오늘부터 연재를 시작한다.
교사였던 변호사, 교단에서 상당기간 기간제교사였던 나는, 오늘부터 '2002년부터 2026년 현재까지 기간제교사들이 법정에서, 거리에서 벌인 싸움'을 순서대로 따라갈 예정이다. (굳이 선을 긋는 것이 더 어색할 수도 있으나, 특정 교원단체, 노동조합, 정당, 모임 등과 무관하게 중립적으로 이야기를 풀어갈 생각이다.)
다만, 순서를 어기고 가장 최근인 2026년 11월 12일의 판결 얘기부터 일단 꺼낸다. 시간이 얼마 없기 때문이다. 기간제선생님들의 돈이 걸린 일이고, 그 돈에는 유통기한이 있다.
2월에 퇴직하고 3월에 받는 돈
기간제교사는 대개 2월 말에 계약이 끝난다. 그런데 1년 동안 일한 대가인 성과상여금은 3월 말에야 나온다. 한 달의 틈. 문제는 여기서 생겼다.
많은 시도교육청들이 퇴직금은 '퇴직 전 3개월 동안 실제로 받은 돈'만으로 계산한다는 지침 내지 관행을 내세워, 퇴직한 뒤에 나온 성과상여금을 계산에서 통째로 뺐다. 다음 학교에서 퇴직할 때는? '그건 이 학교에서 일한 대가가 아니잖아요' 하며 또 뺐다. 1년을 꼬박 일하고 받은 성과급이 어느 해 퇴직금에도 들어가지 않는 경우가 생겼다.
식당에서 1년 일하고 그만뒀는데 사장이 이렇게 말하는 셈이다.
"연말 보너스는 네가 그만둔 다음 달에 줬으니까 퇴직금 계산에서는 뺄게."
11월 12일, 법원이 답했다
2025년 7월 15일 서울의 공립학교 두 곳에서 일한 기간제 선생님이 소송을 제기했고 우리 사무실이 이 사건을 맡았다. 청구액은 단 몇 십만 원이지만 그 의미와 파장을 고려해 집중심리가 이뤄졌고 1년 이상 재판이 계속됐다. 그리고 2026년 11월 12일 서울중앙지방법원은 서울시가 덜 준 퇴직금 35만 275원과 연 20%의 지연이자를 지급하라고 판결했다(2025가소328297).
소액 사건은 판결이유를 적지 않아도 된다. 하지만 재판부는 이례적으로 판결이유를 매우 상세히 밝혔다. 소액 사건을 집중심리로 진행한 이유와 마찬가지로, 그 의미와 파장이 작지 않기 때문일 것이다. 판결문은 이렇게 적었다.
성과상여금이 […] 그 성과를 평가하여 그 등급을 정하는 절차로 인하여 불가피하게 원고가 퇴직한 이후 그 지급이 이루어진다고 하더라도 이는 원고가 퇴직 전 근무기간에 대한 임금에 해당함은 분명하다.
소송 중에 갑자기 열린 지갑
(서울중앙지방법원 2026. 11. 12. 선고 2025가소328297 판결문 중)
그런데, 판결 내용만큼 아니 그보다 더 주목해야 할 사실이 있다. 소송 진행 중 서울시교육청의 돌발 행동이 그것이다.
소를 제기한 지 1년쯤 되던 2026년 6월, 서울시교육청은 돌연 일선 학교들에 공문을 내려보냈다. 기간제교사들의 퇴직금을 다시 계산해 모든 해당자들에게 약 2년치의 미지급액을 지급한다는 내용이었다. 얼마 뒤 실제로 일제히 퇴직금이 지급됐다. 서울시교육청이 지출한 돈이 무려 약 80억 원이라고 전해진다.
소송이 없었다면 나오지 않았을 돈일 것이다. 그 점에서 다행이다. 그러나, 완전한 다행은 아니다.
'전부'가 아니었다. 서울시교육청은 '2024년 12월 19일 이후의 퇴직금'만을 지급했다. 또, 가장 낮은 'B등급'을 기준으로 계산된 돈만을 지급했다. 대체 왜?
서울시교육청은, 2024년 12월 19일 나온 대법원의 통상임금 판결을 근거로 들었다. 원고가 소송에서 주장하는 내용이 맞아서 돈을 주는 것이 아니라 위 판결 때문에 돈을 주는 것이라면서, 그 판결에 따라 일부 기간에 대해서만, 일부 금액만을 지급할 수 있다고 했다.
일부라도 어쨌든 지급됐으니 된 것 아니냐고? 아니, 우리는 싸움을 멈추지 않았다. 통상임금의 범위를 넓힌 '엉뚱한' 판결을 가져와서, '늦게 나온 성과급이 퇴직금 계산에 포함되어야 하는가'라는 전혀 다른 문제를 해결하다니.
축구 규칙이 바뀐 날짜를 들고 와서 농구 점수를 깎은 격 아닌가. 서울시교육청이 엉뚱한 법리를 활용하는 '꼼수'를 부리니 더더욱 끝까지 싸워야 했다.
싸움이 더 이어졌고, 결국 법원은 서울시교육청의 '꼼수'를 받아들이지 않았다. 마지막 변론기일에 재판장은 아예 서울시교육청의 소송대리인에게 대놓고 말했다. 서울시교육청이 반박하는 법리는 틀렸다고, 그 판결을 내세운대도 '일부'만 지급하는 것은 틀렸다고.
2026년 11월 12일, 재판부는 판결을 통해 서울시교육청이 그 지급을 끝까지 거부한 2024년 2월 퇴직분까지 모두 지급하라고 했고, 금액도 B등급이 아니라 우리 원고가 실제로 받은 S등급으로 계산하라고 했다.
이번 판결이 전국 시도교육청에 남긴 의미. 그리고 판결의 유통기한
서울시교육청은 끝까지 지급을 거부했던 '일부' 퇴직금도 모두 지급해야 한다. 2024년 12월 19일 이전의 퇴직금도 지급해야 하고, B등급 이상을 받은 이들이 실제 받은 등급에 따라 더 받을 수 있었던 차액도 제대로 계산하여 지급해야 한다.
경기도교육청을 비롯해 지금까지 한 푼도 지급하지 않은 시·도 교육청들은, 최근 3년 안에 퇴직한 기간제교사 전원에게 덜 준 퇴직금 전부를 지급해야 한다.
대전·세종·제주는 이미 성과상여금을 퇴직금에 넣고 있다. 같은 규정으로 같은 성과급을 받는데 어느 교육청 소속이었느냐에 따라 퇴직금이 달라질 이유가 없다. 판결이 새 의무를 만든 것이 아니다. 원래부터 있던 의무를 확인했을 뿐이다.
덜 받은 퇴직금에는 퇴직 14일 뒤부터 연 20%의 이자가 붙는다. 교육청이 미룰수록 세금으로 물어야 할 돈이 불어난다. 반대로 선생님들의 권리는 시간이 갈수록 사라진다. 퇴직한 날부터 3년이 지나면 청구할 수 없다. 예컨대, 2024년 2월 말 퇴직자의 시효는 2027년 2월 28일에 끝난다. 석 달 남짓 남았다. 교육청이 가만히 있기만 해도, 누군가의 권리는 매달 조용히 없어지고 있다.
승소판결을 받았으나 교육청들이 스스로 움직이지 않을 가능성이 적지 않다. 서울시교육청이 항소할 수도 있다. 시간만 끌어도 없어지는 돈이니 그 편이 '합리적'일 것이다.
어쩌면 소송대리인인 나 또는 특정 교사단체 등에 접촉해 앞으로는 제대로 준다거나, 지나간 손실금 일부를 줄 테니 '대충 좀 넘어가자', '그냥 가만히 좀 있으라'고 달랠 수도 있다. 교육청의 수십 억, 수백 억 재정 부담을 생각하면 그 편이 '합리적'일 테니.
그러나 재정난은 임금을 덜 줘도 되는 사유가 아니다. 기간제교사들의 보수 청구권은 협상의 대상이 아니다. 단 백 원이라도 정당하게 지급되어야 한다. 소가 제기되기 전까지 수많은 시도교육청들이 기간제교사들의 계속되는 문제제기를 외면하며 모르쇠로 일관해온 지난 시간을 생각해보면 오히려 위자료까지 지급되어야 한다.
그래서 분명히 해 둔다. 교육청들이 지급하지 않는다면, 전국의 기간제교사들과 함께 대대적인 집단소송을 제기하겠다.
우리나라에는 한 사람이 이기면 같은 처지의 모두가 자동으로 구제받는 제도가 없다. 이번 판결로 돈을 받는 사람은 소송을 낸 우리 원고 한 명뿐이다. 이번 판결에도 불구하고, 그 판결의 의미를 새기는 이런 글에도 불구하고 시도교육교육청이 계속 버틴다면 기간제교사들의 권리를 지키는 방법은 직접 청구 외에는 없을 것이다.
기간제교사의 퇴직금 미지급액 청구권을 알리는 나의 목적 : 나의 공익과 사익
솔직해지자.
'시효를 고려해 하루빨리 집단소송 원고를 모집해야 하거늘 기간제선생님들께 도저히 닿을 길이 없네. 어떻게든 알려야 하는데 어쩌지? 판결 소식이 담긴 기사 몇 개만으로는 알려지질 않는 거 같은데, 대체 어떻게 해야 하지?'
발만 동동 구르다가 떠오른 것이 '글쓰기'였다. 처음엔 그렇게 집단소송 홍보만이 목적이었다. 그런데 막상 글쓰기를 마음먹자 내 안에서 변화가 일었다.
이 판결의 의미를 변호사가 되기 전 나의 교직생활 경험, 기간제교사들의 오랜 싸움의 역사 등과 연결지어서 쓰기 시작하자 생각이 크게 흔들렸다. 생계형 변호사로서 한 푼이 아쉽지만, 돈벌이가 되는 집단소송을 제기할 수 없게 되더라도 괜찮다는 생각에까지 이르게 되었다.
이 글이 시도교육청들이 스스로 움직이는 계기가 되길 바란다. 집단소송 없이도 시도교육청들이 기간제교사들에게 '알아서' 미지급 퇴직금을 지급하길 바란다. 교육청의 잘못을 인정하고 사과하는 내용, 미지급 퇴직금에 이자까지 붙여 모두 지급한다는 내용, 앞으로는 이런 문제가 없도록 하겠다고 약속하는 내용을 담은 공문부터 내려보내기를 바란다.
그렇게 된다면 집단소송은 물 건너 가고, 나는 돈 벌 길이 없게 된다. 아쉽다. 솔직히 무척 아쉽다. 일년 이상 무료로 소송을 대리해온 시간이 좀 억울하기도 하다. 하지만, 그렇게 백프로의 공익이 실현된다면, 기간제교사였던 변호사로서 잘한 일이라고 내가 나를 칭찬하며 조용히 웃고 넘어가려 한다.
하지만, 이런 글쓰기에도 불구하고 교육청들이 여전히 모르쇠라면? 에이, 얼마 안되는 돈인데 기간제교사들이 뭉쳐서 집단소송을 제기하거나 그러겠어? 별 힘도 없는 비정규직들인데. 이렇게 나온다면? 그때는 부득이 행동에 나설 수밖에 없다. 실제로 집단소송을 제기할 수밖에 없다. 시도교육청들의 악행을 바탕으로 내가 당당하게 돈벌이에 나설 수밖에 없다.
기간제선생님들께 ― 일단 모입시다
교육청들이 이번 판결을 무시하고 퇴직금 미지급액을 주지 않는다면 집단소송을 제기해야 한다. 달리 방법이 없다.
집단소송 대리를 위해 나는 일정보수를 받을 계획이다. 선생님들의 퇴직금이 정당한 노동의 대가인 것처럼, 소송을 대리하는 이에게도 정당한 노동의 대가는 필요하다. 다만, 소액 청구인 점을 고려해 소송비용은 무료로 하고 실제 지급받은 돈의 일정비율을 보수(성공보수)에 충당할 예정이다. 집단소송 참여인원이 상당수에 이른다면 선생님들로부터는 전혀 보수를 받지 않을 수도 있다. 교육청에서 받는 패소비용으로 충당하면 되니까.
지금 당장 소를 제기하자는 것이 아니다. 교육청이 스스로 지급하는지 지켜보되, 지급하지 않을 때 곧바로 움직일 수 있도록 미리 모여 있자는 것이다.
이 글을 읽는 기간제선생님은 집단소송 신청을 꼭 해주시길 바란다. 주변에 기간제선생님이 있다면 이 글을 전달하며 신청을 독려해주시길 바란다.
대부분 1인당 몇 십만 원일 테지만, 경우에 따라 수백만 원에 이르는 경우도 있다. 무엇보다 이건 '돈'의 문제일 뿐 아니라 '권리'의 문제다.
2023학년도 이후 현재까지 중 단 1년이라도 초중고에서 기간제교사로 근무하고 퇴직금을 받은 경험이 있다면 이 집단소송의 원고가 될 수 있다. 실제 대상이 되는지는 우리 사무실에서 검토를 받으면 된다.
챙겨 둘 서류는 세 가지다. 채용계약서, 성과상여금 입금 내역, 퇴직금 산출 내역서. 산출 내역서는 근무했던 학교 행정실에 요청하면 받을 수 있다. 보다 자세한 내용은 집단소송 원고 모집 블로그(https://blog.naver.com/yoolawfirm/224477155415)
를 참고할 것.
우리 원고가 인용받은 35만 원은 작은 돈이다. 변호사를 선임해 소송을 하기에는 말이다. 교육청은 바로 그래서 그 오랜 시간 기간제교사들의 거듭된 항의에도 불구하고 모르쇠로 일관했는지 모른다. 금액이 적으니 설마 법정에까지 이 문제를 가져가는 이가 있을까 하며. 그런데 결국 우리 원고가 판결을 받아냈다.
기간제교사는 7만 명이 넘는다. 1인당 몇 십만 원씩의 돈이 수만 명에 이르면 수십 억, 수백 억이 된다. 교육청의 안일한 행정편의주의가 얼마나 무서운 대가를 치르게 되는지 이제 '개미'들의 힘을 보여줄 때다.
|이어지는 연재글에 관하여
|그런데 이 싸움은 어디서 시작됐을까
35만 원짜리 판결 하나가 나오기까지 걸린 시간은 사실 1년 남짓이 아니다. 무려 24년이다. 그게 무슨 소리냐고?
방학을 뺀 계약서, 하루를 뺀 계약서, 14호봉에서 멈추는 월급, 순직을 인정받지 못한 선생님들. 지난 20여 년 간 수많은 기간제선생님들이 법정을 거쳤다. 선생님들의 승소판결 하나에 기간제교사의 권리 실현에도 한 걸음씩의 진보가 있었다. 아니, 때로는 소송에서 졌어도 결국 행정을 통해 절반의 진보가 이뤄지기도 했다.
다음 글부터 그 이야기를 처음부터 한 편씩 풀어 간다. 이야기는 2002년, 내가 변호사가 되기 전 교사이던 시절, 기간제교사로서 처음 교단에 섰던 바로 그 해로 거슬러 올라간다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치와 네이버 블로그에도 싣겠습니다.