옥 전 시의원 제공 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

국가 주도로 도입된 세종시 생활폐기물 자동집하시설 '크린넷'이 예상보다 빠르게 노후화되면서 막대한 유지관리비와 수거체계 전환이라는 난제를 안긴 가운데, 지역 시민사회가 관계기관의 책임 있는 자세와 범기관 공동대책위원회 구성을 강력히 촉구하고 나섰다.세종참여자치시민연대(상임대표 정형근)는 17일 성명을 내고 "국가가 결정하고 건설한 시설의 구조적 문제를 단지 시설을 인수해 운영해 왔다는 이유만으로 세종시와 시민에게 모두 부담시키는 것은 정당하지 않다"며 행정중심복합도시건설청(행복청)과 한국토지주택공사(LH)가 책임 규명과 해결 과정에 적극 참여할 것을 요구했다.세종참여연대는 우선 크린넷 도입 당시 세종시에는 기술방식이나 시설 규모를 결정할 실질적 권한이 없었다는 점을 짚었다. 행복도시 건설 초기 행복청이 도입을 결정하고 LH가 시행한 기반시설임에도, 도시 조성 이후 천문학적인 유지관리비와 시설 교체 비용, 기술적 위험은 고스란히 지방정부와 시민의 몫으로 남았다는 지적이다.특히 설계 당시 약 30년으로 예상됐던 사용연한이 10여 년 만에 관로 부식과 노후화 등으로 흔들리고 있는 만큼, 초기 설계와 시공의 적정성을 객관적으로 따져봐야 한다고 강조했다. 성명은 "행복청이 사용기간 경과와 하자보수 기간 만료를 이유로 책임에 선을 긋고 있는 것으로 알려졌으나, 하자보수 기간 종료가 최초 설계·시공상의 구조적 책임 소멸을 의미하지는 않는다"고 꼬집었다.올해 6월과 9월 행복청이 행복도시 5·6생활권의 생활폐기물 수거방식에 대한 의견을 요청한 데 대해, 세종시가 제시한 입장 역시 기존 크린넷의 한계를 여실히 보여준다. 당시 세종시는 신규 건설지역의 음식물쓰레기는 크린넷 외의 방식으로 수거하고, 일반 생활쓰레기 역시 시설 사용연한 종료와 운영상 한계에 대비해 장기적인 수거방식 전환 계획을 수립해 줄 것을 행복청에 요청했다. 아울러 신규 시설 설치 여부와 수거방식은 충분한 정보공개와 시민 의견수렴을 거쳐 결정해야 한다는 점도 분명히 했다.이에 대해 세종참여연대는 "(행복청이) 신규 건설지역은 크린넷의 문제점을 고려해 다른 수거방식을 검토하면서, 정작 기존 생활권에서 발생한 구조적 결함과 막대한 전환 비용을 세종시와 주민들에게만 떠넘겨서는 안 된다"며 신규 및 기존 생활권의 수거체계 계획을 하나의 통합된 도시정책으로 다뤄야 한다고 주장했다.아울러 지난 9월 세종시가 일부 초기 생활권의 음식물쓰레기 수거방식을 문전수거로 전환하려다 주민 반발로 보류한 사례를 언급하며, 행정이 주민을 단순 설득 대상이 아닌 정책 결정의 주체로 인정해야 한다고 강조했다. 시설 상태와 유지관리비를 투명하게 공개하고, 시범사업과 주민평가를 거치는 단계적 공론화가 필요하다는 설명이다.특히 세종참여연대는 크린넷을 단순한 쓰레기 수거시설이 아닌 도시의 환경·재정·행정이 맞물린 공공시스템으로 규정하며, 각 기관의 명확한 역할 분담을 촉구했다. ▲행복청은 최초 도입 결정과 기술방식 승인 과정의 책임 검토 ▲LH는 설계·시공 및 인수인계 자료 공개와 책임 규명 참여 ▲세종시는 시설 안전성 확보와 합리적 수거체계 전환방안 마련 ▲세종시의회는 특별위원회 활동을 바탕으로 한 책임 규명 및 제도·예산 대책 마련에 각각 나서야 한다는 것이다.세종참여연대는 이를 실행하기 위해 행복청, LH, 세종시, 세종시의회, 시민대표, 전문가가 참여하는 가칭 '세종시 크린넷 책임규명 및 수거체계 전환 공동대책위원회'의 즉각적인 구성을 제안했다.구체적인 요구사항으로는 ▲최초 도입 및 설계·시공 과정에 대한 독립적·전문적 공동조사 실시 ▲통상 운영비와 구조적 결함 비용을 구분한 기관별 책임 및 비용분담 원칙 마련 ▲기존·신규 생활권을 통합한 중장기 수거체계 전환계획 수립 ▲주민대표 위원회 참여 및 기술진단·비용추계 정보공개 제도화 ▲각 기관의 위원회 참여 여부 및 실행일정 공식 제시 등 5대 과제를 내걸었다.세종참여연대는 "더 이상 책임 공방으로 시간을 허비하거나 시민들에게 일방적인 불편과 비용을 감수하라고 요구해서는 안 된다"며 "국가가 시작한 도시건설의 문제를 국가와 지방정부, 시민이 함께 책임 있게 해결하는 것이 행정수도 세종이 보여주어야 할 지속가능한 도시행정의 모습"이라고 강조했다.