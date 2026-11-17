큰사진보기 ▲전남광주통합특별시교육청. ⓒ 전남광주통합특별시교육청 관련사진보기

AD

전남광주통합특별시교육청 고위 간부들이 대학수학능력시험 관리 명목으로 1인당 최대 330만 원의 수당을 받아온 것으로 드러났다.전남광주 시민단체인 '학벌없는사회를 위한 시민모임'은 17일 정보공개 청구를 통해 전남광주교육청 본청과 교육지원청 고위 간부들의 수능 관리 수당 지급 실태를 확인했다고 밝혔다.광주청사(옛 광주시교육청)는 2025학년도 수능 당시 25일간 관리본부를 운영하면서 교육감, 부교육감, 국장, 과장 등에게 각각 136만 8000원의 수당을 지급했다.2026학년도에는 교육감 수당을 폐지했지만 부교육감과 국장, 과장 등에게는 전년도와 비슷한 수준의 수당을 지급했다.전남청사(옛 전남도교육청)의 지급액은 더 많았다. 2025학년도 수능 당시 교육감과 부교육감, 교육국장, 진로교육과장에게 각각 330만 원, 행정국장과 정책국장에게는 각각 240만 원을 지급했다.22개 시·군과 도서벽지 등 지역 특성을 이유로 약 90일간 수능 관리본부를 운영한다는 명목을 내세웠다. 시험지구 소재 교육지원청 교육장과 과장, 학교종합지원센터장도 수당을 받았다.2026학년도에도 교육감만 지급 대상에서 제외됐을 뿐 본청과 교육지원청 간부들의 수당 지급은 계속됐다.반면 수능 당일 시험장에서 근무하는 감독 교사들의 수당은 1~4교시 기준 17만 원으로, 5교시 감독시 2만 원이 가산되는 수준에 불과했던 것으로 나타났다.시민모임 관계자는 "수능 지원·관리는 교육행정기관 수장과 고위직들이 수행해야 할 통상업무"라며 "원칙 없는 고액 수당 지급은 일선 교사들에게 박탈감을 안겨줄 것"이라고 말했다.이어 "서울 등 일부 교육청은 부교육감까지 수당 지급 대상에서 제외하고 있다"며 "전남광주교육청은 불합리한 수능 수당 지급 관행을 즉각 개선해야 한다"고 밝혔다.전국교직원노동조합 광주지부와 전남지부도 성명을 내고 "책임은 현장에 떠넘기고, 보상은 고위 간부들이 챙기는 구조"라고 비판하며 공정한 보상 체계를 마련을 촉구했다.전교조는 또 인공지능(AI)을 활용한 수능 부정행위 대응 과정에서 감독교사에게 책임을 전가하려는 시도를 중단하고, 면책과 법률 지원을 교육청이 책임져야 한다고도 했다.