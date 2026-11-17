HD현대삼호중공업에서 발생한 사고로 목숨을 잃은 20대 노동자의 유가족이 "보름이 되도록 장례조차 치르지 못하고 있다"며 사망사고에 대한 최고 경영 책임자 처벌과 진정성 있는 사과를 촉구했다.
유가족은 전국금속노조 광주전남지부와 17일 오전 전남광주 목포시 고용노동부 목포지청 앞에서 기자회견을 열고 사고에 대한 진상 규명과 원·하청 사업주의 책임 인정, 유족에 대한 사과를 촉구했다.
이들은 "20대 아들을 잃은 부모는 사고 보름이 지난 오늘도 장례조차 치르지 못한 채 고통의 나날을 보내고 있다"며 "HD현대삼호에서 사내 협력업체 소속 청년 노동자가 밀폐공간 용접작업에 투입됐다가 목숨을 잃었으나 원청과 하청 회사는 아직도 유족이 이해할 만한 책임 인정과 사과를 하지 않고 있다"고 비판했다.
이어 "유족이 바라는 것은 결코 특별한 것이 아니다"며 "아들이 왜, 어떻게 죽었는지 진실을 밝히고, 회사가 그 책임을 인정하고 진심으로 사과하라는 것"이라고 강조했다.
그러면서 "HD현대삼호는 책임을 회피하지 말고 유족 앞에 직접 나서서 사죄하고 진상을 철저히 규명하라"며 "노동부 역시 원청 책임자에 대한 엄정한 수사에 나서라"고 촉구했다.
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"HD현대삼호 20대 노동자 사망... 책임자 처벌하라"
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