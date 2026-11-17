"수능의 공신력이 흔들리면 정부에 대한 불신은 걷잡을 수 없이 커질 것이다."

"AI 부정행위 대책은 여전히 오리무중이다."

큰사진보기 ▲국감서 질의하는 이준석 의원개혁신당 이준석 의원이 16일 한국은행 대구경북본부본부에서 열린 국회 재정경제기획위원회의 동북·동남지방데이터청, 부산·대구지방국세청, 부산·대구본부세관, 한국은행 부산·경남·울산·대구경북·포항본부에 대한 국정감사에서 질의하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲국민의힘 장동혁 대표가 16일 국회에서 열린 교육위원회 전체회의에서 발언하고 있다 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이준석 개혁신당 국회의원과 장동혁 국민의힘 대표가 나란히 정부의 대학수학능력시험(수능) 부정행위 대책을 비판하고 나섰다. 오는 19일 치러지는 2027학년도 수능을 불과 이틀 앞두고, 인공지능(AI)과 초소형 전자기기를 활용한 부정행위에 정부가 제대로 대비하지 못했다는 지적이다.다만 두 사람의 대응 방향에는 차이가 있었다. 이준석 의원은 직접 개발한 전파 탐지 애플리케이션을 공개하며 당장 현장에서 적용할 수 있는 보완책을 제안했다. 반면 장동혁 대표는 정부의 대응을 강하게 질타하면서 수능 연기까지 검토해야 한다고 압박했다. 보수 야권이 수능의 공정성 문제를 두고 일제히 정부 비판에 나섰지만, 제시한 해법은 다소 달랐던 셈이다.이준석 의원은 17일 자신의 페이스북에 영국 출장길 비행기 안에서 개발했다고 밝힌 'KoriyoSCAN'이라는 안드로이드용 애플리케이션을 공개했다. 기내에서 스타링크 인터넷에 연결해 직접 기획하고 코딩한 시제품이라는 설명이다. 앱 설치파일(APK)을 직접 배포하고, 다른 개발자들도 개선에 참여할 수 있도록 소스코드도 공개했다.이 앱은 감독관의 스마트폰을 일종의 전파 탐지 보조장비로 활용하는 방식이다. 수험생이 들어오기 전 빈 교실에서 포착되는 와이파이·블루투스 신호를 먼저 기록한 뒤, 입실 이후 새로 나타나는 신호를 표시해 추가 확인을 돕는다. 개혁신당 공보실은 기존 전파 탐지기의 일부 기능을 수행하는 앱이라고 부연했다.다만 모든 부정행위 기기를 탐지할 수 있는 것은 아니다. 이 의원도 "이 앱은 통신을 차단하지 못하고 안드로이드의 제약으로 모든 기기를 찾아내지도 못한다"라는 한계를 인정했다. 실제 시험장 환경에서의 성능 검증 역시 아직 이뤄지지 않았다. 그럼에도 전문 장비를 전국 시험실에 즉시 보급하기 어려운 상황인 만큼, 감독관의 휴대전화라도 활용해보자는 취지다.이 의원은 같은 글에서 최교진 교육부 장관이 수능 연기에 선을 그은 것을 지적하면서, 설령 시험을 연기하더라도 근본적인 대책을 마련하기에는 일주일도 부족할 수 있다고 진단했다. 그러면서 남은 기간 가능한 조치부터 총동원해야 한다고 주장했다.구체적으로 시험장 주변의 핫스팟을 점검하고, 시험 시간에 한해 특정 연령대의 이동통신 데이터 이용을 제한하는 방안도 검토할 수 있다고 제안했다. 다만 법적 근거와 실효성, 긴급통신 및 주민 불편 문제는 정부와 통신사가 따져야 한다고 덧붙였다.특히 "행정권이 없는 야당"의 한계를 언급하며 정부의 적극적인 대응을 주문했다. 교육부가 앱의 현장 성능을 신속하게 검증하고, 전파 탐지 목적에 한해 감독관의 휴대전화 반입·사용 제한에 한시적 예외를 두는 방안을 검토해달라는 것이다.이동훈 개혁신당 수석대변인도 이날 논평을 통해 "아직 수능은 치러지지 않았다. 공정성이 무너졌다고 단정할 수는 없다"라면서도 "사전 대비는 실패했고 부처 간 조율은 엉켰다"라고 비판했다. 이어 감독관의 개입 기준과 권한을 명확히 하고, 지침에 따라 대응한 감독관을 보호하는 방안을 마련하라고 요구했다.반면 장동혁 국민의힘 대표는 수능 연기론을 재차 꺼내 들었다. 장 대표는 같은 날 페이스북에서 "수능이 이틀 앞으로 다가왔다. AI 부정행위 대책은 여전히 오리무중이다"라며 정부의 대응을 맹비난했다.특히 "이미 예견됐고, 수없이 지적됐던 문제다. 교육위 국정감사에서도 첫날부터 대책 마련을 촉구했었다"라며 "그런데 교육부는 그동안 뭘 한 건가?"라고 따져 물었다. 전날 정부가 내놓은 대책에 대해서는 "대책이라고 할 수도 없다"라며 이날 예고된 추가 대책조차 기대하기 어렵다는 반응을 보였다.장 대표는 단추형 초소형 카메라 등 부정행위에 악용될 수 있는 장비들이 품절됐다는 주장도 거론했다. 특히 최근 세무사 시험에서 초소형 카메라 등을 동원한 부정행위가 드러난 점을 지적하면서, 감독관이 의심스러운 수험생을 발견하더라도 적극적으로 제재하기 어렵다는 현실을 강조했다.그는 "의심이 간다고 해서 감독관이 선뜻 제재를 가하기도 어렵다"라며 "가방 검사조차 수험생 동의가 없으면 불가능하다. 하물며 몸 수색은 어림도 없다"라고 주장했다. 잘못된 판단으로 무고한 수험생이 피해를 입거나 대규모 소송으로 이어질 가능성도 제기했다.최교진 교육부 장관이 감독관 면책 필요성을 언급한 데 대해서도 "그러면 수험생 피해는 누가 책임진단 말인가?"라며 반발했다. 이어 "이 심각한 상황에 대통령은 없다"라며 이재명 대통령에게도 책임을 물었다.특히 장 대표는 "교육부의 명운이 아니라 정권의 명운이 걸린 문제다. 아니, 대한민국의 미래가 걸린 문제다"라며 "지금 사태가 '포항 지진'보다 덜 심각하다고 믿는 국민은 없다. 대책이 없다면 수능 연기라도 검토해야 한다"라고 촉구했다.국민의힘 대변인들도 일제히 가세했다. 최은석 원내수석대변인은 "공정성 확보가 어렵다면 수능 연기를 포함한 모든 방안을 강구해야 한다"라고 요구했다. 박충권 수석대변인은 공공 와이파이 차단만으로는 이동통신망이나 블루투스를 이용한 부정행위를 막을 수 없다고 지적했고, 조용술 대변인은 최 장관에게 책임질 능력이 없다면 물러나라고 사퇴까지 촉구했다.