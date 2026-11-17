대전참여자치시민연대(이하 대전참여연대)가 대전시의회에서 심의할 2027년도 대전시 예산안의 세부사업 2582개를 17일 직접 공개했다.
시의회에 제출한 예산안을 대전시 홈페이지에 올려달라고 요구했으나 게시되지 않자, 정보공개청구로 받은 자료를 시민 누구나 찾아볼 수 있도록 정리해 올린 것이다. 대전참여연대는 사업별로 시민의 질문과 의견을 받아 시의회에 전달할 예정이다.
대전참여연대는 지난 10월 30일 대전시장과 대전시의회 의장에게 예산안을 의회 제출 뒤 3일 안에 홈페이지에 공개해 달라고 요구했다.
이에 대해 대전시는 11월 6일 회신 공문에서 "예산안이 의회 심의 과정에서 바뀔 수 있어 미리 게시하면 시민 여러분께 혼선이나 오해를 부를 수 있다는 우려가 있다"며 홈페이지 공개에 신중한 입장을 밝혔다.
아울러 "정보공개청구가 접수되면 자료를 적극적으로 공개·안내하고, 공개를 조례로 정하는 방안은 신중히 검토하겠다"고 답했다는 것.
앞서 대전시는 지난 9일 8조 85억 원 규모의 내년도 예산안을 시의회에 제출했다. 12일에는 정보공개청구에 따라 대전참여연대에 예산안과 사업명세서 엑셀 파일 등을 제공했다. 대전참여연대에 따르면 17일 현재 대전시 홈페이지와 시의회 의안정보에는 사업별 예산안이 게시되지 않았다.
대전참여연대는 "청구인에게 공개한 자료와 홈페이지에 게시할 자료는 같다"며 "심의 과정에서 금액이 바뀔 수 있다는 점은 '예산안'이라는 이름과 제출일을 함께 적어 알릴 수 있다"고 반박했다.
또한 정보공개청구 방식으로는 신청한 사람만 자료를 받아볼 수 있는 만큼, 시의회가 예산을 확정하기 전에 시민이 내용을 살펴보고 의견을 내려면 홈페이지 게시가 필요하다고 이들은 주장했다. 공개 자료는 '모니 예산감시'(https://data.cham.or.kr/budget/2027/
)에서 회원 가입 없이 볼 수 있다.
세부사업 2582개 공개... 시민 의견 모아 시의회에 전달
공개된 예산안은 일반회계와 기타특별회계 세부사업 2582개, 7조 6595억 원 규모다. 상·하수도 공기업특별회계 3490억 원은 포함되지 않았다. 사업명을 몰라도 '청년 주거'나 '돌봄' 같은 낱말로 검색할 수 있고, 사업별 편성액과 올해 본예산 대비 증감, 금액을 산정한 근거를 확인할 수 있다. 대전시가 제공한 PDF와 엑셀 원본도 내려받을 수 있다.
시민은 각 사업 페이지에 이름을 밝히지 않고 질문이나 의견을 남길 수 있다. 대전참여연대는 접수한 내용을 의견서로 정리해 대전시의회에 전달하고, 예산 심의 일정에 맞춰 자체 분석 결과도 발표할 계획이다.
대전참여연대는 17일 보도자료를 통해 대전시에 "심의 중인 내년도 예산안을 홈페이지에 게시하고, 시의회에는 의안정보에 예산안 전체와 사업명세서를 올리라"고 거듭 요구했다.
뿐만 아니라 이와 함께 "2028년도 예산안부터는 시의회 제출 뒤 3일 안에 예산안 본문과 사업명세서, 첨부서류, 기금운용계획안을 PDF와 엑셀로 공개하라"고 촉구했다.
한편, 내년도 예산안은 12월 15일 대전시의회 본회의에서 확정될 예정이다.