역사에 남다른 애착을 가진 '히스토리텔러'입니다. 국내와 해외의 주요 역사 이야기를 재미있게 전달해 드리겠습니다.

큰사진보기 ▲순국선열을 기리는 진정한 의미는 기념식과 추모에만 있지 않다. 잊힌 이름을 찾아내고, 그들의 희생을 후대에 전하는 데 있다. ⓒ AI 생성이미지 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 최경식 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

11월 17일 '순국선열의 날'을 맞아 독립유공자 206명이 새롭게 포상됐다. 국가보훈부에 따르면 올해 포상 대상자는 건국훈장 46명, 건국포장 4명, 대통령표창 156명이다. 일제강점기 조국의 독립을 위해 헌신했던 인물들이다. 이번 포상으로 정부 수립 이후 독립유공자 포상자는 모두 1만9265명으로 늘어났다.독립운동가에 대한 포상은 뒤늦게나마 국가가 그들의 희생을 인정한다는 의미를 갖는다. 하지만 훈장을 받을 후손이 확인되지 않는 사례는 또 다른 과제를 남긴다. 항일운동가 오남근·김우성 선생 등 일부 유공자는 공적을 인정받고도 훈장을 전달할 후손을 찾지 못해 국가보훈부가 훈장을 보관하기로 했다. 이는 광복 81년이 지난 지금까지 독립운동의 역사가 온전히 복원되지 못했음을 보여주는 대목이다. 독립운동가의 이름을 역사에 기록하는 것과 그들의 삶을 온전히 복원하는 것은 별개의 문제이기 때문이다.일제강점기 독립운동은 개인의 희생에 그치지 않았다. 가족과 생계, 때로는 대대로 이어온 생활 기반까지 포기해야 하는 선택이었다. 대표적인 인물이 우당 이회영이다. 그는 1910년 국권을 빼앗기자 형제들과 함께 만주로 망명했다. 일가는 국내 재산을 처분해 독립운동의 기반을 마련했고, 1911년 신흥강습소를 설립하는 데 힘을 보탰다. 이 학교는 이후 신흥무관학교로 발전해 독립군 간부를 양성했다.그러나 망명생활은 순탄하지 않았다. 독립운동 자금이 부족해지면서 가족들은 극심한 생활고를 겪었다. 이회영은 1932년 중국 다롄에서 일본 경찰에 체포된 뒤 옥중에서 생을 마감했다. 그의 일가는 독립운동에 막대한 재산을 투입했지만, 그 대가로 안정된 삶을 누릴 수 없었다.독립운동가들의 가족이 겪은 고통은 이회영 일가에 국한되지 않았다. 만주와 연해주, 중국 관내 등지로 망명한 이들은 일제의 추적을 피해 거처를 옮겨야 했다. 가족이 흩어지거나 연락이 끊기는 일도 있었다. 일부는 낯선 땅에서 생을 마감했고, 후손에게 자신의 행적을 남길 기회조차 갖지 못했다.국내에서 활동한 독립운동가들의 사정도 크게 다르지 않았다. 투옥과 고문, 재산 압류 등으로 가정이 무너지는 경우가 있었다. 생계를 책임지던 가족이 체포되면 남겨진 이들은 빈곤과 사회적 불이익을 감당해야 했다.이러한 역사는 오늘날 독립유공자와 후손을 확인하는 일이 왜 어려운지를 설명해 준다. 다만 후손이 확인되지 않는 이유는 다양하다. 실제로 후손이 없는 경우도 있지만, 해외 이주나 기록 소실 등으로 가족관계를 입증하기 어려운 사례도 구분해야 한다.광복 이후 정부는 독립운동가들의 공적을 조사하고 포상해 왔다. 그러나 독립유공자로 인정받더라도 훈장을 실제 후손에게 전달하지 못하는 사례가 상당하다.올해 8월 국가보훈부가 공개한 자료에 따르면, 후손을 찾지 못해 훈장을 전수하지 못한 독립유공자는 7622명에 달한다. 이 가운데 북한 지역에 본적을 둔 유공자가 3026명, 본적 자체가 확인되지 않은 유공자가 1479명이다. 분단과 기록 부족이 후손 확인의 주요 장애물로 작용하고 있는 셈이다.대표적인 사례가 의병장 김수민이다. 그는 경기 장단군 일대에서 의병을 일으켜 항일투쟁을 벌이다 순국했다. 정부는 1962년 건국훈장 독립장을 추서했지만 후손을 찾지 못했다. 60년 넘도록 훈장이 전달되지 못한 것이다. 양주와 포천 일대에서 의병 군자금을 모집했던 안경숙도 비슷하다. 올해 독립운동 공적을 인정받아 건국훈장 애국장이 추서됐으나 후손은 물론 묘소의 위치도 확인되지 않았다.이처럼 독립유공자에 대한 역사적 평가와 가족관계 확인 사이에는 적지 않은 간극이 존재한다. 일제의 판결문이나 수형기록을 통해 독립운동 사실을 입증하더라도 후손의 존재와 혈연관계를 확인하려면 별도의 조사가 필요하다.국가는 이러한 문제를 해결하기 위해 후손 찾기 사업을 추진해 왔다. 2007년 재외 독립유공자를 대상으로 사업을 시작했고, 2018년부터는 역사와 족보, 가사법 전문가 등이 참여하는 후손확인위원회를 운영하고 있다. 그러나 세월이 흐를수록 관련 자료와 증언을 확보하기는 더욱 어려워지고 있다.2024년 국립대전현충원에는 후손과 묘소가 없는 독립유공자를 기리는 추모시설 '독립의 염원이 모이는 길'이 조성됐다. 이곳에는 당시 6478명의 이름이 새겨졌다. 나라를 위해 헌신했지만, 가족의 품으로 돌아가지 못한 이들을 국가가 기억하겠다는 취지였다.그러나 추모시설 건립만으로 모든 과제가 해결되는 것은 아니다. 독립운동가의 행적을 추가로 조사하고, 후손과 묘소를 확인하며, 관련 기록을 체계적으로 보존하는 노력이 뒤따라야 한다.특히 주목할 부분은 독립운동의 역사가 아직 완성되지 않았다는 사실이다. 그동안 유명 인물과 주요 사건을 중심으로 독립운동사가 서술됐다면, 앞으로는 지역과 계층을 가리지 않고 평범한 사람들의 저항까지 복원할 필요가 있다.오늘날 독립유공자 후손을 찾는 작업은 단순한 행정 절차가 아니다. 국가를 위해 희생한 개인의 삶을 확인하고, 그 가족이 겪었던 고통까지 역사 속에 기록하는 과정이다. 아울러 후손이 없거나 확인되지 않는 유공자에 대해서도 국가가 지속적으로 예우할 수 있는 체계를 강화해야 한다. 포상 여부와 관계없이 독립운동의 공적이 후대에 전달되도록 하는 것이 중요하다.1939년 대한민국 임시정부는 을사늑약이 체결된 11월 17일을 순국선열공동기념일로 정했다. 나라를 빼앗긴 치욕의 날을 독립을 위해 희생한 이들을 기억하는 날로 바꾼 것이다. 그로부터 87년이 흐른 오늘날에도 수많은 독립유공자의 훈장이 주인을 기다리고 있다. 이는 광복의 역사가 끝났어도 그 역사를 온전히 기록하고 계승하는 일은 여전히 진행 중임을 보여준다.순국선열을 기리는 진정한 의미는 기념식과 추모에만 있지 않다. 잊힌 이름을 찾아내고, 그들의 희생을 후대에 전하는 데 있다. 후손에게 전달되지 못한 훈장은 대한민국이 아직 마무리하지 못한 역사적 과제를 상징한다.