큰사진보기 ▲놀이서당 회원들이 명랑운동회에서 윷놀이를 하며 윷가락을 던지고 말판을 살피고 있다. 익숙한 전통놀이를 함께 즐기며 웃음과 응원이 오갔다. ⓒ 김정아 관련사진보기

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큰사진보기 ▲손은영 놀이서당 대표가 회원들과 함께 준비한 명랑운동회에서 행사 진행을 맡았다. 아울러 2013년 놀이서당을 창립한 손 대표는 전래놀이와 다양한 신체활동을 학교 현장에서 적극적으로 활동하고 있다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲함께 웃고 어울리며 다진 화합을 바탕으로 2027학년도에도 학교 현장에서 아이들에게 놀이의 즐거움과 다양한 신체활동의 기회를 전하는 활동을 이어갈 계획이다. ⓒ 김정아 관련사진보기

아이들에게 전래놀이와 뉴스포츠를 가르쳐온 사람들이 이날만큼은 가르치는 교사가 아닌 놀이의 주인공이 됐다. 서로에게 놀이 방법을 알려주고, 팀을 나눠 뛰고 웃으며 그동안 학교 현장에서 전해온 놀이의 즐거움을 직접 경험했다.무엇보다 2013년 창립한 놀이서당은 전래놀이와 뉴스포츠를 연구하며 충남지역 학교 현장에서 다양한 놀이 활동을 이어왔다. 이번에는 회원들의 역량을 강화하고 화합을 다지기 위해 처음으로 명랑운동회를 열었다.지난 15일 오후 1시부터 4시까지 충남 당진시 고대초등학교 체육관에서 열린 '2026 놀이서당 명랑운동회'에는 회원 20명이 참여했다. 이번 행사는 매년 진행하던 여름캠프 대신 회원들이 함께 어울리며 놀이를 직접 경험하고 역량을 나누는 자리로 기획됐다. 학교와 지역 현장에서 전래놀이와 뉴스포츠를 지도해온 회원들이 한자리에 모여 서로의 경험을 나누고 친목을 다지는 데 의미를 뒀다.이날 운동회에서는 ▲ 색깔꽃이 피었습니다 ▲ 온몸 가위바위보 ▲ 발씨름 ▲ 풍선 릴레이 ▲ 주사위 달리기 ▲ 콘볼링 ▲ 윷놀이 ▲ 팝콘 릴레이 ▲ 탁구공 흔들어 빼기 ▲ 주사위 게임 등 10개 종목이 진행됐다. 달리기와 균형 잡기, 순발력과 집중력을 겨루는 놀이부터 팀원들과 호흡을 맞춰야 하는 협동 놀이까지 다채롭게 펼쳐졌다.아울러 전래놀이는 별도의 복잡한 장비 없이도 달리기와 던지기, 균형 잡기 등을 경험할 수 있고, 또래와 규칙을 정하고 지키는 과정에서 협동심과 사회성을 기르는 데도 도움이 된다. 기존 스포츠의 규칙과 장비를 변형한 뉴스포츠 역시 운동 기능이나 경험에 관계없이 더 많은 아이들이 신체활동에 참여할 수 있도록 돕는다.박정연 놀이서당 부회장은 "이번이 첫 명랑운동회였지만, 앞으로도 시간을 맞춰 제2회, 제3회, 제4회까지 꾸준히 이어가고 싶다"며 "서남초·대덕초·석문초 등에서 전래놀이와 뉴스포츠 강사로 활동하고 있는데, 요즘은 학교에서 운동회를 접할 기회도 줄어들고 있다"고 말했다. 이어 "아이들이 학교에서 평소 경험하기 어려운 다양한 놀이와 색다른 신체활동을 접할 수 있도록 앞으로도 적극적으로 연구하고 현장 활동을 이어가겠다"고 밝혔다.손은영 놀이서당 대표는 "매년 진행하던 여름캠프를 올해는 열지 못해 아쉬움이 있었지만, 대신 회원들이 함께 모여 놀이를 즐기고 서로의 역량을 나눌 수 있는 자리를 마련해 뜻깊었다"며 "행사를 준비하고 진행하는 데 도움을 준 운영총무팀과 사무국장, 함께해 준 모든 회원에게 감사하다"고 말했다. 손 대표는 이어 "놀이를 연구하는 것도 중요하지만 우리가 먼저 신나게 놀아야 아이들에게 놀이의 즐거움을 전할 수 있다"며 "앞으로도 열심히 연구하고, 열심히 놀아보자"고 덧붙였다.사범대에서 체육을 전공한 손 대표는 2013년 놀이서당을 창립해 충남지역 학교에 전래놀이와 다양한 신체활동을 전해왔다. 회원들과 함께 학교별 특성과 공간에 맞는 놀잇길을 조성하는 등 아이들이 일상에서도 자연스럽게 놀이를 접할 수 있는 환경을 만드는 데 힘써왔다.이번 운동회 역시 회원들과 직접 기획하고 준비부터 진행까지 맡았다. 놀이를 가르치는 사람부터 놀이의 즐거움을 충분히 경험하고 즐겨야 아이들에게도 그 가치를 전할 수 있다는 손 대표의 교육 철학이 회원들과 함께한 이번 운동회에 고스란히 담겼다.