▲HD현대삼호중공업에서 발생한 사고로 목숨을 잃은 20대 노동자의 유가족이 전국금속노조 광주전남지부와 17일 오전 전남광주 목포시 고용노동부 목포지청 앞에서 기자회견을 열고 사고에 대한 진상 규명과 원·하청 사업주의 책임 인정, 유족에 대한 사과를 촉구하고 있다. ⓒ 독자 제공 관련사진보기