국가교육위원회(국교위)가 앞으로 10년 동안 적용할 중장기 국가교육발전계획안에 '초등교과서 한자표기 방안'을 넣으려 하자, 80여 개 교육·학부모·국어 단체가 규탄 행동에 나섰다. 이 단체들은 "초등학생의 읽기와 쓰기 능력 향상에는 도움이 되지 않고, 한자 사교육을 부추길 정책을 당장 중단하라"고 요구했다. (관련 기사: 국교위 문해력특위, 보고서에 '초등교과서 한자표기' 넣은 듯
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"사교육 배불리는 맥락 없는 혼란 정책 멈춰라"
17일 오전 11시, 사교육걱정없는세상, 어린이문화연대, 전국국어교사모임, 전국교직원노동조합, 참교육을위한전국학부모회, 세종국어문화원, 우리말살리는겨레모임, 한글문화연대, 한글학회 등 82개 단체가 모인 초등교과서 한자표기반대 투쟁본부는 청와대 분수대 앞에서 기자회견을 열고 본격 반대 행동에 들어갔다.
투쟁본부는 이날 기자회견 밝힘글에서 "올해 국교위 문해력특별위의 논의 과정에서 심한 반대에 부딪혔던 초등교과서 한자표기가 주요 정책으로 제안됐다"라면서 "한자 교육 강화에 강한 의욕을 보여 온 차정인 국가교육위원장이 주도한 예정된 수순은 아니었는지 묻지 않을 수 없다"라고 밝혔다.
이어 투쟁본부는 "우리 청소년의 읽기 능력은 국제학업성취도평가에서 여전히 세계 상위권"이라면서 "문해력은 한자어 몇 개의 뜻을 아는 능력이 아니다. 글을 정확하게 이해하고 문맥과 관계를 추론하며 참과 거짓을 분별하고 비판적으로 판단하는 능력"이라고 짚었다. 그러면서 "이를 기르려면 독서와 토론, 글쓰기 교육을 강화해야 한다. 그 시간을 한자 학습에 돌리는 것은 본말이 전도된 정책"이라고 강조했다.
이날 기자회견에 참석한 50여 명은 다음과 같은 손팻말을 들었다.
"한자표기는 문해력과 관계없다"
"헛다리 짚지 마라! 한자가 답이 아니다!"
"초등교과서 한자표기, 사교육만 배 불린다!"
"초등교과서 한자표기, 아이들 어깨에 짐만 지운다."
이대로 한말글문화협회 대표는 "1970년부터 교과서 한글 전용을 시행해 한글 나라가 다 되가는 데 이재명 정부가 갑자기 초등교과서에 한자를 쓰겠다고 한다"라면서 "이것은 이재명 대통령과 교육부장관 뜻이 아니라고 본다. 차정인 위원장을 당장 해임해야 한다"라고 주장했다.
도승숙 참교육을위한전국학부모회 수석부회장도 "이재명 대통령과 차정인 국가교육위원장의 개인 의견과 국가 교육정책은 전혀 다른 문제"라면서 "초등교과서에 한자를 표기하면 아이들 문해력 얼마나 향상되는지, 사교육 영향을 연구했느냐? 학생과 학부모 의견을 들었느냐?"라고 따졌다. 그러면서 "학교는 검증되지 않는 정책을 실험하는 실험실이 아니다"라고 말했다.
나성훈 사교육걱정없는세상 공동대표도 "초등교과서 한자표기를 실행해 한자 학습에 대응할 수 있는 가정들만 살려서 학습 격차를 더 벌리려고 하는 것이냐?"라면서 "너무 생뚱맞은 정책이라서 어떤 이해관계자들의 이득을 대변하기 위해 나온 것인지 궁금하다. 맥락 없는 혼란을 멈추길 바란다"라고 요구했다.
한글학회 김주원 회장도 "그동안 연구는 교과서 한자병기가 글 읽기에 방해만 되지 도움이 되지 않는다는 것"이라면서 "교과서에 한자를 쓰겠다는 것은 학문적 근거가 전혀 없는 정책"이라고 비판했다.
앞으로 투쟁본부는 대국민 여론조사, 차정인 국가교육위원장 사퇴 촉구 활동 등을 벌여나갈 예정이다.