큰사진보기 ▲초대 한국교육과정평가원장을 지낸 박도순 고려대 교육학과 명예교수 ⓒ 박도순 관련사진보기

"AI(인공지능)에 물어보면 대답할 수 있는 걸 시험문제로 내는 게 타당한가?"

"지필 검사로는 교육과정 목표의 10분의 1 정도만 잴 수 있다. 세무사시험이든 법학적성시험(LEET·리트)이든 마찬가지다. 아주 작은 부분만 측정할 수 있다. 그걸 염두에 두고 시험을 활용해야지, 10분의 1만 갖고 사람을 평가하고 뽑는다는 건 말이 안 된다."

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큰사진보기 ▲세무사 시험에서 인공지능(AI)을 이용해 부정행위를 저지른 수석 합격자 한아무개씨가 17일 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대에 피의자 신분으로 출석하며 고개를 숙이고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

- 수능을 앞두고 불거진 'AI 부정행위' 파장을 어떻게 보나?

- AI로 문제를 풀면 만점을 받을 수 있는 시대에 수능이 '쓸모'를 다했다는 건가?

- 처음 설계한 수능과 현재 운영되는 수능은 어떤 차이가 있나?

큰사진보기 ▲대학수학능력시험(수능)이 이틀 앞으로 다가온 17일 서울 성북구 강북종로학원에 다 쓴 수험서들이 쌓여있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

- 마침 수능 평가의 패러다임을 전환해야 한다는 이야기가 나온다. 대입 평가방식이 어떻게 바뀌어야 한다고 보나?

- 앞으로 교육 당국의 과제를 하나만 꼽는다면?

대학수학능력시험(수능)을 앞두고 국가자격시험 등에서 AI를 악용한 부정행위가 발생하자 '수능 창시자' 박도순 고려대 교육학과 명예교수가 17일 <오마이뉴스>에 던진 질문이다. 수능 제도의 한계가 최근 AI 부정행위 사례로 드러났고, 수능 위주의 평가 패러다임 역시 큰 전환을 맞게 됐다는 진단이다.박 교수는 수능 출제 기관인 한국교육과정평가원 초대 원장을 지냈다. 그럼에도 스스로 도입한 수능 제도에 부정적인 시각을 감추지 않았다. 박 교수는 이날 <오마이뉴스>와 한 전화 인터뷰에서 "수능은 출발할 때와 성격이 99% 달라졌다"라며 "학력고사도 적성검사도 아닌 이상한 시험이 돼 버렸다"라고 지적했다.박 교수는 이를 해결하기 위해 '대학 입시 자율화'가 필요하다며 "입시에 대한 근사한 안이 하나 나올 수 있다는 건 잘못된 생각이다. 근본적으로 '교육'을 어떻게 해야 할지 논의해야 한다"라고 강조했다. AI 부정행위가 촉발시킨 교육 패러다임 변화의 필요성이 단순히 입시제도에 머물러선 안 된다는 게 그의 생각이다. 다음은 박 교수와의 일문일답이다."교육이 큰 전환을 맞았다는 걸 보여주는 계기가 됐다. 제 첫 번째 질문은 이거다. 'AI에 물어보면 대답할 수 있는 걸 시험문제로 내는 게 타당한가?' 지필 검사로는 교육과정 목표의 10분의 1 정도만 잴 수 있다. 세무사 시험이든 법학적성시험(LEET·리트)이든 마찬가지다. 아주 작은 부분만 측정할 수 있다. 그걸 염두에 두고 시험을 활용해야지, 10분의 1만 갖고 사람을 평가하고 뽑는다는 건 말이 안 된다.""첫 출발을 살리지 못하고 지금 같은 방식으로 간다면 수능은 차라리 없어지는 게 낫다. 수능을 처음 만든 제가 그렇게 얘기하니까 '뭐 그런 애길 하냐'고도 하던데, 지금 수능은 출발할 때와 성격이 99% 달라졌다.""수능은 원래 암기 위주 교육의 폐해를 없애기 위해 시작됐다. '고등학교 교육을 충실히 이수한 학생이면 누구나 풀 수 있는 통합 교과적인 문제'를 낸다고 규정했다. 그 자체로 당락을 결정하지 않고 '참고자료'로만 쓰는 것이었다. 학생 선발은 본고사로 대학에서 결정할 문제였다. 그런데 지금 수능은 학력고사도 아니고 적성검사도 아니고 이상한 모양의 시험이 돼 버렸다. 누구는 350점으로 (원하는 대학에) 합격하고, 330점은 불합격한다는 게 말이 안 된다. 오차가 큰 시험이다.""입시에 관한 건 대학에 맡겨야 한다. 즉 대입은 대학 자율에 맡기되, 수능과 비슷한 방식을 대학이 원하면 국가나 지방자치단체가 돈을 지원하는 등 도와주는 수준으로만 하면 된다. 그러면 대학도 수능과 같은 방법으로 (학생을 선발)하지 않을 것이다.""(AI 부정행위 우려로 '수능 연기론'도 나오는데) 2~3개월 연기한다고 해결될 문제가 아니다. 입시제도만 갖고 논의할 상황이 아니다. 입시에 대한 근사한 안이 하나 나올 수 있다는 건 아주 잘못된 생각이다. 그런 걸로는 AI 대응도 안 된다. 근본적으로 '교육'을 어떻게 해야 할지 논의해야 한다. 자질구레한 입시제도 변화가 중요한 게 아니라, 우리 교육이 어떤 방향으로 나아가야 하는지 원론을 제시해 줘야 한다."