큰사진보기 ▲구상 AI기본사회보건복지실장이 17일 열린 기자회견에서 “돌봄·치료·가족 지원이 유기적으로 연결되는 촘촘한 안전망을 구축하겠다”고 밝혔다. ⓒ 충남도 관련사진보기

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충남도가 최근 천안에서 발생한 발달장애아동 사망 사건을 계기로, 가정의 돌봄 한계에 내몰린 '고위험 발달장애아동'을 선제적으로 발굴하고 촘촘한 사회안전망을 구축하기 위한 긴급 대책을 본격 추진한다.구상 충남도 AI기본사회보건복지실장은 17일 도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 ▲위기 가정 전수조사 ▲아동 전용 돌봄 기반시설 확충 ▲주말·공휴일 돌봄 공백 해소 ▲전문 의료·심리지원 강화 등을 골자로 한 '고위험 발달장애아동 돌봄체계' 추진 계획을 발표했다.통상 '고위험 발달장애아동'은 일반적인 발달 지연을 넘어 심각한 자해·타해 등 극심한 도전적 행동을 보이거나, 뇌전증·희귀난치성 질환 등 중증의 복합 장애 및 의료적 취약성을 동반해 가정 내 돌봄만으로는 감당하기 어려운 아동을 일컫는다.이들 아동은 안전상의 이유로 기존 주간보호센터나 활동지원 매칭에서 배제되는 경우가 많아, 보호자가 24시간 내내 아동을 주시하다 극심한 심리적·신체적 번아웃(소진)에 빠지는 악순환이 반복됐다.충남도에 따르면 2025년 기준 도내 발달장애아동은 4,022명(전체 등록 장애아동 5,134명의 78.3%)이며, 이 중 약 5%인 200여 명이 고위험군으로 추정된다. 그러나 그동안 고위험 아동을 조기에 파악할 조사 체계가 미흡했고, 도내 발달장애인 긴급돌봄센터도 1곳(1회 최대 7일, 연 30일 제한)뿐인 데다 최중증 통합돌봄기관 역시 성인 위주로 운영돼 아동 전용 시설이 턱없이 부족한 실정이었다.도는 우선 사각지대에 놓인 위기 가정을 선제적으로 찾아내기 위해 가정 전수조사에 착수한다. 도내 발달장애아동의 57%가 집중된 천안·아산·당진 지역을 우선 대상으로 가정방문을 실시해 생활실태와 위험요인을 정밀 평가한다. 조사 결과에 따라 양육지원, 가족휴식, 행동중재 등 맞춤형 서비스를 즉각 연계하고 사후 점검까지 이어갈 방침이다.돌봄 인프라 역시 아동 특성에 맞게 대폭 확충한다. 아동이 이용할 수 있는 발달장애인 긴급돌봄센터를 추가 설치하는 한편, 최중증 발달장애아동에게 1대 1 맞춤형 24시간 돌봄과 일상생활 훈련을 제공하는 '충남형 최중증 발달장애아동 돌봄기관' 설치를 추진한다. 아울러 최중증 발달장애아동의 명확한 정의와 판단 기준을 마련해 관련 제도 개선을 정부에 건의할 계획이다.보호자의 돌봄 부담이 가중되는 일요일·공휴일·방학 기간의 공백을 메우기 위해 천안·아산·서산·당진 등 4개 시군에 방과후 돌봄 거점기관을 지정해 운영한다.전문 치료와 부모의 마음 건강 회복을 위한 지원책도 병행된다. 도는 지역 의료기관과 협의해 자해·타해 등 도전적 행동의 원인을 의학적·행동학적으로 분석하고 집중 치료하는 '발달장애인 거점병원 및 행동발달증진센터' 지정을 추진한다. 또한 개원 예정인 장애인가족 힐링센터에서 고위험 아동 부모를 우선 지원하고, 돌봄 탓에 외출조차 어려운 보호자를 위해 가정방문 심리상담서비스도 제공한다.구상 AI기본사회보건복지실장은 "고위험 발달장애아동 가정은 일반 돌봄 체계만으로는 감당하기 어려운 한계 상황에 놓여 있는 경우가 많다"며 "이번 대책을 통해 행정과 지역사회가 위기 가정을 먼저 찾아내고, 돌봄·치료·가족 지원이 유기적으로 연결되는 촘촘한 안전망을 구축하겠다"고 밝혔다.