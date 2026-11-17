큰사진보기 ▲교육부가 2027학년도 대학수학능력시험(수능)에 스마트안경뿐 아니라 초소형카메라를 활용한 부정행위도 있을 수 있다고 보고 추가 대책을 마련 중이라고 밝힌 16일 서울 시내의 한 카메라 매장에서 판매 중인 초소형 카메라 모습. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲한성숙 국무총리가 17일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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대학수학능력시험에서 스마트기기를 악용한 부정행위를 막기 위한 정부 대응은 '원천 차단'으로 압축된다. 스마트기기를 응시생 몸에서 떼고, 시험실에서 멀리 떨어트리는 것.한성숙 국무총리 주재로 17일 열린 국무회의는 이틀 앞으로 다가온 수능에서의 인공지능 활용 부정행위 차단 대책을 논의했다.이날 한 총리는 "시험 중 스마트기기 휴대를 원천 차단하겠다"면서 "스마트폰 등 모든 스마트기기는 전원 종료 후 수거하는 한편, 수험생이 착용한 안경과 시계를 전수 점검한다"면서 "옷깃과 소매, 단추 등도 꼼꼼하게 살피겠다"고 밝혔다.또한 ▲고의 미반납 스마트기기 이용 철저 적발 ▲수험생 가방은 시험실 외부 별도 보관 ▲보관중 소지품에서 스마트기기 작동 여부 수시 점검 ▲시험장 주변 와이파이 관리 강화 등도 언급했다.한 총리는 "정부는 또한 감독관을 추가로 배치해 현장에서의 부정행위는 물론 사전 모의에 대해서도 무관용 원칙으로 엄단할 것"이라며 "의심사례의 경우에는 끝까지 추적해서 시험무효, 응시 자격박탈 고발과 수사의뢰 등 엄정 대응하겠다"고 강조했다.또한 교육부 등 관계 부처에게 "직을 건다는 자세로 혼신의 힘을 다해달라"면서 "우리 수험생들이 그간 쌓아온 노력이 정당한 결실로 이어질 수 있도록 끝까지 최선을 다할 것"이라고 말했다.한 총리는 이날 오후 3시 이같은 내용이 담긴 '수능 부정행위 대책'을 직접 발표할 예정이다.