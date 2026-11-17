큰사진보기 ▲처인구 양지읍 정수리 주민이 용인~충주 고속도로 민간투자사업 전략환경영향평가 초안 주민설명회에서 공사로 인한 문제를 제기하며 반대 입장을 밝히고 있다. ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

롯데건설이 추진하는 '용인~충주 고속도로 민간투자사업'이 노선 통과 예정지인 처인구 양지읍 정수리와 식금리 등 주민들의 거센 반발에 부딪혔다.특히 수도권제2순환고속도로와 송전탑 등으로 생활권 단절을 겪은 주민들은 고속도로가 또다시 마을 중심부를 가로지르는 노선으로 계획되자 노선 재검토를 요구했다.국토교통부는 11월 9일 용인시청 컨벤션홀에서 '용인~충주 고속도로 민간투자사업'에 대한 전략환경·기후변화영향평가서 초안 주민설명회를 열었다.노선은 처인구 포곡읍 신원리에서 세종포천고속도로와 접속해 광주·이천·안성을 거쳐 충북 음성군 생극면 오생리에서 평택제천고속도로와 연결된다.왕복 4차로에 너비 23.4m, 설계속도는 시속 110㎞다. 계획안에는 터널 13곳 총 12.0㎞와 교량 46곳 총 6.0㎞가 포함됐다. 나들목(IC) 7곳, 분기점(JCT) 4곳, 휴게소 2곳도 계획돼 있다.2024년 3월 국토부에 제안된 이 사업은 2025년 9월 한국개발연구원 공공투자관리센터(KDI PIMAC)의 민자적격성조사를 통과했다.설명회에서 가장 격앙된 목소리가 나온 곳은 양지읍 정수리였다. 정수리 주민들은 마을이 이미 수도권제2순환고속도로 건설로 동서로 갈라진 상태에서 민자고속도로 계획안마저 마을 한복판을 십자 형태로 관통하도록 설계됐다며 반발했다.김봉경 정수리 이장은 "과거 제2외곽순환고속도로 건설 당시에는 환경영향평가를 이유로 태화산 줄기를 건드릴 수 없다며 마을 가운데로 도로를 내더니 이제 와서는 태화산을 뚫고 들어와 마을을 또다시 쪼개려 한다"며 "기준도 원칙도 없는 행정 편의주의적 발상"이라고 비판했다.단일 행정리인 정수리 주민들은 기존 고속도로 건설로 마을이 단절돼 길게 우회해서 오가고 있다. 특히 노인들은 노인정 앞으로 고속도로가 지나면서 보행에 큰 불편을 겪고 있다는 게 주민들의 설명이다.주민들은 기존 고속도로 개통 이후 겪고 있는 소음과 대형 화물차 통행에 따른 미세먼지 피해도 호소했다.한 정수리 주민은 "도로 옆 주택은 소음과 분진 탓에 빨래조차 널지 못하고 땅값마저 떨어져 살 수도 팔 수도 없는 처지"라며 "실효성 없는 환경영향평가 수치만 내세울 게 아니라 마을 전체를 매입해 집단 이주 대책을 세우든가 노선을 아예 백지화해야 한다"고 목소리를 높였다.식금리 주민들도 크게 반발했다. 박성원 식금리 이장은 "마을 입구에 들어선 물류센터로 이미 마을 길이 끊겼는데 노선대로라면 마을 한가운데가 반으로 뚝 잘려 나간다"며 "수년 전부터 사업이 추진되는 동안 주민들에게는 단 한 차례의 사전 설명이나 통보도 없다가 이제 와서 선을 그어놓고 의견만 내라는 것은 주민을 들러리 세우는 처사"라고 비판했다.최근 건강을 위해 식금리로 이주했다는 한 주민은 "흑백으로 인쇄된 노선도를 나눠주며 색깔별 대안을 보라는 식의 부실한 자료는 주민들을 기만하는 행위"라며 "소음과 초미세먼지 등 주민 생존권이 달린 문제인 만큼 철저한 대책 없이는 수용할 수 없다"고 말했다.이날 주민들은 참여를 제한하는 설명회 일정도 문제 삼았다. 용인시와 국토부 등에 주말이나 저녁 시간대 설명회 재개최와 시 차원의 공동 대응을 요구했다.국토교통부 관계자는 "현재 제시된 1안은 민간사업자가 제안해 민자적격성조사를 마친 초안일 뿐 노선이 최종 확정된 단계는 아니다"라며 "현장에서 제기된 마을 단절과 환경 피해 우려 등 주민 의견을 수렴해 대안 노선을 검토하고 추후 용인시와 협의해 설명회 시간 조정 등 후속 절차를 투명하게 공개하겠다"고 밝혔다.그러나 김봉경 정수리 이장은 "순환고속도로 건설 당시에도 주민 의견을 수렴해 노선을 검토하겠다고 했지만 주민 의견은 전혀 반영되지 않았다"며 설계 노선 변경을 거듭 요구했다.