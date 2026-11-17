큰사진보기 ▲용인반도체마이스터고 조감도(자료 제공/용인시) ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

반도체 도시 용인의 미래를 이끌 기술인재들이 첫 배움을 시작할 용인반도체고등학교가 신입생 선발을 마쳤다. 개교 전부터 높은 입학 경쟁률을 기록하면서 지역 학생들의 진학 기회 확대를 넘어 반도체 전문인력을 길러내는 새로운 명문고로 자리 잡을지 관심이 모인다.용인교육지원청은 11월 12일 용인반도체고 첫 신입생 134명을 선발했다고 밝혔다. 11월 3~5일 진행된 원서접수에는 전국에서 620명이 지원해 일반전형 경쟁률 4.84대 1을 기록했다.교육지원청 발표에 따르면 합격자는 용인 44명, 화성 38명, 이천 14명, 수원 9명, 오산 5명 등 18개 시·군 학생들로 구성됐다. 용인 학생은 전체의 약 32.8%로 가장 많았다. 용인과 화성 출신을 합하면 82명으로 전체의 61.2%다.지역 학생들이 얼마나 입학했는지는 교육 기회 확대라는 점에서 의미가 있다. 학교의 미래를 가늠할 더 큰 과제는 높은 관심 속에 선발된 학생들을 어떤 전문인력으로 성장시키느냐다. 반도체 산업에 대한 관심과 학습 의지를 가진 학생들이 모인 만큼 교육과정과 실습 여건이 뒷받침된다면 직업교육의 경쟁력을 보여주는 학교로 성장할 가능성도 있다.다만 공개된 자료에는 합격자의 중학교 내신이나 성적 분포가 담기지 않았다. 높은 경쟁률만으로 최상위권 학생이 대거 입학했다고 판단하기는 어렵다. 교육청 한 관계자에 따르면 "상위권 학생에 대거 모인 것은 사실"이라고 밝혔다. 입학 이후 교육 성과가 명문고로의 성장 가능성을 판단할 또 다른 측도가 될 것으로 보인다.용인반도체고는 처인구 남사읍 남곡분교장 폐교 부지 1만7634㎡에 설립 중이다. 2027년 3월 반도체제조과와 반도체장비과 등 2개 학과, 8학급 규모의 특성화고로 문을 연 뒤 2028년 3월 마이스터고로 전환할 예정이다.마이스터고 전환 이후에는 반도체 8대 공정의 흐름과 실무를 배우는 반도체 제조공정과, 장비 유지보수와 자동화 제어·설비 운영 등을 익히는 반도체 장비과를 운영할 계획이다. 산업현장에서 필요한 기술을 학교 교육과 연결하는 것이 핵심이다.대규모 반도체 산업시설이 들어서는 용인에서 이 학교는 고교 단계부터 반도체 분야를 전문적으로 배우는 첫 교육 거점이 될 것으로 기대된다. 산업단지 조성과 기업 유치가 생산 기반을 마련하는 일이라면 학교는 그 현장을 움직일 사람을 길러내는 기반이라는 점에서 의미가 크다.첫 신입생 선발을 마친 교육당국의 과제도 분명해졌다. 개교 일정에 맞춘 시설 조성뿐 아니라 전문 교원 확보와 실습환경 구축, 학생 수준에 맞는 교육과정 운영이 함께 이뤄져야 한다. 기업 수요를 반영하면서도 학생들이 변화하는 기술에 적응하고 진로를 넓힐 수 있도록 교육의 내실을 갖추는 일이 중요하다.용인시는 통학과 현장실습·취업 연계 등을 지원할 방침이다. 시는 52개 기업과 협약을 맺고 졸업생 109명에 대한 채용 약정을 확보했다고 밝혔다. 다른 지역 학생들의 통학 편의를 위한 대중교통 노선 신설도 추진할 계획이다.용인시와 교육지원청이 교육과정과 학교 운영의 내실을 다지고 시가 교통과 기업 연계 등 지역 기반을 뒷받침하는 협력이 필요한 시점이다. 첫 모집에서 확인된 관심을 지속적인 교육 성과로 이어갈 수 있을지가 반도체 도시 용인의 첫 전문 고교가 풀어야 할 과제다.