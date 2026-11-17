큰사진보기 ▲광주와 전남을 하나의 교통생활권으로 연결하는 '통합교통체계 구축 계획' 이미지. ⓒ 전남광주통합특별시 관련사진보기

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전남광주통합특별시는 17일 광주청사 브리핑실에서 '상생과 성장을 이끄는 통합 교통혁신' 비전을 발표했다.시는 이날 ▲10분 이내 대중교통 접근 ▲30분 이내 권역거점 연결 ▲60분 이내 광역 이동을 정책 목표로 제시했다.광주·전남이 통합된 전남광주통합특별시는 인구 약 326만 명, 면적 1만2864㎢에 이른다. 도심과 농어촌·도서지역의 교통여건과 이동수요가 다른 만큼, 광역교통망 확충과 교통서비스 통합을 추진하고 교통취약지역에는 맞춤형 이동수단을 확대한다.먼저 '모두가 타다'라는 의미를 담은 '올타(ALL-TA) 버스' 노선을 24개 노선으로 확대한다. 올타버스는 철도역·터미널·통합청사 등 주요 거점을 연결하는 광역급행버스다. 특별시는 목포역·순천역·광주송정역 등 주요 철도역을 중심으로 서부권 8개, 동부권 5개, 광주권 7개 등 권역 내 20개 노선과 권역 간 4개 노선 등 광역급행버스망을 구축한다.노선별 운행실적과 이용수요 등을 종합적으로 분석해 행정 통합의 효과를 시민들이 조기에 체감할 수 있도록 노선 확대에 속도를 낼 계획이다.또한 하나의 앱에서 목적지까지 이동경로와 교통수단을 검색하고, 예약·결제부터 환승 정보까지 한 번에 이용할 수 있는 '올타통합교통플랫폼'을 구축한다.'올타통합교통플랫폼'은 2027년 하반기부터 단계적으로 서비스를 시작한다. 먼저 올타버스와 시내·농어촌버스, 수요응답형 교통수단(DRT), 공공형택시 등 지역 생활교통수단을 연계하고, 이후 도시철도·일반철도·여객선·항공 등으로 서비스 범위를 확대해 나간다.'남도패스'는 특별시민의 교통비 부담을 덜어주기 위해 기존 광주와 전남의 대중교통비 지원제도를 통합해 새롭게 도입하는 교통복지정책이다. 청년 교통비 지원 연령을 기존 34세에서 39세까지 확대하고, 어르신과 저소득층 등에 대한 지원도 강화한다. 이를 통해 대중교통 이용을 활성화하고 지역 간 교통복지 격차를 줄여 나갈 계획이다.남도패스는 2027년 7월 도입을 목표로 추진한다. 이와 함께 지역별로 다른 환승시간과 할인기준을 정비하고, 권역 간 이동에도 환승 혜택을 받을 수 있도록 통합환승요금제를 단계적으로 도입한다.철도는 광주도시철도와 광역·일반·고속철도를 연계해 지역과 주요 거점을 연결한다.광주도시철도는 2호선의 안전 개통을 준비하고, 3호선인 광천상무선은 사업 추진을 위한 행정절차를 단계적으로 진행할 계획이다. 광역철도는 나주~광주, 화순~광주 등을 통해 인접 도시와의 연결을 강화한다.일반철도는 서해안을 따라 군산과 목포를 연결하는 서해안선, 대구~광주 달빛철도, 장성을 거쳐 광주 산업단지를 경유하고 영광에서 서해안선과 연결되는 신산업선 등을 추진해 지역 간 이동 편의를 높이고 산업·물류 거점 간 연결을 확대한다.고속철도는 호남고속철도 2단계의 안정적인 개통과 전라선 고속화, 광양방면 우주철도 등을 추진해 주요 지역을 고속철도로 연결한다. 중장기적으로는 호남권 광역급행철도(NTX) 2개 축과 통합특별시 순환철도망을 구축하는 등 주요 도시와 산업 거점을 연결하는 철도망을 확충해 나갈 계획이다.고속도로는 서부권 4개, 광주권 3개, 동부권 2개 등 총 9개 노선, 372.2㎞를 확충해 권역 간 이동과 남부해안지역의 접근성을 개선한다. 광주권은 외곽 순환 고속도로망을 보완하고, 서부권은 진도~영암~광주와 완도~강진~광주 등 주요 연결축을 강화한다.동부권은 여수~순천 등 주요 도시와 산업거점 간 연결을 확대한다. 또 고흥~광주 고속도로와 제3순환도로 4구간을 연계하고, 담양~전주를 거쳐 세종·수도권까지 이어지는 호남 메가시티 고속도로망 구축도 추진할 계획이다.국도·국지도 등 주요 간선도로망도 지역별 교통 여건과 수요를 고려해 지속적으로 확충해 나갈 계획이다.농어촌지역은 인구밀도가 낮고 마을이 넓게 분산돼 있어 기존 노선버스만으로는 주민들의 이동수요를 충족하기 어렵다. 이에 수요응답형 교통수단(DRT), 공공형택시와 100원택시, 마을버스 등 지역 맞춤형 교통수단을 확대한다. 무상버스 운행지역과 공공형택시 운행마을을 지속적으로 확대해 농어촌 주민들의 교통비 부담을 줄이고 이동 편의를 높여 나갈 계획이다.도서·연안지역은 여객선과 육상교통수단 간 연계를 강화하고, 어르신·장애인 등 교통약자의 이동 지원도 확대한다. 아울러 자율주행 대중교통 서비스를 확대하고 인공지능(AI) 기반 교통운영체계를 구축한다. 해상 수요응답형 교통수단(DRT)와 도서형 UAM(도심항공교통) 등 새로운 교통수단을 도입해 지역별 교통 접근성을 개선해 나갈 방침이다.전남광주통합특별시는 27개 시·구·군이 참여하는 광역교통협의회를 통해 주요 교통정책을 협의·조정하고, 교통운영기관·운송사업자와의 협력을 강화한다. 중앙부처·연구기관·전문가·시민사회 등이 참여하는 광역교통정책협력 네트워크도 구축한다. 이를 통해 지역 간 이해관계를 조정하고 주요 사업을 체계적으로 관리한다.통합교통체계는 2030년 6월까지 3단계로 추진한다. 1단계(2026~2027년)는 올타버스 확대와 남도패스·올타플랫폼 도입 등 시민 체감사업에 집중한다. 2단계(2028~2029년)는 권역 간 교통서비스 확대와 주요 거점의 환승체계 정비한다. 3단계(2030년 6월까지)는 통합교통서비스의 안정적 운영과 지역별 교통서비스 개선에 집중할 계획이다.김영선 통합교통국장은 "행정통합의 효과는 지역과 지역, 권역과 권역이 교통으로 연결될 때 시민들이 일상에서 체감할 수 있다"며 "철도·도로망 확충과 올타버스 도입, 교통서비스 통합을 속도감 있게 추진해 전남광주를 하나의 교통생활권으로 연결해 나가겠다"고 밝혔다.