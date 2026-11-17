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오늘도 저 언니는 넋두리를 쏟아내느라 바쁘다. 그동안 못다한 이야기들이 줄줄이 나온다. 20여 년이 넘게 하고 있는 계모임 날이다. 할 말들이 많다. 새로운 이야기보다는 어디에서도 맘 편히 말할 수 없는 푸념이 대부분이다. 딱히 살가운 관계는 아닌 것 같은데 이 모임이 오래 유지된 이유가 뭘까. 시간의 힘인 것일까.처음 우리가 만났을 때에는 다들 사정이 여의치 않았다. 혼자 아이들을 키우던 언니, 가내수공업체에서 옷을 만들며 생계를 책임지던 언니, 아픈 시어머니를 봉양하던 언니. 모두 나름의 방식으로 성실히 살아왔다.초등 1학년 같은 반 학부모로 만나 아이들이 성인이 된 지금까지 연결돼 있지만 정작 자식 이야기는 별로 하지 않는다. 우리 사이에는 저절로 형성된 불문율이 있다. 돈 자랑, 자식 자랑은 하지 않는다는 것이다. 어쩌면 이 불문율 덕분에 우리가 별탈 없이 오래 만나는 건지도 모르겠다.옷을 만드는 언니는 만날 때마다 손가락을 보여준다. 열 손가락이 모두 울퉁불퉁하다. 하도 손을 많이 써서 퇴행성 관절염이 온 것이다. 딱히 치료법이 없어 고생하고 있다. 요즘은 청바지를 만들고 있단다. 그 두꺼운 옷감을 뒤집어가며 옷을 만들다 보면 손이 어찌나 아픈지, 먼지는 또 얼마나 많이 나는지 마스크를 쓰고 일해도 집에 오면 콧속이 새까맣다는 등 애로사항이 넘쳐난다.다른 언니들은 그 이야기가 지겨운지 자기네들끼리만 딴 이야기를 한다. 그러나 나는 언니 말을 열심히 듣는다. 비슷한 이야기를 만날 때마다 들어서 이제는 무슨 말을 할지도 뻔히 안다. 사장에 대한 불평을 할 것이며 옆 동료와의 트러블을 말할 것이다. 알아도 계속 듣는다.이 모임의 맏언니는 학교 급식실 조리사이다. 몇 년 전에는 암과 갑상선 질환을 얻었다. 나 같으면 크게 절망했을 텐데 언니는 담담했다. 언니가 인생에 대해 불평이나 한탄하는 걸 들어본 적이 없다. "힘들지 않은 사람이 어딨어"라는 큰언니의 말 한마디에는 마음을 위로해주는 무언가가 있다. 어린 시절 어머니를 여의고 일찍 사회생활을 하며 순탄치 않은 젊은 시절을 보냈지만 "그 시절 시골에서는 다들 고생했어. 나만 그런 게 아니야"라며 언니는 웃고 만다.기본적으로 검소하고 허튼 데 돈을 쓰지 않는 언니들이 작년 아버지가 돌아가셨을 때에는 다들 큰 액수의 부의금을 냈다. 깜짝 놀랐다. 어떻게 번 돈인지를 알기에 다 받기가 미안했다. 일부는 돌려주려고 하자 그들은 극구 사양하며 말없이 어깨를 토닥여주었다.이렇게 훈훈하고 아름다운 일화만 있으면 참으로 좋겠지만 아쉽게도 현실은 그렇지 않다. 가끔씩 별렀다는 듯 서로 가시 돋친 말을 하고 참고 있던 불만을 터뜨리기도 한다. 그 달에 빠진 사람은 영락없이 뒷담화의 대상이 된다. 그러기를 20여 년이 넘은 거 보면 서로 믿는 구석이 있는 건가 싶기도 하다.나는 언니들이 삶을 대하는 태도를 보며 때때로 부끄러움을 느낀다. 결코 녹록지 않은 조건 속에서도 모든 걸 묵묵히 감당하는 그들의 모습 앞에서 내 불평은 사치스럽고 송구한 것이 되어 어느새 자취를 감추고 만다.지난주에는 계주 언니가 웬일로 전화를 했다. 무슨 일이냐고 물으니 한참 뜸을 들인다. 평소 주저없이 할말은 다 하는 이가 그러니 긴장이 되었다. 조금 후 언니가 조심스럽게 물었다. 혹시 요즘 생활이 어렵냐고. 왜 그런 걸 묻냐고 했더니 내가 곗돈을 두 달치나 안 내어서 밀렸다는 것이다.아차 싶었다. 깜빡 잊고 있었다. 그런데 언니는 내가 돈이 없어서 곗돈을 못 내는 건 줄 알고 차마 말을 못하고 있었다는 것이다. 나는 깔깔 웃으며 설마 그 정도 돈도 없겠냐고, 내가 게을러서 잊어버리고 있던 거라고, 당장 부치겠다고 호기롭게 말하였다.그러자 그는 "아니야, 돈이 없을 때는 단돈 얼마도 아쉬워. 나는 네가 그런 줄 알았지."라고 진지하게 말하는 것이었다. 순간 나는 입을 다물었다. 언니가 그런 적이 있었나 싶은 게 조금 전의 웃음이 겸연쩍어졌다. 남의 어려움을 헤아릴 줄 안다는 것이 무엇인지, 결핍이나 부족을 겪어본 사람만이 아는 겸허한 태도를 그 순간 보았다.노르웨이의 사회인류학자인 토마스 힐란드 에릭센이 말한 '인생의 의미'가 떠오른다. 인생을 의미 있게 하는 것 중 하나가 '결핍'이라고 한다. 갈증을 모르는 사람은 물의 가치를 모른다. 내가 가지고 있는 것에 대한 평가는 그것의 결핍을 경험했을 때 이루어지는 경우가 많다. 언니의 헤아림에서, 주저하며 건네는 조심스러운 한마디에서 그런 것을 느꼈다. 무딘 나는 언니의 어려움을 몰랐지만 언니는 내 어려움을 짐작하고 걱정했다.결핍은 삶의 걸림돌로만 여겨지는 경우가 많다. 일정 부분 그렇기도 할 것이다. 많은 이들은 자신의 결핍을 메우려 평생 노력한다. 나 역시 그랬다. 그런데 그 결핍이 없었다면 내 인생은 어땠을까. 마찰 없는 바닥을 지나듯 부드럽게 거칠 것 없이 주욱 나갔을까.무기력이나 권태에 빠지지는 않았을까. 무미건조하게 공감이라는 게 뭔지도 모른 채 내가 아는 세상이 전부인 걸로 착각하며 살았을지도 모르겠다. 결핍이 주는 마찰과 저항에도 나름의 의미가 있는 게 아닐까.다른 사람의 삶을 들여다보는 일은 내가 잘 모르는 세계를 배우는 일이기도 하다. 요즘 불경기라 미싱을 하는 언니가 쉬고 있다고 한다. 다음 달 모임에서 언니는 또 나를 붙잡고 이런저런 하소연을 할 것이다. 얼마나 속이 타면 그럴까 싶다. 나는 내가 겪어보지 못한 언니의 인생을 조용히 들으려 한다. 이번에는 내가 언니의 어려움을 헤아릴 차례이다.