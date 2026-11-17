큰사진보기 ▲김이강(왼쪽) 전남광주통합특별시 서구청장이 17일 전북 완주군 가족문화교육원에서 열린 '지방정부협의회 정기총회'에서 제12기 신임 회장으로 선출된 후 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 전남광주 서구 관련사진보기

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김이강 전남광주통합특별시 서구청장이 유니세프아동친화도시 지방정부협의회장으로 선출됐다.전남광주 서구는 17일 전북 완주군 가족문화교육원에서 열린 지방정부협의회 정기총회에서 김이강 서구청장이 제12기 신임 회장으로 선출됐다고 밝혔다. 임기는 2027년 1월부터 12월까지 1년이다.지방정부협의회는 아동의 권리 증진과 아동친화적인 지역사회 조성을 목표로 2015년 출범했으며 전국 101개 지방자치단체가 회원 도시로 참여하고 있다.서구는 그동안 아동권리 옴부즈퍼슨과 모바일 소통 창구를 운영해 아동의 의견을 듣는 통로를 넓혀 왔다.청소년구정참여단을 통해서는 아동·청소년이 지역 문제를 직접 발굴하고 구정에 정책을 제안하는 등 정책 참여 기회를 확대했다.또 올키즈존 운영과 다함께돌봄센터 확충, 공공형 실내놀이터 '놀빛마루' 조성 등을 추진하며 아동이 일상에서 체감할 수 있는 돌봄·놀이 환경 개선에 힘쓰고 있다.김이강 회장은 이러한 정책 경험을 바탕으로 회원 지방정부 간 우수사례 공유와 협력을 강화하고 아동의 의견이 실제 정책과 제도에 반영될 수 있도록 협의회의 역할을 확대해 나갈 계획이다.김 회장은 "아동친화도시는 아동의 목소리가 존중받고 아동의 권리가 일상에서 실현되는 도시"라며 "회원 지방정부의 다양한 경험과 성과를 잇고 협력을 강화해 아동의 권리가 지역의 경계를 넘어 모든 아동의 일상에 뿌리내리도록 힘쓰겠다"고 포부를 밝혔다.한편 이날 정기총회에서는 2027년도 사업계획과 예산안을 심의하고 제12기 임원진을 선출했다.함께 열린 아동친화도시 콘퍼런스에서는 그림일기와 동시로 아동의 생각을 표현하는 서구의 '아동작가 슈퍼100'이 252편의 작품 접수와 100명의 아동작가 배출 성과를 인정받아 우수사례로 소개됐다.