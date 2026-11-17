큰사진보기 ▲약이 있다는 소식을 듣고도 우리 아이에게 닿을 길을 찾지 못하는 부모의 마음을, 우리 사회가 조금만 더 가까이에서 들여다봐 주셨으면 합니다. ⓒ Gemini 생성 관련사진보기

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큰사진보기 ▲데이뷰 ⓒ 아카디아파마슈티컬스 관련사진보기

저는 레트증후군을 가진 딸을 키우는 아버지입니다.이 병이 어떤 병인지 설명하려면, 부모가 아이를 위해 매일 무엇을 해야 하는지부터 말씀드려야 할 것 같습니다.레트증후군은 아이가 배웠던 말과 손의 움직임을 잃게 할 수 있는 희귀한 신경발달질환입니다. 걷지 못해 휠체어에 의지하는 아이가 있습니다. 심하면 혼자 앉거나 몸을 일으키는 것조차 어렵습니다. 손이 있어도 숟가락을 제대로 쥐지 못하고, 입이 있어도 "여기가 아파요"라는 말을 하지 못합니다.중증인 경우에는 성인이 되어서도 누군가 밥을 먹여주고, 몸을 씻겨주고, 옷을 갈아입히고, 대소변을 처리해 줘야 합니다. 기저귀를 갈고, 침대에서 휠체어로 몸을 옮기고, 다시 눕혀주는 일이 수십 년 이어질 수 있습니다.아이는 자랍니다. 몸집도 커지고 무거워집니다. 그런데 그 몸을 들어 올려야 하는 부모의 허리와 무릎은 늙어갑니다. 부모가 아프거나, 잠을 제대로 자지 못했거나, 생활비를 벌러 나가야 하는 날에도 돌봄은 멈출 수 없습니다. 누군가는 그 자리를 대신해야 합니다.심한 인지·언어·운동기능의 장애가 겹치면, 어른이 되어서도 먹고 씻고 옷을 입는 가장 기본적인 생활을 혼자 해내기 어렵습니다. 말을 못 하는 아이가 울면 배가 아픈지, 어디가 눌려 아픈지, 무엇이 필요한지 곁의 사람이 살펴야 합니다. 아이가 표현하지 못하는 불편함까지 가족은 놓치지 않으려고 애씁니다.모든 레트증후군 환자가 같은 상태인 것은 아닙니다. 걸을 수 있는 사람도 있고, 눈짓이나 의사소통 기기로 자기 뜻을 전하는 사람도 있습니다. 그렇다고 가족이 감당해야 할 현실이 가벼워지는 것은 아닙니다.저는 딸을 보며 두렵습니다. 내가 늙어서 아이를 들어 올릴 수 없게 되면 어떻게 될까. 내가 먼저 세상을 떠나면 누가 아이를 먹이고, 씻기고, 아픈 곳을 알아봐 줄까. 아이를 사랑하는 마음만으로는 해결할 수 없는 질문이 부모의 남은 생애를 따라다닙니다.저희가 바라는 변화는 거창하지 않을 수 있습니다. 아이가 아픈 곳을 조금이라도 더 분명히 알려주는 것, 자기 마음을 조금 더 표현하는 것. 그런 변화가 아이에게도, 아이를 돌보는 가족에게도 얼마나 절실한지 말씀드리고 싶습니다.그런 가족에게 치료제 소식은 특별합니다.미국 식품의약국은 2023년 3월 레트증후군 치료제 트로피네타이드, 제품명 데이뷰를 승인했습니다. 유럽연합도 2026년 8월 이 약을 승인했습니다. 일본에서는 아직 승인이 나지 않았지만 현지 3상 시험이 끝났고, 11월 16일에는 허가 신청과 판매를 맡을 제약회사와의 계약이 발표됐습니다.나라별로 허가 대상과 실제 공급·비용 지원 여건이 같지는 않습니다. 그래도 부모의 눈에는 분명한 차이가 보입니다. 어디에서는 약이 승인되고, 어디에서는 도입을 맡을 회사가 정해지고 있습니다. 다음 단계가 무엇인지 보입니다.한국에서 아이를 키우는 저는 여전히 묻고 있습니다. 우리 아이는 어디에서, 어떤 절차를 거쳐, 감당할 수 있는 비용으로 이 치료를 검토해볼 수 있습니까.이 약이 모든 아이에게 효과가 있거나 병을 완치하는 약이라고 생각하지 않습니다. 설사와 구토, 체중 감소 같은 부작용이 있어 전문의의 판단과 관리가 필요하다는 것도 알고 있습니다. 제 아이에게 어떤 도움이 될지 미리 단정할 수도 없습니다.그래도 우리 아이에게 적합한 치료인지 의사와 상의하고, 도움이 되는지 살펴볼 수 있는 기회를 바라는 마음은 사라지지 않습니다. 약의 효과와 한계를 따져보는 일과, 그 약에 접근할 길을 마련하는 일은 함께 진행돼야 한다고 생각합니다.아이를 돌보는 집의 가계는 늘 빠듯해지기 쉽습니다. 치료비와 생활비는 계속 필요한데, 병원과 돌봄에 시간을 쓸수록 일할 시간과 여력은 줄어듭니다. 저희도 아이를 돌보며 생계를 함께 지켜야 합니다. 부모가 더 애쓰면 해결될 것이라는 말로는 메워지지 않는 부분이 있습니다.그런 부모에게 치료제를 알아보는 일까지 맡겨집니다.해외 제약사를 찾아보고, 낯선 약 이름을 검색하고, 국내 기관에 문의합니다. 답변을 이해하려고 품목허가, 긴급도입, 자가치료용 수입, 건강보험 같은 말을 공부합니다. 다음 기관에 문의하려면 우리 아이가 어떤 병을 앓는지, 왜 도움이 필요한지 다시 설명해야 합니다.저도 식약처와 한국희귀·필수의약품센터 등에 문의했습니다. 센터에서는 해외약품조사를 신청하면 공급 가능성과 가격을 확인해 볼 수 있다고 안내했습니다. 긴급도입 인정은 식약처 소관이라는 설명도 받았습니다.그 안내는 필요한 정보입니다. 하지만 보호자가 정말 알고 싶은 것은 그 뒤의 일입니다. 약을 구할 수 있다고 하더라도 비용을 감당할 수 있는지, 가족 개인의 구매를 넘어 공적인 공급과 지원을 검토할 수 있는지, 그 일을 누가 이어서 맡아줄 수 있는지 궁금합니다.식약처 의약품관리지원팀은 관계기관이나 전문단체의 데이뷰 긴급도입 요청 등 관련 기록을 보유하고 있지 않다고 답했습니다(11월 16일). 저는 누가 요청할 수 있는지, 어떤 자료를 준비해야 하는지, 보호자의 문의가 실제 검토로 이어지려면 어디를 찾아가야 하는지 다시 물었습니다.이 답변 하나로 모든 기관이 아무 일도 하지 않았다고 단정할 수는 없습니다. 다만 아이를 돌보는 부모에게, 지금 어디까지 검토됐고 다음 일을 누가 맡는지 설명해주는 길이 잘 보이지 않는 것은 사실입니다.각 기관에는 각자의 업무가 있을 것입니다. 그런데 답변을 읽을 때마다 그 업무 사이를 연결하는 책임까지 부모에게 돌아오는 것처럼 느껴집니다. 부모가 지쳐서 더 묻지 못하면, 그다음 단계도 멈추는 것일까 두렵습니다.국내에서 이 문제를 말한 것이 저희 가족이 처음도 아닙니다. 한국레트증후군부모회는 이미 2023년 공개 인터뷰를 통해 치료제의 국내 도입을 호소했습니다. 그로부터 3년이 넘었습니다. 그때의 아이들은 그만큼 자랐고, 가족들은 그동안에도 매일 돌봄을 이어왔습니다. 저는 뒤늦게 같은 질문 앞에 서 있습니다.제가 조급한 이유는 약을 먹으면 잃었던 능력을 반드시 되찾는다고 믿어서가 아닙니다. 아이가 자라는 시간과 가족이 버티는 시간은, 기관 사이에 문의가 오가는 동안에도 계속 흐르기 때문입니다. 언제 무엇을 검토하는지조차 모르는 기다림은 부모를 더 지치게 합니다.부모는 아이를 돌보고, 아이의 상태를 설명하고, 필요한 자료를 준비할 수 있습니다. 하지만 해외 기업과 공급을 협의하고, 의료진과 제도를 연결하고, 치료비를 감당할 수 있는 방법을 만드는 일은 한 가정이 해낼 수 있는 범위를 넘어섭니다.그래서 관계기관이 함께 이 문제를 맡아주셨으면 합니다. 국내 공급과 지원을 검토할 담당 주체를 정하고, 무엇을 확인하고 있으며 다음 단계는 무엇인지 가족에게 알려주셨으면 합니다. 진행하기 어렵다면 그 이유와 풀어야 할 조건이라도 구체적으로 설명해주셨으면 합니다.레트증후군이라는 이름이 낯설다는 이유로, 환자가 적다는 이유로, 이 기다림까지 보이지 않는 일이 되지 않았으면 합니다.저는 제 아이를 돌보는 일에 힘을 쓰고 싶습니다. 더 절박한 편지를 쓰고, 더 많은 곳에 연락해야만 우리 아이의 차례가 오는 것은 아니었으면 합니다.약이 있다는 소식을 듣고도 우리 아이에게 닿을 길을 찾지 못하는 부모의 마음을, 우리 사회가 조금만 더 가까이에서 들여다봐 주셨으면 합니다.