큰사진보기 ▲생각의 힘이 무뎌지는 걸 알면서도 학생들은 AI를 쓸 수밖에 없다고 했다. ⓒ pixabay 관련사진보기

"잠깐만요, 뭐라고 답해야 할지... 지금 이 질문도 AI한테 물어보고 싶어요."

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"수행평가는 이제 공부가 되는 느낌보다는 그냥 '참여도 조사' 같아요. 결과물의 정체성이 없어요. 직접 공부해서 해오는 애들이 거의 없으니까요."

큰사진보기 ▲<오마이뉴스> 설문 결과, AI 사용으로 인해 사고력 저하를 느끼고 있으며, 그럼에도 AI가 당장 내놓는 내용물이 좋아서 AI를 쓴다는 응답이 많았다. ⓒ 신상호 관련사진보기

큰사진보기 ▲AI생성 이미지 ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

고등학교 1학년 B 학생은 'AI에 의존하면서 창의력이 떨어졌다고 실감한 순간'을 묻자, 즉시 대답을 하지 못했다. 그는 잠시 망설이다가 "이것도 AI에게 물어보고 싶다"고 했다. 과제와 문제 풀이 등을 AI에게 물어봤던 것처럼, 해당 질문에 대한 답을 얻기 위해 순간적으로 AI를 찾는 것이다.<오마이뉴스>와 만난 고등학생 4명이 들려준 AI 사용 실태는 생각보다 심각했다(기자 주 - 고등학생 이름은 모두 가명처리했다. 온라인 가해나 비난 등의 피해를 예방하기 위한 조치다. B, C, D는 수도권 고교 1학년생, E는 수도권 고교 2학년생이다).학생들은 집에서 하는 수행평가는 사실상 의미가 없어졌다고 진단했다. 거의 모든 학생들이 수행평가를 집에서 해올 경우 AI에게 물어보고 AI가 써준 답을 '복붙'한다는 게 공통된 의견이다. B 학생은 "일주일에 5일은 쓴다, 과제가 있는 3일은 무조건 AI를 쓴다"며 "과제는 거의 통째로 AI에게 맡기고 이상한 부분만 조금 고친다. 큰 틀을 AI가 다 잡아주니까 거기서 시작하는 것"이라고 했다. C 학생은 "(국어 수행평가에 시조 짓기가 나오면) 시조 형식에 맞게 지어달라고 해서 아예 통째로 받아 적는다"고 했다. 수행평가가 사실상 의미가 없어졌다고 평가한 D 학생은 이렇게 말했다.공부와 과제를 AI에게 과도하게 의존하면 스스로 생각하는 힘을 잃을 수 있다고 학생들도 우려하고 있다. C 학생은 "초등학교 때까지만 해도 미술 시간에 뭐를 그리라고 하면 바로 생각이 났다"면서 "지금은 내 경험을 적는 과제조차 제대로 생각나지 않아서 AI에게 물어보고 제출했던 기억이 난다"고 했다. D학생은 "슈퍼마켓에서 뭐를 살 때도 AI에게 물어본다"면서 "그러다 보니 (가격을 비교하면서 생기는) 암산 실력이 떨어졌고, 사실 확인을 안 하니까 AI가 틀리게 말해줘도 그대로 믿고 비효율적으로 살 때가 있다"고 했다.고등학교 2학년인 E 학생은 AI에 의존하면서 고민하는 과정이 없어지고 있는 걸 가장 큰 문제로 인지하고 있었다. E학생은 "예전에는 모르는 문제가 있으면 이게 왜 그럴까 고민을 했는데, 지금은 사진 찍어서 올리면 답이 줄줄이 나오니까, 문제를 깊게 생각하는 시간이 줄었다"면서 "결국 문제를 단편적으로만 바라보게 되고, 'AI에게 물어보고 올리면 되는데 뭐하러 깊은 생각을 하지'라는 마인드에 빠지게 된다"고 했다.생각의 힘이 무뎌지는 걸 알면서도 학생들은 AI를 쓸 수밖에 없다고 했다. 몇몇 학생은 수행 평가를 하면서 AI에게 질문을 해서 '만점'을 받은 경험이 있었다고 했다. 학생들이 스스로 생각한 결과물보다 AI 답변을 그대로 적어서 낸 결과물이 더 좋은 결과를 얻으니, 의존도가 높아질 수밖에 없는 상황이었다. C학생은 "한 번 쓰니까 이제 안 쓰면 혼자 생각을 못 하고, 생각을 할래도 생각이 안 나니까 답답하니까 다시 쓴다"면서 "수행평가는 마감 기간이 정해져 있으니 결국 또 쓸 수밖에 없는 것 같다"고 말했다.이는 인터뷰에 응한 학생 뿐만 아니라 대다수 중-고등학생들이 느끼는 문제이기도 하다. <오마이뉴스>가 11월 3~11일 전국교직원노동조합 서울지부과 함께 조사한 중·고등학생(중3, 고 1~2) 설문 결과를 보면, 'AI를 자주 쓰면 문제의 답을 생각하거나 글을 쓰는 능력이 떨어질 수 있다고 생각하느냐'는 질문에 73.2%(194명 응답자 중 142명)가 '그렇다'고 답했다. 그럼에도 불구하고 AI를 쓰는 이유(복수응답)에 대해서는 '당장 AI가 내놓는 결과물이 좋아서'(54%, 74명), '과제나 공부할 시간이 부족해서'(51.8%, 71명)라는 응답이 많았다.AI 가 무분별하게 쓰이면서, AI를 쓰지 않았음에도 피해를 경험한 학생도 있었다. D학생은 최근 교내 창작 독후감 대회에서 탈락한 경험을 털어놨다. 스스로 직접 쓴 글을 제출했는데, 학교 심사 과정에서 AI가 작성한 글로 판정돼, 초기 탈락했다는 것이다. D학생은 "그 일을 겪고 나서, 수행 평가 같은 경우에는 내가 쓴 글이라도 AI한테 물어봐서 '어느 부분이 AI가 작성한 글 같냐'고 물어보고 고쳐서 낸다"면서 "'하였다, 하여'체로 글을 쓰는 버릇이 있었는데, 이런 경우 AI로 작성한 걸로 의심받는 경우가 있는 것 같다, 이런 말투를 고치고 있다"고 했다.수업과 과제를 AI에 의존하면서 선생님에게 질문을 하거나 대화를 요청하는 빈도도 줄어들고 있다. B학생은 "요즘에는 선생님께 질문을 진짜 아예 안 한다"면서 "선생님께 물어볼 게 없다. AI로 다 해결이 된다"고 했다. 그는 이어 "선생님은 찾아가서 말씀드리면 귀찮게 하는 것 같기도 한데, AI는 사람이 아니니까, 아무 때나 막 물어보고 해도 부담이 없다"고 했다.과거 수업과 관련해 선생님께 자주 질문을 했다는 C학생도 "예전엔 교무실에 찾아가 선생님 얼굴을 보고 대화하고 방과 후에 고민 상담도 했는데, 지금은 그냥 AI한테 말하고 상담하니까 선생님은 '그냥 수업 시간에만 뵙는 분' 정도가 됐다"고 말했다.E학생은 "다른 친구들도 보면 '그냥 GPT 딸깍 하면 나오는데 왜 선생님한테 가?'라는 생각을 갖고 있다"고 전했다. 학교 안에서 AI 사용으로 인해 관계를 단절하는 친구들도 보인다고 했다. D학생은 "친구들과 대화를 자주 하는 친구들은 그렇지 않은데, 원래 친구를 안 사귀던 애들은 AI와 대화하고 그러니까 굳이 친구나 선생님을 만나고 대화하려는 노력을 안 하는 게 눈에 보인다"고 말했다.인터뷰가 끝날 무렵, 몇몇 학생은 무분별한 AI 사용 방식에 대해 다시 한번 생각해봐야겠다고 고백했다. 인터뷰를 하면서 자신이 AI에게 과잉 의존한다는 것을 새삼 깨닫게 됐다는 것이다. C학생은 "오늘 이 이야기를 하기 전에는 AI의 심각성을 딱히 몰랐다"면서 "그런데 내 입으로 말하고 나니까, 내가 너무 AI에게 의존했던 것 같아 슬프다, 스스로 생각하는 힘을 기르기 위해서라도 이제 적당히 써야 할 필요가 있을 것 같다"고 말했다.D학생도 "정말 AI 의존도가 너무 높아서 심각한 것 같다"면서 "어느 정도 규제는 필요할 것 같고, 학생들이 AI에게 도움을 받거나 과잉 의존했을 때 안 좋은 점을 선생님들이 알려주셨으면 좋겠다"고 밝혔다.