큰사진보기 ▲2027학년도 대학수학능력시험(수능)에서는 스마트안경, 스마트워치 등 모든 전자기기의 시험장 반입이 금지된다. 특히 인공지능(AI) 기능이 탑재된 스마트안경은 시험 중 착용만 해도 부정행위로 간주돼 올해 시험이 무효 처리되고 내년 수능 응시 자격도 박탈된다. 사진은 이날 서울 한 가전매장 스마트안경 판매대 모습. 2026.11.9 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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"야, 나중엔 안경을 쓰면 그 안경이 문제를 읽어서 답을 알려주는 기계가 나올 거다."

"그럼 우린 공부 안 해도 되겠네."

덧붙이는 글 | 11월 19일 수능을 앞둔 수험생들의 정당한 노력을 응원하는 마음을 담았습니다.

올해 세무사 시험 수석 합격자를 둘러싼 소식에 마음이 오래 무거웠다. 1차 시험 160문제 가운데 단 한 문제만 틀려 400점 만점에 397.5점을 받았다. 과목 평균으로 99점이 넘는 점수다. 응시자 평균이 30점 남짓에 그친 세법학개론에서도 만점이 나오자 'AI 안경'을 쓴 것 아니냐는 의혹이 일었다.그는 처음엔 의혹을 전면 부인했다. 그러다 지난 15일 변호사의 유튜브 채널에 나와 초소형 카메라로 시험 문제를 찍어 AI로 보낸 뒤 스마트폰으로 답을 확인했다고 털어놓았다. 쓴 것은 안경이 아니라 카메라였다. 그러나 기계의 눈이 문제를 읽고 AI가 답을 내놓았다는 점에서 본질은 다르지 않다. 그는 공인회계사 1차 시험에서도 같은 방식으로 부정을 저질렀다고 시인했다.뉴스를 보다가 문득 40여 년 전 교실이 떠올랐다. 1985년, 고등학교에 다니던 때다. 시험 기간이면 친구들과 공부는 뒷전으로 미뤄 두고 실없는 농담을 주고받곤 했다.시험이 지긋지긋해서 해 본 소리였다. 다들 웃고 넘겼고, 나 역시 그런 물건은 먼 훗날의 공상과학이라고 여겼다. 그런데 그 농담이 꼭 40년 만에 뉴스가 되어 돌아왔다. 웃을 일이 아니라 사회 전체가 걱정해야 할 문제가 되어서.그 무렵 내 머릿속을 채운 영화가 있었다. 열다섯 살 까까머리 중학생이던 1984년 극장에서 본 <터미네이터>다. 2029년의 기계들이 저항군 지도자 존 코너의 탄생을 막으려고 1984년 로스앤젤레스로 암살 로봇 T-800을 보낸다는 이야기였다. 총을 맞아도 끄떡 없이 쫓아오는 사이보그는 시골 소년에게 큰 충격이었다. 어쩌면 교실에서 나눈 안경 이야기도 그 영화가 열어 준 상상에서 비롯됐는지 모른다.얼마 전 나는 SNS에 <터미네이터>에 관한 글을 올렸다. 로봇이 100미터를 9.38초에 달려 우사인 볼트의 9초 58을 넘어섰다는 소식을 듣고 쓴 글이었다. 바둑판에서 AI가 사람의 머리를 이기더니 이제는 쇳덩어리가 사람의 몸마저 넘어섰다고 적었다. 영화 속 2029년이 불과 3년 앞이라는 사실에 등골이 서늘하다고도 했다.이번 일로 그 서늘함이 더 깊어졌다. 머리와 몸에 이어 이제는 '정직'의 영역까지 기계가 흔들고 있어서다. 시험은 한 사람이 쌓아 온 노력을 공정하게 재겠다는 사회적 약속이다. 그 약속이 손톱만 한 카메라 하나, 안경 하나에 무너질 수 있다는 사실이 무섭다.고백하자면 1984년 극장을 나서던 소년도, 1985년 교실에서 농담하던 고등학생도 이런 세상이 살아생전에 올 줄은 몰랐다. 사람은 상상한 대로 세상을 만들어 간다고들 한다. 그러나 그 상상이 이토록 빨리, 그것도 이런 얼굴로 찾아올 줄은 몰랐다. 제임스 캐머런 감독이 영화 속 이야기가 머지않아 현실이 될 것이라고 했을 때, 나는 허무맹랑한 소리로 흘려들었다.더 걱정스러운 것은 이틀 뒤다. 2027학년도 대학수학능력시험이 오는 19일 치러진다. 올해 중·고교 내신 시험에서 이미 AI 스마트 안경을 이용한 부정행위가 4건 확인됐고, 국가자격시험에서는 5월부터 이달까지 12건이 적발됐다. 수능이라고 비켜 갈 리 없다.교육 당국도 서둘러 대책을 내놓았다. 전국 1,312개 수능 시험장마다 스마트 안경 판별 전담 인력을 한 명씩 두고, 시험 중 착용하거나 사용하면 그 시험을 무효로 하고 다음 해 응시 자격을 정지한다. 응시 제한을 3년으로 늘리고 형사고발도 적극 검토하겠다고 한다. 하지만 감독관의 눈만으로는 한계가 있어 전파 탐지기 같은 장비를 들여와야 한다는 목소리가 나온다. 실제로 이번 세무사 사건에서도 감독위원들은 시험 당시 의심할 만한 행동을 보지 못했다고 했다.그렇다면 AI가 만든 문제는 AI로 막아야 하는가. 어쩌면 그럴 수밖에 없을지도 모른다. 사람의 눈으로 기계의 속도를 따라잡기는 이미 어렵다. 시험장의 전파를 잡아내는 장비, 수상한 손동작과 시선을 읽어 내는 감시 기술, 비정상적인 답안 유형을 가려내는 분석 도구까지, 결국 기계를 막는 것도 기계의 몫이 될 것이다. 창이 날카로워지면 방패도 두꺼워져야 하는 법이다.그러나 창과 방패의 경쟁에는 끝이 없다. 오늘 탐지기를 들이면 내일은 그것을 피하는 기기가 나온다. 기술로 기술을 막는 일은 필요하지만 그것만으로는 답이 될 수 없다.그래서 두 가지를 함께 생각해야 한다. 하나는 처벌이다. 시험 부정은 한 사람의 일탈로 끝나지 않는다. 정직하게 준비한 수많은 수험생의 1년, 때로는 몇 년을 빼앗는 일이다. 다시는 시험장에 발을 들일 수 없다는 무게가 있어야 한다.다른 하나는 평가 방식 자체를 바꾸는 일이다. 정답을 고르는 능력은 이미 기계가 사람보다 낫다. 앞으로는 면접과 구술, 과정 중심 평가처럼 사람이 직접 생각하고 말하고 쓰는 힘을 보는 시험이 늘어나야 한다. 기계가 대신할 수 없는 것을 재야 기계로 속일 수도 없다.결국 마지막에 남는 것은 사람의 양심이다. 수석 합격자는 오랜 수험 생활에 대한 공포와 초조함 때문에 잘못된 선택을 했다며 사죄했다. 그 고백이 안타까우면서도, 기술이 아무리 발전해도 그것을 쥔 손은 결국 사람의 것이라는 사실을 새삼 깨닫는다.<터미네이터>에서 인류를 구한 것은 더 강한 기계가 아니었다. 벼랑 끝에서도 서로를 지키려 한 사람들의 마음이었다. 1985년 교실에서 농담처럼 주고받던 'AI 안경'이 현실이 된 지금, 우리가 아이들에게 물려줘야 할 것은 더 좋은 기계가 아니라 기계 앞에서도 흔들리지 않는 정직함일 것이다.이틀 뒤 수능 시험장에 들어설 수험생들에게 마음으로 응원을 보낸다. 밤새워 쌓은 노력이 정당하게 평가받는 세상, 그것 만큼은 어른들이 끝까지 지켜야 할 약속이다.