큰사진보기 ▲대치동 학원가(자료사진) ⓒ 뉴시스 관련사진보기

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학생들이 많이 찾는다고 널리 알려진 서울 강남 대치동 은마사거리 학원가의 한 안경점. 이곳 사장 김아무개씨는 16일 기자에게 "하루에 3~4개씩 학생들의 뿔테 안경을 얇은 메탈 안경 등으로 바꾸고 있다"고 설명했다. 한 달간 이곳에서 얇은 테로 바꾼 학생 안경만 90~100개 정도에 달한다는 것이다. 시중에 유통되는 스마트안경이 검은 뿔테 형태라는 점이 영향을 끼친 것으로 보인다.김씨는 '수능으로 안경테를 바꾸러 왔다는 걸 어떻게 아는지'를 묻는 기자에게 "(안경테를 바꾸러 온 손님들은) '시험 때문에 테를 바꾸러 왔다'고 말한다. 렌즈는 착용하려면 숙련 기간이 필요하니까, 그보다는 테를 바꾸는 추세"라고 설명했다. 그는 "안경테를 2개로 (마련)하는 경우도 있다"고 귀띔했다.제63회 세무사시험에서 수석을 차지한 한아무개씨가 인공지능(AI)을 이용한 부정행위를 자백하면서, 그 파장이 며칠 남지 않은 수능으로 번지고 있다. 수능을 코앞에 둔 강남구 대치동 학원가는 영어 단어장이나 커피 음료, 도시락통을 들고 거리를 오가는 학생들로 붐볐다. <오마이뉴스>가 만난 수험생 중 'AI 부정행위' 논란을 모르는 이는 없었다.대치동 수험생들은 대체로 분노하거나 허탈해 하는 모습을 보였다. 친구와 저녁을 먹기 위해 학원 밖으로 나가려던 송아무개(20)씨는 "말이 안 되는 상황이다. (나는) 재수생인데 작년에도 AI가 '수능판'에 있었을 수도 있다는 게 화가 난다"라면서 "수능을 연기하지 않을 거라면 정부에서 빨리 대책을 마련해 수험생 입장에서 안정적으로 수능을 치를 수 있게 해줬으면 좋겠다"라고 말했다. 그는 "친구들도 말이 안 되는 상황이라고 분노하고 있다. 이럴 거면 그냥 AI 쓰지 뭐 하러 공부하냐, 1년간 열심히 한 게 후회된다는 친구도 있다"라고 전했다.학원에 들어가려던 이아무개(19)씨는 "걱정도 되고 짜증도 난다. 안경으로 (부정행위를 해서) '꿀 빠는 게'(노력에 비해 과도한 이득을 얻는다는 뜻의 은어) 배알 꼴린다"는 날 선 반응도 보였다. 이씨는 지난 9월 시스템 오류로 인해 수시 접수 기간이 연장된 사례를 거론하면서 "(교육부도) 대책이 없는 것 같고 현역도 생각해 주지 않는 것 같아 비참한 기분도 든다"고 말했다.안아무개(20)씨는 수능이 상대평가라 등급컷(등급을 받기 위해 필요한 최저 점수)이 달라질 수 있다는 점을 지적했다. 안씨는 "'정치와 법' 같은 소수 과목을 선택한 재수생 친구들끼리 AI를 이용해 등급컷이 많이 달라질까봐 불안해한다"고 말했다. 그는 "주변에 의대를 준비하는 친구가 있는데, 전국에 의대에 갈 수 있는 수험생이 1000명 안팎이다 보니 등급컷이 달라지면 방법이 없어 더욱 불안해한다"고 전했다.여미애 평등교육실현을위한전국학부모회 운영위원장 또한 "부정행위로 인해 고득점을 받는 수험생이 늘어나면 전체적인 등급컷이 내려가게 된다"면서 "(공정하게 임했던 수험생들이 원하던) 대학에 원서를 넣지 못하게 되는 상황"이 벌어질 수 있다고 지적했다. 여 위원장은 "(부정행위를 했음에도) 적발되지 않은 사람이 있다는 생각이 불신을 조장하고, 학생들은 동기 부여를 잃었다"라고 진단했다.수험생들은 이미 친구들이랑 소셜미디어에서 활발하게 관련 소식을 나누고 있었다. 재수생 고아무개(20)씨는 "친구들이랑 인스타그램 메시지로 (AI 부정행위와 관련된) 뉴스를 보내거나, '이럴 거면 시험 왜 보느냐' '당근마켓에서 이미 (초소형 카메라 등이) 다 팔렸다더라' 같은 이야기를 주고받는다"라고 말했다. 그는 "(수능에 대한) '현타'가 오더라. 교육부가 많이 실망스럽고, 빠른 대책을 마련해주었으면 한다"고 말했다.취재에 응한 이들은 "교육부에서 대책을 마련해야 한다"고 한목소리를 냈지만, '수능 연기'에 대해서는 의견이 갈렸다. 여아무개(19)씨는 "안 그래도 수능 연기 말까지 나오던데, 연기하지 않아 다행"이라고 안도했다.반면 안씨는 "확실하게 (부정행위를) 잡을 수 있는 방법이 단기간에 나오긴 힘들 것이다. 전파탐지기 등 확실한 도구를 내놓고 수능을 치는 게 맞지 않나 생각한다"면서 "(이 때문에) 학사 일정이나 입학이 연기되더라도 공정하게 시험을 치는 친구들이 손해를 보지 않도록 제대로 제도를 마련했으면 한다"라고 기대했다.이들은 두꺼운 안경을 쓰거나 시험을 우연히 잘 본 수험생도 의심의 대상이 되고 있다는 점을 지적했다. 대치동에 거주하는 우아무개(19)씨는 "나는 안경을 쓰지 않지만, 시험을 잘 보더라도 AI 안경을 썼다고 의심받을 수도 있다"면서 "또 공부 못하는 애들이 '한 번 도박해 볼 만하지 않을까'라는 생각도 들었다"고 토로했다. 송씨는 "AI를 사용하더라도 (만점이 아니라) 문제를 한두 개 틀린다면 입증하기 힘든 상황"이라고 봤다.정부는 한성숙 국무총리 주재로 17일 열린 국무회의에서 수능 부정행위 대책으로 "시험 중 스마트기기 휴대를 원천 차단하겠다. 스마트폰 등 모든 스마트기기는 전원 종료 후 수거하는 한편, 수험생이 착용한 안경과 시계를 전수 점검한다" "옷깃과 소매, 단추 등도 꼼꼼하게 살피겠다" 등의 안을 내놓은 상태다.