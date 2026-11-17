큰사진보기 ▲이재명 대통령이 17일(현지시간) 필리핀 마닐라 필리핀국제컨벤션센터(PICC)에서 열린 아세안+3(한중일) 정상회의에 참석해 발언하고 있다. 2026.11.17 [공동취재 제공. 재판매 및 DB 금지] hama@yna.co.kr/2026-11-17 11:49:12/ ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재명 대통령(왼쪽 다섯 번째)이 17일(현지시간) 필리핀 마닐라 필리핀국제컨벤션센터(PICC)에서 열린 아세안+3(한중일) 정상회의에 참석해 각국 정상들과 기념촬영을 마친 뒤 박수치고 있다. (왼쪽부터) 모하마드 하산 말레이시아 외교장관, 아누틴 찬위라꾼 태국 총리, 샤나나 구스망 동티모르 총리, 레 민 훙 베트남 총리, 이 대통령, 다카이치 사나에 일본 총리, 페르디난드 로무알데스 마르코스 주니어 필리핀 대통령, 장주 중국 농업농촌부 장관, 로런스 웡 싱가포르 총리, 하사날 볼키아 브루나이 국왕, 훈 마넷 캄보디아 총리. 2026.11.17 [공동취재 제공. 재판매 및 DB 금지] hama@yna.co.kr/2026-11-17 11:47:47/ ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 17일 필리핀 마닐라에서 열린 아세안+3 정상회의에서 "한 지역에서 벌어진 갈등과 충격이 모두의 일상을 빠르게 위협하는 지금이야말로, 위기 때마다 힘을 발휘해 온 아세안+3의 역할이 더욱 빛을 발할 때"라고 강조했다.러시아-우크라이나 전쟁과 중동 전쟁 등으로 전 세계 공급망이 흔들리는 현시점에서 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합)과 한국·중국·일본 3국이 함께 하는 아시아 역내 국가들의 협력과 소통 확대가 더 절실함을 부각한 것이다.이 대통령은 이날 "1997년 동아시아 금융위기의 한복판에서 태어난 아세안+3는 세계 식량 가격 위기와 코로나19 위기를 함께 극복하며, 역내 위기 대응과 회복력 강화에 기여해 왔다"고 평했다.또한 "한중일 3국 협력의 역사도 이곳 마닐라에서 시작됐다"면서 "1999년, 대한민국의 김대중 대통령, 중국의 주룽지 총리, 일본의 오부치 총리가 한자리에 모였고, 그 소중한 만남은 '한중일 3국 협력'의 첫걸음으로 기록됐다"고 짚었다.이어 "여러 차이에도 불구하고 공동의 경제적 이익을 중심으로 새로운 협력의 공간을 열어낸 세 지도자의 선구적 결단이야말로 복합 위기의 시대, 우리가 따라 배워야 할 교범이라고 생각한다"고 말했다.이 대통령은 "오늘날 우리는 아세안+3가 출범했던 당시보다 한층 더 복잡하고 불확실한 국제 정세와 경제 환경을 마주하고 있다"며 과거보다 한 단계 더 나아간 협력의 필요성을 강조했다.이 대통령은 이에 대해 "내년이면 어느덧 아세안+3가 출범한 지 30주년을 맞이한다"며 "지난 시간 쌓아온 성과를 기념하는 것은 물론, 다가올 30년을 향해 힘차게 나아갈 도약의 이정표를 만들어내야 한다"고 했다. 또한 "복합 위기에 대한 대응력과 회복력을 높이고, 지속 가능한 미래 성장의 기반을 다 함께 마련해 나가야겠다"고 밝혔다.또한 "대한민국은 과거 두 차례 동아시아 비전그룹(EAVG)을 주도하며 아세안+3의 중장기 발전 방향을 모색하는 데 앞장서 왔다"며 "대한민국은 아세안+3가 향후 새로운 30년 미래를 설계하는 과정에서도, 마땅한 책임과 역할을 다할 것"이라고 밝혔다.한편, 이날 아세안+3 정상회의에는 리창 중국 국무원 총리 대신 장주 농업농촌부장이 참석하면서 한·중·일 정상 모두가 한자리에 앉진 못했다. 리창 총리는 오는 19일 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 준비를 위해 전날 중국으로 귀국했다.