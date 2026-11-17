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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

청주시가 20대 청소노동자(환경공무직 기간제) 사망사고를 계기로 내년도 안전관련 예산을 두배 가량 높이고, 차량 후미에 매달려 가지 않아도 일할 수 있는 저상 청소차를 도입을 크게 늘리기로 했다.청주시는 생활폐기물 수집·운반 작업의 안전성을 높이기 위한 예산을 올해 85억 원에서 170억 원으로 확대한다고 지난 16일 밝혔다.청소노동자 사망 당시 가장 크게 비판 받았던 일명 발판(접이식 작업보조 장치)을 이달 말까지 전면 철거한다.이와 함께 저상 청소차 도입을 확대한다. 청주시는 당초 내년 25억원을 들여 저상청소차 14대를 도입할 계획이었으나, 58억원을 추가 투입해 모두 46대를 확보하기로 했다. 저상청소차 구입비는 총 83억원가량이다.현재 시 직영 청소차 101대 가운데 저상청소차는 9대다. 내년 계획대로 46대가 추가 도입되면 55대로 늘어나 직영 청소차의 절반을 넘게 된다.민간 대행업체의 저상청소차 보급 확대를 위해 차량 감가상각비 등도 지원할 방침이다.생활폐기물 수거체계와 인력도 개편한다. 내년부터 직영 수거구역 일부를 민간 대행구역으로 전환하고, 직영 수거구역에 투입할 일반 수집·운반 차량 9대와 수거 인력 53명을 추가 확보한다.이를 위해 생활폐기물 수집·운반 대행 확대에 66억원, 음식물류 폐기물 수집·운반에 21억원가량을 추가 투입한다.이와 함께 현장 안전점검과 안전보건교육을 강화하고, 장기적으로 청소행정 전반에 대한 진단 연구용역도 추진할 계획이다.시는 이번 대책을 통해 청소노동자의 작업환경을 개선하고 안전사고를 예방한다는 방침이다.시 관계자는 "현장 안전관리 강화와 장비·인력 확충, 수거체계 개선을 통해 청소노동자가 보다 안전하게 일할 수 있는 환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.