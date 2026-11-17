큰사진보기 ▲구상 충남도 AI기본사회보건복지실장 긴급대책 발표17일 충남도청 프레스센터에서 구상 충남도 AI기본사회보건복지실장이 발달아동, 지적장애 아동에 관련한 긴급 대책을 발표하고 있다. ⓒ 어청식 관련사진보기

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큰사진보기 ▲17일 충남도청 프레스센터 AI기본사회보건실의 브리핑17일 충남도 AI기본사회보건복지실이 지난 4일 발생한 천안 아동 사망 사건에으로 인해 발달아동 관련 긴급 대책을 발표하고 있다. ⓒ 어청식 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남도민신문에도 실립니다.

천안에서 발달장애아동이 학대로 숨지는 사건이 석 달 새 두 번 일어나자 충남도가 고위험 발달장애아동 돌봄 대책을 내놨다. 그러나 돌봄공백과 복지 사각지대에 대한 우려 섞인 지적이 이어졌다.구상 충남도 AI기본사회보건복지실장은 17일 오전 10시 30분 도청 프레스센터에서 기자회견을 열었다. 이 자리에서 △가정 전수조사 △돌봄 기반시설 확충 △주말·공휴일 돌봄 보강 △의료·심리지원 강화를 담은 '고위험 발달장애아동 돌봄체계'를 발표했다.구 실장은 "최근 도내에서 발달장애아동 사망 사건이 짧은 기간에 잇따라 발생한 데 대해 깊은 안타까움과 무거운 책임감을 느낀다"며 "발달장애아동 돌봄은 더 이상 가정에만 짊어지게 할 수 없는 우리 모두의 사회적 책임"이라고 밝혔다.도에 따르면 2025년 기준 도내 발달장애아동은 4022명으로 등록 장애아동 5134명의 78.3%를 차지한다. 이 가운데 약 5%인 200여 명이 고위험군으로 추정된다. 도전행동이나 자해, 기물 파손 등으로 적어도 1대1이나 2대1 돌봄이 필요한 아동이다.하지만 이들을 맡길 곳은 거의 없다. 도내 긴급돌봄센터는 1곳, 정원은 8명뿐이다. 이용 기간도 보건복지부 지침에 따라 1회 최대 7일, 연 최대 30일로 묶여 있다. 24시간 돌봄을 하는 최중증 발달장애인 돌봄기관은 성인만 이용할 수 있다. 일요일과 공휴일, 방학에는 방과후 서비스마저 끊긴다. 구 실장도 "그동안 이들을 품어줄 사회적 안전망이 턱없이 부족했다"고 인정했다.지난 12일 천안 두정동에서 숨진 15세 아동도 이 공백을 피하지 못했다. 구 실장은 "숨진 학생은 복지 서비스 대상이었고, 방과후 돌봄을 이용했으며 긴급돌봄도 지침에 따라 7일 정도 이용했다"고 밝혔다. 서비스 안에 있던 아동조차 정해진 이용 기간이 끝나자 다시 가정으로 돌아갔다는 얘기다.질의응답에서는 장애아동 가정의 현실을 짚는 질문이 먼저 나왔다. 한 기자는 "중증 장애아동을 둔 부모들은 직장도 못 다니고 거의 삶을 포기하고 산다"며 "이용 기간이 끝난 뒤 위기가 생기면 부모들은 그 어려움을 다시 고스란히 겪어야 한다"고 지적했다.구 실장은 "현재 지침상으로는 그렇다"고 인정하면서 "복지부에 규정 변경을 건의하고, 충남형 최중증 발달장애아동 돌봄기관을 설치해 기간 제한 없이 서비스를 받을 수 있게 하겠다"고 답했다.보호자가 갑자기 쓰러졌을 때의 대책을 묻는 질문도 나왔다. 한 기자는 "보호자가 사망하거나 입원하면 아동을 24시간 즉시 보호할 실질적인 대책이 무엇이냐"고 물었다. 구 실장은 "7일, 30일 제한이 있어 현재 시스템으로는 돌보기 어려운 게 사실"이라고 답했다.또 다른 기자가 "2027년 이후의 계획이나 가정방문은 실효성이 불확실하다"며 "당장 오늘 밤 위급 상황이 터졌을 때 부모가 문을 두드리고 아이를 맡길 수 있는 아동 전용 긴급돌봄시설이 충남에 단 한 곳이라도 있느냐"고 묻자, 구 실장은 "도내 긴급돌봄시설 1곳을 아동도 이용할 수 있다"고 답했다."현장에서는 자폐 아동 입소 시설을 늘려야 한다는 주장이 있다"고 하자, 구 실장은 "자해나 도전행동이 있는 최중증 아동에 대한 정의와 판단 기준이 아직 복지부 차원에서도 없고 성인 기준만 있다"며 "전문가들과 기준을 만들어 정부에 제도 개선을 건의하겠다"고 답했다.복지 사각지대에 대한 문제도 도마에 올랐다. 지난 8월 교회 사건 뒤 천안시가 전수조사를 벌였지만 제3자 양육 가정과 학대 신고 이력, 복지급여 수급 가구만 대상으로 삼았다. 그 결과 신고 이력이 없는 친부모 양육 가정인 두정동 아동은 점검 대상에서 빠졌다.현장에서 "보호자가 방문을 거부하거나 방어적으로 나오면 또다시 사각지대로 남을 텐데, 이를 돌파할 실질적인 조사 권한이나 유인책이 있느냐"고 묻자 구 실장은 "그 부분이 저희도 어려운 게 사실"이라고 답했다. 그러면서 "전문가 의견에 따라 지역 사정을 잘 아는 이·통장이 1차로 대상을 찾고, 전문가들이 개별 가정을 면담하는 기초·심층·맞춤조사 3단계로 구성했다"고 설명했다.위험 신호 공유에 대해서는 "예방접종, 장기결석, 건강검진 등 복지부 빅데이터 44종이 지자체에 공유돼 아동학대 징후를 파악하고 있다"고 했다.도 차원의 실태조사가 그동안 없었다는 점도 문제라는 지적이 나왔다. 언제 실태조사를 했느냐는 한 기자의 질문에 구 실장은 "2021년 복지부가 발달장애인 실태조사를 한 것으로 알고 있다"고 답했다. 이어 "최중증 발달장애인 조사는 광역·기초·정부 모두 아직 하지 않았고, 충남도가 처음으로 최중증 장애아동 조사를 하는 것"이라고 말했다.도가 내놓은 대책은 이렇다. 먼저 도내 발달장애아동의 57%가 사는 천안·아산·당진부터 가정 전수조사를 벌인다. 생활 실태와 위험 요인, 지원 필요도를 평가해 양육 지원, 가족 휴식, 심리치료, 행동중재 등 필요한 서비스를 연계하고, 이후에도 지원 이행 여부를 점검한다.긴급돌봄센터는 아동도 이용할 수 있도록 추가로 설치한다. 구 실장은 "현재 1곳을 3곳으로 늘리겠다"고 했다. 1곳은 도 자체로 아동복지시설을 활용해 1개월가량 단기 거주할 수 있게 하고, 1곳은 국비 사업으로 새로 짓는다. 이와 별도로 1대1 맞춤형 24시간 돌봄과 일상생활 훈련을 제공하는 '충남형 최중증 발달장애아동 돌봄기관'을 설치한다. 구 실장은 "전국 최초로 아동 전용 최중증 돌봄기관을 만들어 주야간 3교대 24시간 돌봄 구조를 갖추겠다"고 말했다.주말·공휴일 돌봄공백을 메우기 위해 천안·아산·서산·당진에 방과후 돌봄 거점기관 4곳을 지정한다. 지역 의료기관과 협의해 발달장애인 거점병원과 행동발달증진센터도 지정한다. 개원 예정인 장애인가족 힐링센터에서는 고위험 발달장애아동 부모를 우선 지원하고, 외출이 어려운 보호자에게는 가정방문 심리상담을 제공한다.구 실장은 "내년도 예산에 반영해 추진하고, 전문 인력 확보와 예산 지원도 전수조사 결과에 따라 차근차근 시행하겠다"고 했다. 거점기관 예산이 내년 본예산에 얼마나 들어 있느냐는 질문에는 "사망 사건을 계기로 만든 대책이라 본예산에는 담기지 않았다"며 "추경이나 다른 예산을 전용해서라도 신속히 반영하겠다"고 답했다.구 실장은 "위기 가정을 먼저 찾아 필요한 서비스를 연결하고, 지역사회와 전문가가 함께 촘촘한 돌봄·치료·가족 지원 체계를 구축하겠다"고 말했다.한편 천안에서는 지난 8월 5일 한 교회에서 생활하던 11세 지적장애 아동이 방치됐다가 숨졌다. 이 사건으로 교회 목사와 아동의 외조모가 아동학대치사 혐의로 구속기소돼 재판을 받고 있다. 이어 이달 12일에는 천안 두정동의 한 아파트에서 중증 발달장애가 있는 15세 아들이 숨져 40대 친모가 아동학대치사 혐의로 긴급체포됐다.