최규동 단국대 교수 : "배현진 1년."

윤민우 국민의힘 윤리위원장 : "네."

AD

큰사진보기 ▲배현진 국민의힘 의원이 23일 국회 문화체육관광위원회에서 열린 문화체육관광부, 국가유산청 등에 대한 종합감사에서 질의하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲한동훈 의원 공동주최 토론회 참석자들한동훈 무소속 의원이 3일 국회 의원회관에서 국민의힘 김기현 윤상현 의원과 공동 주최한 '정당개혁, 무엇을 어떻게 할 것인가' 토론회에서 참석자들과 기념 촬영하고 있다. 국민의힘 주호영 고동진 조은희 안상훈 이만희 권영진 의원과 양향자 최고위원이 보인다. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲국민의힘, 청와대 앞 현장최고위국민의힘 장동혁 대표가 16일 오전 서울 종로구 청와대 앞에서 열린 현장최고위원회에서 '조작기소 특검법'의 국무회의 통과는 안된다며 이재명 대통령을 규탄하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

국민의힘 중앙윤리위원을 지낸 최규동 단국대학교 행정법무대학원 초빙교수가 윤민우 국민의힘 중앙윤리위원장에게 보낸 문자와 그에 대한 답변이다. 지난 2월 11일 오전 11시 16분, 배현진 국민의힘 국회의원에 대한 징계 심의가 한창이던 때였다. 실제 중앙윤리위는 이틀 뒤인 13일 배 의원에게 당원권 정지 1년의 중징계를 내렸다.최 교수는 지난 1월 국민의힘 중앙윤리위원으로 임명됐다가 명단 공개 논란 이후 사퇴한 인사이다. 그러나 윤리위원 자리에서 물러난 '외부 인사'가 된 뒤에도 징계 결정 과정에 상당 부분 개입한 정황이 드러났다. 특히나 김건희씨와도 인연이 있는 것으로 알려져 있다.국민의힘 내부에서 이른바 '조작징계'가 이뤄졌다고 폭로한 황경성 중앙윤리위원이 예고했던 추가 증거를 17일 공개했다. 최 교수와 윤 위원장이 주고받은 문자메시지와 이메일, 징계 결정문 초안 및 수정본 등이었다. 특히나 황 위원은 장동혁 국민의힘 당 대표의 의사를 최 교수가 전달하고 윤 위원장이 실행하는 구조였다고 주장하고 있다.최 교수가 윤 위원장에게 "대표님과 상의"했다고 밝힌 부분도 공개됐다. 장동혁 대표를 일컬은 것으로 추정되기는 하지만, 이를 직접적으로 뒷받침할 만한 구체적 증거까지 나오지는 않았다. 이번에 공개된 자료만으로는 최 교수의 배후에 장 대표가 있었는지, 직접적으로 징계를 지시했는지까지는 확인되지 않은 셈이다. 황 위원이 추가 폭로도 예고한 가운데, 장 대표는 언론의 질문에 관련 사실을 'NCND'(Neither Confirm Nor Deny), 즉 긍정도 부정도 하지 않고 즉답을 피했다.황경성 위원이 이날 공개한 자료에 따르면 최규동 교수는 지난 2월 6일 오전 10시 56분 윤민우 위원장에게 "민병주는 제명하는 것이 맞는 것 같다"라며 문자메시지를 보냈다. 당시 공천헌금 논란으로 당무감사위원회에서 당원권 정지 6개월을 권고받았던 민병주 전 서울시 중랑구청장은 실제 윤리위에서 제명됐다.닷새 뒤인 11일에는 배현진 의원이 대상이었다. 최 교수는 윤 위원장에게 "배현진 1년"이라고 징계 수위를 제시했고, 윤 위원장은 "네"라고 응답했다. 최 교수는 당사와 엘리베이터 앞에 취재진이 몰려 있다는 사실까지 알려줬다.징계 결정문 작성 과정에도 최 교수의 입김이 닿았다. 제출된 이메일 자료에 따르면 윤 위원장은 2월 12일 오전 9시 42분 결정문 초안을 최 교수에게 보냈다. 최 교수는 같은 날 오후 3시 15분 수정본을 회신했고, 13일 오전 9시 56분에도 최종 수정본을 전달했다.실제 두 사람이 주고받은 결정문을 대조하면 단순한 문장 교정 정도가 아니었다. 배 의원이 전직 대통령 윤석열씨와 김건희씨를 비판한 SNS 게시글, 장동혁 대표의 단식을 비판한 게시글에 대한 징계 판단이 달라졌다.윤 위원장이 처음 보낸 결정문에는 두 안건 모두 "피징계인을 징계할 수 없다"라는 결론이 담겼다. 그러나 최 교수의 최종 수정본에서는 윤석열·김건희 비판 게시글에 대해 "심각성/과도성이 일정 정도 인정되어 경징계에 해당한다고 볼 수 있다"라며 "경고에 해당한다고 판단된다"라는 내용으로 변경됐다.두 사람의 문자에는 결정문 수정을 협의한 흔적도 남아 있다. 최 교수가 배현진 징계 결정문의 빨간 줄로 표시한 부분을 삭제하는 것이 어떻겠느냐고 제안하자, 윤 위원장은 이를 반영했다고 회신했다. 다른 대화에서는 윤 위원장이 수정 의견을 모두 그대로 반영했다고 알리기도 했다.특히나 최 교수는 "대표님과 상의"했다며 추가 의견을 전달하겠다는 메시지도 보냈다. 또 "이번에 대표님도 좀 지원하고 한떨거지들 버릇도 고치고요"라는 표현도 사용했다. 윤 위원장은 이에 "시간이 지나면 승리"할 것이라는 취지로 화답하기도 했다. 맥락상 '대표님'은 장동혁 대표를, '한떨거지들'은 '친한동훈계' 인사들을 겨냥한 것으로 풀이된다. 그러나 명확한 근거까지 제시되지 않았다.두 사람의 협의는 징계 발표 이후에도 이어졌다. 지난 3월 5일 법원이 배 의원의 징계 효력정지 가처분을 인용하자, 윤 위원장은 이날 오후 9시 22분 중앙윤리위원회 입장문을 최 교수에게 보냈다. 최 교수는 오후 11시 5분 수정본을 회신했다.수정본에는 중도 확장을 명분으로 지도부를 공격하는 행위를 당권 장악 의도로 규정하고, 지방선거가 끝날 때까지 당내 정치 노선 투쟁과 권력투쟁을 중단하라고 명령하는 내용까지 추가됐다. 황 위원은 이러한 자료를 근거로 징계 대상 선정과 수위 결정, 결정문 작성과 발표까지 외부의 의견에 따라 이뤄졌다며 해당 징계를 취소해야 한다고 주장했다.황경성 위원은 이번 자료에서 중앙윤리위원들에게 사직서를 제출하도록 요구한 과정도 공개했다. 앞서 국민의힘 당무감사실은 지난 11일 황 위원의 폭로 직후, 윤리위원들에게 사퇴를 강요했다는 주장을 부인했다. 당무감사위원회 임기 종료 시점에 맞춰 중앙윤리위원회 재구성을 실무적으로 검토하는 과정에서 사퇴 의사가 있는지 확인했을 뿐이라는 해명이었다. 중앙윤리위 재구성과 관련해서도 결정된 바 없다고 밝혔다.그러나 이번에 공개된 당무감사실 명의의 문자메시지에는 단순한 의사 확인을 넘어 사직서 제출을 독촉하는 내용이 담겼다. 당시 문자에는 당무감사실 국장의 요청으로 사직서 제출 여부를 확인한다는 설명과 함께, 그날 오후 4시까지 제출해 달라는 요구가 담겼다.황 위원은 지난 10월 27일 당무감사실 직원으로부터 사직서에 날짜와 이름을 적어 서명한 뒤 제출해 달라는 요구를 받았다고 주장했다. 같은 날 당무감사실 국장과의 통화에서는 윤리위원 전원이 사직서를 제출해야 하며, 그 지시가 당대표실에서 내려왔다는 답변을 들었다는 것이다. 결과적으로 당의 해명이 거짓말이었던 셈이다.황 위원은 당무감사실 직원 및 국장과의 통화 녹음도 보유하고 있지만, 당직자들에게 피해가 발생할 수 있다는 이유로 일단 공개하지 않겠다고 밝혔다. 누가 윤리위 재구성을 결정하고 사직서 제출을 지시했는지도 쟁점이 될 것으로 보인다.정작 장동혁 대표는 이날 추가 증거에 대해 구체적인 해명을 내놓지 않았다. 그는 이날 국회에서 세미나를 마치고 나오는 길에 취재진으로부터 질문을 받았지만, 이날 공개된 자료를 "볼 필요도 없지만 볼 시간도 없었다"라고 답했다. 수능 부정행위 대책과 이날 국회를 통과한 이른바 '이재명 탈옥법' 등 해결해야 할 현안이 많다는 취지였다.이어 황경성 위원에 대한 사퇴 종용 의혹과 당무감사실의 문자메시지에 대해 기자들이 묻자 "제가 그거 대해 말씀드릴 게 없다"라며 답변을 끝내고 자리를 떠났다.장 대표는 앞서 지난 11일 징계 과정에 문제가 없었다는 보고를 받았다며 법적 대응을 하라고 반박한 바 있다. 그러나 이날 공개된 최 교수와 윤 위원장 사이의 구체적인 의사소통 내용에 대해서는 별도의 설명을 하지 않았다.최규동 교수의 윤리위 관여를 둘러싼 논란은 사실 처음이 아니다. 앞서 최 교수가 중앙윤리위원으로 임명됐던 지난 1월부터 당내에서는 인선의 적절성에 관한 문제 제기가 나왔다.신지호 전 국민의힘 국회의원은 지난 1월 6일 KBS라디오 <전격시사>에 출연해 새로 임명된 중앙윤리위원들의 면면을 거론하며 "조금 충격적"이라고 평가했다. 그는 당시 윤리위원 인선을 한마디로 정리하면 "윤건희 라인"이라면서, 윤석열 전 대통령과 김건희씨 부부와 밀접한 친분이 있는 사람들로 볼 수밖에 없다고 주장했다.특히 최규동 교수를 직접 지목해, 그가 김건희씨와 경기대학교 회화과 동문이라고 주장했다. 그러면서 최 교수가 요양원 사업을 하고 있다는 점과 김건희씨 일가 역시 요양원 사업을 한다는 점도 거론했다. 신 전 의원은 노인복지나 요양원 분야의 인사들이 공당의 윤리위원으로 발탁된 이유를 이해하기 어렵다고 비판했다.한편, 황경성 위원 측은 이번 배 의원 사건을 시작으로 한동훈 무소속 의원의 제명과 진종오·조경태 의원 등에 대한 징계 관련 자료를 순차적으로 공개하겠다고 밝혔다. 장동혁 대표와 최규동 교수, 윤민우 위원장 사이의 구체적인 역할과 관계를 보여주는 증거는 마지막에 일괄 공개할 방침이라고도 덧붙였다.