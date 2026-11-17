큰사진보기 ▲한성숙 국무총리가 17일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국무회의에서 개회 선언을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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윤석열 정권 당시 검찰청·국가정보원·감사원 등 국가기관의 조작수사 및 조작기소 의혹을 특검을 통해 규명하는 '조작기소 특검법'이 17일 한성숙 국무총리 주재 국무회의에서 심의·의결됐다.이재명 대통령이 16~19일 필리핀 마닐라와 중국 선전에서 열리는 아세안(ASAEN)·아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석차 출국한 가운데 한 총리가 대신 이를 의결한 것.지난 6일 더불어민주당 주도로 국회 본회의를 통과한 해당 특검법은 ▲ 대장동·위례·백현동 개발사업 배임·금품수수 등 의혹 ▲ 성남FC 제3자 뇌물 의혹 ▲ 쌍방울 대북송금 의혹 등 이 대통령 관련 사건과 ▲ 문재인 전 대통령 사위 취업 관련 뇌물수수 의혹 ▲ 사드(THAAD·고고도미사일방어체계) 기밀 유출 의혹 ▲ 월성원전 1호기 경제성 조작 의혹 ▲ 문재인 정부 통계 조작 ▲ 서해 공무원 피격과 탈북 어민 강제북송 등을 수사 대상으로 한다.특검은 민주당, 국민의힘, 조국혁신당에서 각각 1명씩 후보자를 추천하고 대통령이 그중 1명을 임명한다. 특검보는 특검이 선정한 후보자 중 8명을 대통령이 임명하도록 돼 있다. 또한 특검은 관계기관에 검사 20명, 공무원 210명 이내에서 파견근무를 요청할 수 있다.활동기한은 최장 200일이다. 20일의 준비기간 만료일 다음 날부터 90일 이내에 수사 완료 및 공소제기 여부를 결정하도록 하고 총 3회에 한정하여 각 30일씩 수사기간을 연장할 수 있도록 했다.특검이 넘겨받은 사건의 공소유지 여부를 결정할 수 있도록 해 논란을 불렀던 공소 취소 관련 조항은 국회 심의 과정에서 덜어낸 상태다.하지만 국민의힘은 해당 법안을 "이재명 탈옥법"이라 명명하면서 반발하고 있다.정점식 국민의힘 원내대표는 이날 정부서울청사 앞에서 연 현장 의원총회에서 "(특검 수사를) 피고인이 처벌을 회피하기 위한 법 기술과 꼼수의 도구로 전락시켰다"라며 "이 대통령은 탈옥법을 의결한 한성숙 총리와 함께 교도소로 갈 것"이라고 주장했다.더불어민주당은 "국민이 부여한 수사권을 오용해 진술을 회유하고 증거를 왜곡한 잘못이 있었다면 반드시 발본색원해야 한다"면서 특검법 의결에 의미를 부여했다.특히 김성회 원내대변인은 이날 브리핑에서 "특검의 취지가 훼손되지 않도록 공소 취소 관련 조항뿐만 아니라 기존 사건의 이첩 요구권까지 모두 삭제했다. 일각에서 제기한 재판 개입의 가능성도 사라졌다"며 "국민의힘은 막말과 겁박을 멈추고, 진실을 밝히는 특검에 협조하시라"고 했다.