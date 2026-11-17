큰사진보기 ▲주 의원은 "거대 민주당의 집단 협박에 대법원 합의기일이 16일로 당겨지고, 19일로 선고기일이 정해졌다. 합의기일 변경은 흔한 일이 아니다. 권력으로부터 독립된 사법부의 독자적인 결정 맞나"라고 반문했다. ⓒ 주진우 의원 페이스북 갈무리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲전 원내대변인은 "내란 혐의로 항소심에서 징역 15년을 선고받은 피고인의 재판이 법이 정한 기한을 한참 넘겨서야 결론을 앞두게 됐다. 법정 시한을 지키라는 요구가 어떻게 '압박'이며, 기한이 한참 지난 재판에 결론을 내는 것이 어떻게 '졸속'인가"라고 맞받으며 "국민의힘은 내란 사범이 풀려나길 바라는 것인가"라고 강하게 추궁했다. ⓒ 더불어민주당 관련사진보기

내란 중요임무 종사 혐의로 항소심에서 징역 15년을 선고받은 한덕수 전 국무총리의 대법원 전원합의체 선고기일이 구속기간 만료 하루 전인 오는 11월 19일로 지정된 것을 두고 정치권의 공방이 거세다.국민의힘 주진우 의원과 박형수 의원 등 법제사법위원회 소속 인사들은 대법원의 기일 지정 과정과 더불어민주당의 법사위 긴급 현안질의 강행을 사법부 압박이자 삼권분립 침해라고 규정하며 강하게 반발했다. 더불어민주당은 공식 논평을 통해 국민의힘이 법정 시한을 넘긴 재판을 두둔하며 내란 사범의 석방을 바라는 것이냐고 정면으로 비판했다.먼저 포문을 연 것은 국민의힘 법사위원들이었다. 주진우 국민의힘 의원은 16일 자신의 페이스북을 통해 대법원의 갑작스러운 선고기일 지정 배경에 여당의 외압이 작용했다는 의혹을 제기했다.주 의원은 "거대 민주당의 집단 협박에 대법원 합의기일이 16일로 당겨지고, 19일로 선고기일이 정해졌다. 합의기일 변경은 흔한 일이 아니다. 권력으로부터 독립된 사법부의 독자적인 결정 맞나"라고 반문했다.이어 "구속 기한 만료로 이재명(대통령)의 최측근 김용도 2심에서 징역 5년을 선고받고 석방된 상태다. 훨씬 복잡한 한덕수 전 총리 재판은 졸속 심리해도 되나"라고 지적하며 "사법부의 독립을 온 국민이 지켜보고 있다는 점을 명심하기를 바란다. 권력에 굴복하는 모습을 보이면 사법부 신뢰는 끝"이라고 날을 세웠다.국회 법사위 야당 간사인 박형수 국민의힘 의원도 같은 날 기자회견과 입장문을 냈다. 민주당이 대법원의 선고기일 발표 이후에도 법원행정처장 등을 불러 긴급 현안질의를 강행한 것을 강하게 성토했다.박 의원은 "대법원이 선고 기일을 발표했는데도 민주당이 국회 법사위에서 법원행정처장 등을 불러 한 전 총리 재판 관련 긴급 현안 질의를 강행하는 것은, 민주당이 대법원이 선고할 판결의 내용에 노골적으로 개입하겠다는 뜻"이라고 주장했다.그는 "한 전 총리뿐 아니라 그 누구도 내란 행위에 가담했다면 처벌 받아야 마땅하다"면서도 "법원이 판단할 일에 대해 국회에서 일일이 따져 묻겠다는 것은 삼권분립 원칙을 완전히 무시한 참으로 오만하고 위험천만한 발상"이라고 비판했다.박 의원은 특히 다수 의석을 가진 여당의 권한 남용을 문제 삼으며 "아무리 중대한 범죄라 하더라도, 아무리 국민적 관심이 높은 사건이라 하더라도, 국회가 법원에 언제까지 재판을 끝내라, 언제 어떤 판결을 선고하라고 압박할 권한은 없다"고 강조했다.그러면서 "사건이 중대할수록 절차는 더 엄격해야 하고, 재판은 더 독립적이어야 한다. 그것이 법치주의의 기본 정신"이라며 "원하는 시점에 판결하지 않으면 법원행정처장을 국회로 불러 질책하고, 원하는 결과가 나오지 않으면 대법원장을 탄핵하겠다는 것이냐"고 따져 물었다.국민의힘 인사들이 '졸속 심리'와 '삼권분립 무시'를 거론하며 공세를 펴자, 민주당은 즉각 원내대변인 서면브리핑을 내고 반박에 나섰다.16일 전은수 원내대변인은 주 의원의 "졸속 심리해선 안 된다", "거대 민주당의 권력으로부터 독립된 결정이 맞느냐"는 주장과 박 의원의 "삼권분립을 무시한 발상", "국회가 법원에 언제까지 재판을 끝내라고 압박할 권한은 없다"는 발언을 직접 인용하며 야당의 주장이 본질을 호도하고 있다고 질타했다.전 원내대변인은 "내란 혐의로 항소심에서 징역 15년을 선고받은 피고인의 재판이 법이 정한 기한을 한참 넘겨서야 결론을 앞두게 됐다. 법정 시한을 지키라는 요구가 어떻게 '압박'이며, 기한이 한참 지난 재판에 결론을 내는 것이 어떻게 '졸속'인가"라고 맞받으며 "국민의힘은 내란 사범이 풀려나길 바라는 것인가"라고 강하게 추궁했다.내란 특검법상 상고심 판결은 지난 5월 7일 내려진 항소심 선고일로부터 3개월 이내에 마쳐야 함에도 이미 법정 기한을 석 달이나 넘겼고, 대법원이 구속기간을 두 차례 갱신해 상고심 최대 구속기간인 6개월을 거의 다 채운 상태에서 뒤늦게 선고기일이 잡혔다는 지적이다.민주당은 사태의 핵심이 사법부 압박이 아니라 대법원의 재판 지연에 있다고 선을 그었다. 전 원내대변인은 "이 사안의 핵심은 조희대 대법원장이 재판 기일을 질질 끌다 내란 사범을 풀어줄 뻔했다는 데 있다"면서 "법률가 출신 국회의원이라면, 헌법과 법률을 수호하는 공당이라면 이를 지적하는 것이 온당하지 않나. 왜 조희대 대법원의 잘못에는 아무 말도 하지 않다가 법정 시한을 제대로 지키자는 주장에는 득달같이 나서는 것인가"라고 검사 출신인 주 의원과 박 의원을 비판했다.끝으로 전 원내대변인은 "법률이 정한 시한을 지키라는 요구를 '집단 협박'으로 몰아가는 것이야말로 내란 사범과 한통속이라는 고백일 뿐"이라며 "국민의힘에 경고한다. 더 이상 내란 청산을 방해한다면 국민의힘은 국민의 심판을 피할 수 없을 것"이라고 목소리를 높였다.