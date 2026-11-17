큰사진보기 ▲충남 예산군 고덕면 상몽리 주민들이 17일 예산군청 앞에서 마을에 들어서는 태양광 발전 시설 건설에 반대하며 집회를 벌였다. ⓒ 이재환 관련사진보기

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큰사진보기 ▲17일 충남 예산군청 앞. 삭발을 하고 있는 이래석 상몽리 이장. ⓒ 이재환 관련사진보기

큰사진보기 ▲17일 예산군청 앞. 고덕면 상몽리 주민들이 들고 나온 태양광 발전소 설치 예상도. 빨간색이 주민들이 주장하는 태양광 설치 예정 지역. ⓒ 이재환 관련사진보기

시골 마을에 태양광 발전이 들어선다는 계획에, 마을 주민들이 발끈하고 나섰다.충남 예산군 고덕면 상몽리는 46가구 76명의 주민이 살고 있는 작은 농촌 마을이다. 현재 상몽리에는 약 4만 평 부지에 대한 태양광 발전소 인허가 절차가 진행 중인 것으로 알려졌다. 주민들은 궁극적으로는 이보다 더 큰 규모일 것이라며, 마을 부지의 상당 부분이 태양광 발전 시설로 '도배'가 될 수 있다는 우려를 내비쳤다.일부 주민들은 그 규모가 18만 평에 이를 것이라는 주장까지 내놓고 있다. 이렇게 된다면 "사실상 마을의 절반이 태양광에 뒤덮이게 되는 꼴"이라는 것. 마을 주민 A씨는 "마을 일부에 태양광 발전시설이 들어온다면 양보할 수도 있다. 그러나 규모가 무려 18만 평에 이를 것이다. 마을의 임야와 산이 모두 태양광으로 도배될 처지이다. 해도 해도 너무하다"라고 주장했다.상몽리 주민들은 17일 오전 예산군청 앞에서 집회를 열고 마을에 들어설 태양광 발전 시설 건설을 즉각 중단할 것을 요구했다. 주민들은 이날 팻말을 통해 '마을 토지의 2/3를 외지인에게 내줄 수 없다, 지금도 힘들고 우리삶은 망가졌다', '자연재해를 가속화 시키는 태양광 설치 결사 반대', '도지사님 살려 주세요' 등의내용이 담겼다.이래석 이장은 이날 군청 앞에서 삭발을 하고 단식농성에 돌입했다. 예산군청 앞에는 천막 농성장이 설치됐다.이래석 이장은 "우리 마을은 75만 평 정도 된다. 그 중에 35만 평은 한 목장이 소유하고 있다. 마을 주민들은 40만 평에 살고 있다. 여기에 절반에 이르는 18만 평에 태양광 시설이 들어오려고 하고 있다"라고 주장했다.이 이장은 "이미 10만 평이 태양광 설치로 계약되어 있다. 나머지 8만 평도 태양광 사업이 진행 중"이라고 부연하며, "그렇게 되면 마을 사방이 태양광으로 둘러싸이게 된다. 마을 일부에 태양광이 들어온다고 하면 받아 들일 수도 있다. 그런데 동네 절반에 태양광 시설이 들어온다고 한다. 주민들의 입장에서는 받아 들일 수가 없다"라고 말했다.단식 농성과 관련해서도 이 이장은 "사실 어제부터 밥을 굶었다. 태양광 발전 사업이 취소될 때까지 농성을 이어갈 것"이라고 말했다.예산군에 따르면 현재 상몽리에서는 4개 업체가 15만 제곱미터(약 4만 평) 부지에 태양광 발전소를 설치하겠다며 인허가 절차를 밟고 있는 것으로 파악됐다. 주민들은 마을의 토지 매입 상황을 기준으로 하면 이보다 더 많은 업체가 마을에 태양광 발전소 설치를 추진하고 있다고 문제를 제기하고 있는 것이다.관련해 예산군 관계자는 "이들 업체가 추진 중인 태양광 시설은 용량이 1000kW급 이상이다. 충남도가 허가권을 가지고 있다"라며 4개 업체 외에 또다른 다른 업체가 사업을 추진하고 있는 것인지에 대해서는 "잘 모른다"라고 말했다.실제로 태양광 1000kW(1MW) 용량의 발전사업 인허가 및 추진 절차는 부지 검토, 발전사업 허가, 개발행위 허가, PPA(전력수급계약) 및 착공, 사용전검사 및 사업개시 순으로 진행되는 것으로 알려져 있다. 충남의 경우 1000kW 이상 3000kW 미만의 경우 충남도가 허가권을 가지고 있다.관련해 충남도 관계자는 이날 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "예산군과 한전에 의견을 조회(의견을 묻는 절차)를 한 상태이다"라며 "아직 (태양광 발전 시설이) 허가가 된 상황은 아니다. 검토 단계이다"라며 라고 답변했다.