그런데 이 싸움은 어디서 시작됐을까



35만 원짜리 판결 하나가 나오기까지 걸린 시간은 사실 1년 남짓이 아니다. 무려 24년이다. 그게 무슨 소리냐고?



방학을 뺀 계약서, 하루를 뺀 계약서, 14호봉에서 멈추는 월급, 순직을 인정받지 못한 선생님들. 지난 20여 년 간 수많은 기간제선생님들이 법정을 거쳤다. 선생님들의 승소판결 하나에 기간제교사의 권리 실현에도 한 걸음씩의 진보가 있었다. 아니, 때로는 소송에서 졌어도 결국 행정을 통해 절반의 진보가 이뤄지기도 했다.



다음 글부터 그 이야기를 처음부터 한 편씩 풀어 간다. 이야기는 2002년, 내가 변호사가 되기 전 교사이던 시절, 기간제교사로서 처음 교단에 섰던 바로 그 해로 거슬러 올라간다.

