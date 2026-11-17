큰사진보기 ▲남면초등학교 학생들이 17일 열린 우운 문양목 지사 추모제에서 헌화하고 있다. ⓒ 태안신문 관련사진보기

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큰사진보기 ▲(사)우운문양목선생기념사업회 노진용 이사장이 추모사를 낭독하고 있다. ⓒ 태안신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

충남 태안을 대표하는 독립운동가이자 이역만리 미국에서 항일운동을 주도하며 애국애족 정신을 전파한 우운 문양목 선생의 22번째 추모제가 거행됐다.이번 추모제는 지난해 광복 80주년을 맞아 120년 만에 고국으로 유해가 봉환돼 국립대전현충원에 안장된 뒤 두 번째로 열린 행사다. 또 남면초등학교 학생들이 직접 참석해 지역을 대표하는 독립운동가인 문양목 선생의 숭고한 애국정신을 기리고 감사 편지를 낭독하며 의미를 더했다.(사)우운문양목선생기념사업회(이사장 노진용)는 17일 남면 몽산리 우운 문양목 선생의 사당인 충운사가 자리한 생가지 일원에서 '제22회 우운 문양목 선생 추모제'를 열고 평생을 조국 독립에 바친 선생의 숭고한 넋을 기렸다.노진용 이사장을 비롯한 기념사업회 회원들과 남평문씨 문혜식 종친회장, 윤희신 태안군수, 태안군의회 장영숙 부의장, 김종헌 충남서부보훈지청 보훈과장 등 내빈과 군민 등이 참석한 가운데 열린 이날 추모제는 '문양목 평전'의 저자 최재학 전 이사장의 선생 일대기 소개를 시작으로 헌화와 분향, 추모사 낭독, 남면초 학생들의 감사 편지 낭독, 독립정신 계승 다짐 제창 순으로 진행됐다.우운 문양목 선생은 1869년(고종 6년) 6월 7일 남면 몽산리 268번지에서 태어나 1894년 갑오동학농민운동이 일어나자 반봉건·반침략을 목적으로 북접에 참여해 혁명투쟁을 전개했다.1903년 인천에서 부두 노동자와 한문 교사로 활동하며 민족의식을 고취하던 중 1905년 '을사늑약'으로 일제의 한국 침탈이 노골화되자 국권회복운동에 투신할 목적으로 36세 나이에 하와이 사탕수수 농장 노동자로 망명했다.이듬해인 1906년 미국 샌프란시스코로 건너간 선생은 1907년 3월 장경, 백일규 등과 함께 국권회복을 목적으로 '대동보국회(大同保國會)'를 결성했고, 중앙회장에 선임됨과 동시에 기관지 '대동공보'를 발행하며 국내외 동포들에게 국권 회복 의식을 고취했다.1908년 3월에는 대한제국 외교고문인 미국인 스티븐스가 샌프란시스코에서 일제의 한국 침략을 정당화하는 망언을 발표하자 공립협회와 합동 공동회를 열고 스티븐스를 찾아가 발언 취소를 요구하며 항의했다.이튿날(3월 23일) 전명운·장인환 의사가 스티븐스를 처단하자 선생은 재판전담위원과 재정위원을 맡아 변호사 비용 모금과 재판 투쟁을 이끌며 의거의 정당성을 세계에 알렸다.이후 1909년 박용만의 소년병학교 설립을 지원하고 로스앤젤레스에 대동신서관을 설립해 이승만의 '독립정신'과 박용만의 '국민개병설' 등을 발간했다. 1910년 2월에는 대동보국회와 공립협회를 통합해 '대한인국민회' 출범을 주도했고, 1912년 북미총회 제2대 총회장과 '신한민보' 발행인·주필을 맡아 60여편의 논설문과 애국시를 발표하며 독립 의지를 전파했다. 1916년에는 맨티카 지방에 한글학교인 한흥학교를 세워 한인 2세들에게 한글과 역사를 가르쳤다.그러나 우운 선생은 광복을 보지 못한 채 1940년 12월 25일 향년 71세로 미국 맨티카에서 서거했다. 정부는 선생의 공훈을 기려 1995년 건국훈장 독립장을 추서했으며, 80여년간 미국 맨티카 파크뷰 공동묘지에 안장돼 있던 선생과 아내 이찬성 여사의 유해는 지난해 광복 80주년을 맞아 120년 만에 고국으로 봉환돼 국립대전현충원 애국지사 묘역에 안장됐다.이날 추모제에서 노진용 이사장은 "우운 문양목 선생은 130여년 전 나라를 잃은 슬픔과 분노를 안고 이역만리 미국 땅으로 건너가 대동보국회 창립과 장인환·전명운 의사 의거 후원, 언론·교육 활동 등 평생을 조국 독립에 바치셨다"며 "지난해 광복 80주년을 맞아 정부와 국가보훈부, 성일종 국회의원, 태안군, 지역 단체의 적극적인 노력으로 120년 만에 선생의 유해를 국립대전현충원으로 모시게 됐다"고 밝혔다.이어 "그러나 이는 아직 시작에 불과하며 앞으로도 해 나가야 할 일이 많다"며 "국가와 지자체가 선생의 선양 사업에 지속적인 관심과 지원을 아끼지 말아 달라"고 당부했다.윤희신 군수는 추모사를 통해 "고국을 떠난 지 120년 만에 그리던 조국의 품으로 돌아오신 선생의 영전 앞에 깊은 존경을 표한다"며 "단 한 차례도 고국을 방문하지 못한 척박한 삶 속에서도 오직 조국 독립과 민족 자주권 회복에만 헌신하신 선생의 희생이 있었기에 오늘날 우리가 자유와 평화를 누릴 수 있게 됐다"고 말했다.그러면서 "이제 이역만리의 외로움을 내려놓으시고 따뜻한 고국의 품에서 영원한 안식을 누리시길 기원하며, 태안군도 선생의 숭고한 헌신이 잊히지 않게 예우와 선양에 온 정성을 다하겠다"고 강조했다.장영숙 부의장은 "암흑기 속에서도 언론과 교육을 통해 민족의식을 일깨우고 독립운동에 온몸을 바치신 선생의 삶은 태안의 자랑스러운 역사"라며 "선생의 애국정신을 기리는 일은 과거를 되새기는 데 그치지 않고 오늘날 우리 고장을 아끼고 더 나은 공동체를 만들어 가는 데 있다. 태안군의회도 선생의 정신이 지역의 자긍심으로 이어지게 지속적인 관심과 노력을 기울이겠다"고 전했다.무엇보다 이날 현장에서는 자라나는 미래 세대인 남면초등학교 학생들의 진심 어린 참여가 추모식의 의미를 한층 더 깊게 만들었다.지역을 대표하는 독립운동가인 문양목 선생의 뜻을 기리고자 참석한 학생들은 식순 도중 영전 앞에 직접 나아가 국화꽃을 올리며 고개를 숙였다.또한 남면초 학생들은 '문양목 선생님께 드리는 감사의 편지'를 또박또박 낭독해 참석자들에게 깊은 울림을 안겼다.남면초 학생들은 "우리와 같은 태안에서 태어나 나라를 되찾기 위해 평생을 바치고 힘든 순간에도 옳은 길을 걸으신 선생님이 무척 자랑스럽고 가슴 벅차다"며 "오늘날 우리가 학교에서 공부하고 친구들과 즐겁게 뛰어놀 수 있는 평화로운 일상이 선생님의 희생 덕분임을 깨달았다. 선생님의 용기와 나라 사랑 마음을 본받아 친구를 배려하고 서로 돕는 멋진 어린이로 자라겠다"고 다짐했다.추모제는 참석자 전원이 자리에서 일어나 '독립정신 계승 우리의 다짐'을 함께 제창하고 태극기를 힘차게 흔드는 퍼포먼스를 끝으로 마무리됐다.