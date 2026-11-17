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큰사진보기 ▲책 표지출간 도서 표지 앞면 ⓒ 은하수 회원 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

드디어 <우리들의 글쓰기 목욕탕>이 예약 판매에 들어갔다. 11월 13일부터 26일까지 2주간 예약 판매를 하고, 27일에 정식 출간된다는 출판사의 연락을 받고 만감이 교차했다.2024년 7월, 합평 모임 <은하수>를 처음 만들 때만 해도 출간은 염두에 없었다. 그래서 책이 나온다는 사실이 기쁘면서도 아직 실감이 나지 않는다. 우리는 매주 목요일 밤 9시에 줌(Zoom)에서 만나 서로의 글을 읽었다. 그렇게 855일이 지났고, 그사이 105번의 합평이 쌓였다.우리는 월요일 자정까지 글을 카카오톡 단체 대화방에 올리기로 약속했다. 회원들은 올라온 글을 출력해 읽고 밑줄을 그었다. 글쓴이는 자신의 글을 지독한 성의로 읽어준 이들에게 감사하며 다시 퇴고했다. 생업에 지친 늦은 밤이어도 합평은 두 시간을 훌쩍 넘기곤 했다. 모니터 너머의 얼굴들은 피곤했지만 이상하리 만큼 정직했다.모인 사람들은 은퇴 후 자신의 삶을 다시 시작하려는 사람부터 지금 한창 경력을 쌓는 사람까지, 40~60대의 평범한 이들이었다. 누군가의 부모이자 자식으로 돌봄과 양육의 현장에서 고군분투하고, 각자의 자리에서 밥벌이의 무게를 견디는 사람들이었다. 그래도 하루를 허투루 보내지 않겠다는 마음, 살아온 삶을 기록으로 남기고 그 속에서 무언가를 찾고 싶다는 마음 만큼은 서로 닮아 있었다.우리는 매주 줌 화면 속에서 만났지만, 그 모임을 목욕탕이라 불렀다. 문을 열고 들어서면 저마다 오래 걸치고 있던 역할과 겉치레를 조금씩 내려놓아야 했기 때문이다.나만 때가 있는 줄 알았는데, 다른 사람도 밀어야 할 때가 있다는 것을 아는 공간. 한 사람의 글이 다른 사람에게 자신의 때를 내보일 용기를 주었고, 그렇게 우리는 서로의 때를 밀어주며 시간을 건너왔다. 목욕탕에서 나설 때의 그 개운함을 알기에, 목요일 밤 9시가 되면 다시 그 문을 열 수 있었다.처음에는 서로의 글을 더 좋은 글로 만들려고 모였다. 문장이 어색하면 고쳐 보고, 이야기가 충분히 전해지지 않으면 질문을 던졌다. 그런데 합평이 거듭될수록 글보다 사람이 보이기 시작했다.아픈 아버지의 과정을 함께하며 아버지의 인생을 돌아보는 글이 있었다. 그 글은 돌아가신 나의 아버지를 떠올리게 했고, 나의 아버지도 글 속에서 살아 움직이게 하고 싶다는 욕망을 불러일으켰다. 글로 옮기는 순간 아픔은 조금 멀리서 바라볼 수 있는 것이 되었다.반대로 내 글이 읽히는 자리에 앉을 때도 있었다. 우리는 글의 표면만 읽지 않고 말하지 못한 감정의 결을 짚어내며 질문했다. "여기서 왜 멈춘 건가요?", "더 말할 용기가 없었나요?", "주변에서 뭐라 해도 자신의 생각을 끝까지 표현했으면 좋겠어요." 이런 말이 오갈 때, 내 글이 진심으로 읽히고 내 삶이 받아들여지고 있음을 알았다.글쓰기는 혼자 하는 일이지만, 계속 쓰는 힘은 때로 다른 사람에게서 온다. 원고를 올리는 일은 생각보다 쉽지 않았다. 글이 어디 그리 뚝딱 써지는 것이던가. 그래도 누군가 내 글을 기다리고 있다는 사실이 나를 다시 책상 앞에 앉혔다.완성되지 않은 문장이어도, 흔들리는 문장이어도 괜찮았다. 누군가 끝까지 읽어주었다는 사실 하나로 사람은 다시 쓸 힘을 얻었다. 105번의 합평을 이어올 수 있었던 건 특별한 재능이나 대단한 결심 때문이 아니었다. 서로의 글을 읽어주겠다는 약속을 지키며 한 회 한 회를 건너왔을 뿐이다.모임을 이끄는 나에게도 고비는 있었다. 2년 넘게 합평이 이어지자 회원들이 조금씩 느슨해졌다. 독서토론을 해 보고, 같은 주제로 서로 다른 글을 써 보기도 했다. 그러다 이쯤 되면 우리에게 결과물이 필요하다는 생각이 들었고, 그래서 책을 내자고 말했다. 책 출간을 기획하기 시작하자 모임은 다시 활기를 되찾았다.<우리들의 글쓰기 목욕탕>에는 열 사람이 살아오며 겪은 가족과 사랑, 상실과 관계, 그리고 자신을 돌아보는 이야기가 담겼다. 서로의 글을 읽고 함께 고민했던 시간도 담았다.우리는 이름이 알려진 작가들의 모임이 아니었다. 그런 우리가 책을 냈다. 그러니 이 책은 같은 자리에 앉아 서로의 글을 읽어줄 사람만 있다면, 평범한 사람들도 자기 삶을 한 권으로 묶을 수 있다는 하나의 증거이기도 하다.책을 낸 일도 기쁘지만, 내게 더 귀한 것은 이 책이 만들어지기까지 우리가 함께 보낸 시간이다. <우리들의 글쓰기 목욕탕>은 <은하수>의 첫 번째 기록이다.<우리들의 글쓰기 목욕탕> / 10명 공동 에세이 / 미다스북스 / 18,500원예약 판매: 11월 13~26일 / 정식 출간: 11월 27일북토크: 12월 5일 오후 5~7시, 오티움(종로)