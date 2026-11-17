큰사진보기 ▲국민의힘 현장최고위 '조작기소 특검법' 반대국민의힘이 17일 오전 서울 종로구 청와대 앞에서 열린 현장최고위원회에서 '조작기소 특검법'의 국무회의 통과는 안된다며 규탄하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

"정부가 의결한 것은 법률안이 아니라 '쿠데타'다. 이것은 정부가 아니라 '깡패 집단'이다."

큰사진보기 ▲국민의힘 현장최고위 '조작기소 특검법' 반대국민의힘이 17일 오전 서울 종로구 청와대 앞에서 열린 현장최고위원회에서 '조작기소 특검법'의 국무회의 통과는 안된다며 규탄하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

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큰사진보기 ▲국민의힘 현장최고위 '조작기소 특검법' 반대국민의힘이 17일 오전 서울 종로구 청와대 앞에서 열린 현장최고위원회를 마친 뒤 '조작기소 특검법'의 국무회의 통과를 반대하며 국무회의가 열리는 정부서울청사를 향해 거리행진을 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

큰사진보기 ▲국민의힘 현장최고위 '조작기소 특검법' 반대국민의힘이 17일 오전 서울 종로구 정부서울청사 앞에서 '조작기소 특검법'의 국무회의 통과는 안된다며 규탄하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

국무회의에서 '조작기소 특검법' 공포안이 의결됐다는 소식이 전해지자, 정점식 국민의힘 원내대표가 정부서울청사 앞에서 다시 마이크를 잡았다. 조금 전까지 한성숙 국무총리와 국무위원들에게 의결을 중단하라고 요구하고 경고했던 그는, 막상 법안 처리를 막아내지 못하자 "정부가 통과시킨 것은 특검이 아니라 '용역 깡패'"라며 비난 수위를 한층 끌어올렸다.국민의힘은 17일 청와대 앞에서 현장 의원총회를 열고 정부서울청사까지 도보행진을 하며 법안 의결 저지에 나섰다. 장동혁 대표를 비롯한 의원들이 '탈옥특검 철회'를 외쳤지만 법안은 이날 한 총리 주재 국무회의를 통과했다. 의결 전에는 '귀태의 산파가 되지 말라'는 경고가 쏟아졌고, 의결 뒤에는 격앙된 반응들이 터져 나왔다.이날 오전, 국민의힘 의원들은 서울 종로구 청와대 사랑채 앞 분수대 광장에 모였다. 지도부를 포함해 70여 명의 의원들이 모였다. '이재명 탈옥법 대한민국은 죽고 이재명만 살았다'는 현수막을 펼쳤고, '이재명 탈옥법 100% 위헌법률', '공소취소 특검법=이재명 탈옥법'이라고 적힌 손팻말을 들었다. "헌정질서 파괴하는 탈옥특검 철회하라"라는 선창에 의원들이 "철회하라"를 세 번씩 외쳤다.가장 먼저 마이크를 잡은 정 원내대표는 전날 해외 순방을 떠난 이재명 대통령을 향해 "총리에게 특검법 의결을 사주하고 해외로 떠났다. 대통령이 사실상 해외 도피했다"라고 비난했다. 그는 이 대통령이 수사를 '조작기소를 통한 사법살인 시도'라고 주장한 것을 겨냥해 "정말 그렇게 믿고 있다면 재판을 받으면 된다. 억울한 사람이 재판을 피하겠나, 아니면 죄인이 재판을 피하겠나"라고 따졌다.정 원내대표는 특검법을 "절대로 태어나지 말아야 할 귀태"라고 지칭했다. 이어 "모든 조문을 두 글자로 요약하면 '위헌'이고, 세 글자로 요약하면 '쿠데타'"라며 "대통령이 흉기를 총리의 손에 쥐어 주고 본인은 쏙 빠지려는 것 아닌가"라고 주장했다. 한 총리를 향해서는 "특검법 의결을 포기해야 한다. 태어나지 말아야 할 귀태의 산파가 되지 말아야 한다"라며 "강행한다면 평생 탈옥의 공범이라는 낙인이 찍힐 것"이라고 경고했다.장 대표도 거들었다. 그는 수능을 이틀 앞두고 AI 부정행위 논란이 불거졌다는 점을 거론하며 "대통령이라면 이 문제를 해결하기 위해 결단해야 할 순간인데, 자신의 탈옥법을 통과시키기 위해 해외로 도피했다"라고 주장했다. 이어 "한성숙 국무총리도 이재명 탈옥 범죄의 수괴가 될 것"이라며 법안 발의 의원과 국무위원뿐 아니라 특검 참여자, 재판을 멈춰 세운 판사들까지 '공범'으로 규정했다. 헌법재판소가 위헌을 선언하지 않으면 헌법재판관들 역시 공범이 된다는 경고도 덧붙였다.장 대표는 "마지막 국민의 심판은 통과하지 못할 것이다"라며 "그 심판의 결과는 정권의 몰락이 될 것"이라고 목소리를 높였다.청와대 앞 발언을 마친 의원들은 정부서울청사까지 약 1㎞를 15분가량 걸어갔다. 도보행진 중에는 별다른 구호를 외치지 않았지만, 도착한 뒤에는 다시 "헌정질서 파괴하는 탈옥특검 폐기하라"라고 외쳤다. 나경원·신동욱·임이자·윤용근·조배숙·최형두 의원이 차례로 규탄사를 했다. 나 의원이 "이게 나라입니까?"라고 묻자 참석자들은 "아닙니다"라고 답했다. 임이자 정책위의장은 "참담해 눈물이 나려 한다"고 했다.의결 직후 정점식 원내대표는 "정부가 끝내 국무회의에서 '이재명 탈옥법'을 의결했다"고 했다.그는 그러면서 "이재명 대통령, 이제 '대통령'이라는 호칭을 붙여야 할지 모르겠다"라며 "헌법을 준수하지 않는 대통령을 대통령이라고 부를 수 있나"라고 쏘아붙였다. 이어 "특검의 수사를 진상 규명의 도구가 아니라 피고인이 처벌을 회피하기 위한 법 기술과 꼼수의 도구로 전락시켰다"라고 주장했다.특히 "이재명 대통령은 탈옥법을 의결한 한성숙 총리와 함께 교도소로 갈 것"이라고도 주장했다. 사법부에는 이 대통령의 5개 재판과 김혜경 여사의 공직선거법 위반 사건, 김용의 정치자금법 위반 사건, 정진상의 재판 재개를 요구했다.의원들은 마지막으로 "헌정질서 파괴하는 탈옥특검 철회하라"라는 구호를 다시 외친 뒤 현장 의원총회를 마무리했다.국민의힘 대변인들도 국무회의 의결 이후 비판에 가세했다. 박충권 수석대변인은 논평에서 "대통령은 비행기에 올랐고, 조작기소 특검법은 국무회의를 넘었다"라며 "전체 수사 대상 12건 중 6건이 이 대통령 관련 사건"이라고 주장했다. 특히 특검에 수사 인력 309명과 예산 380억 원이 투입된다는 점을 비판하면서 "이 대통령은 21일 공포 시한 전에 재의를 요구하라"라고 촉구했다.조용술 대변인도 "국민의 목소리는 철저히 외면한 채 권력자의 이해관계만 챙기겠다는 오만한 국정 운영"이라며 "이재명 대통령을 무슨 절대존엄처럼 떠받드는 행태"라고 비난했다. 함인경 대변인은 대장동·백현동 개발사업, 쌍방울 대북송금 등 이 대통령 관련 사건을 열거하며 조작기소 의혹의 구체적인 근거를 제시하라고 요구했다.