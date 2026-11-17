큰사진보기 ▲충남도교육청 전경. ⓒ 충남도교육청 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 홍주포커스에도 실립니다.

충남 고등학교에서 학교를 떠나는 학생이 빠르게 늘고 있다.학업중단 학생은 2021학년도 970명에서 2025학년도 1291명으로 5년 사이 33.1% 증가했다. 코로나19 직후인 2020학년도 768명과 비교하면 68.1% 늘어난 규모다.더 우려스러운 대목은 이탈의 이유가 제대로 파악되지 않고 있다는 점이다.2025학년도 고교 자퇴생 1273명 가운데 896명, 70.4%의 사유가 '기타'로 분류됐다.대입 준비를 위한 선택인지, 진로 부적응인지, 심리·정서적 위기나 가정의 돌봄·경제 문제인지 구분하기 어려운 상태다.원인을 알아야 맞춤형 지원을 할 수 있지만, 현재 통계만으로는 위기 신호를 읽기 어렵다.학생 이탈이 늘어나는 동안 예방 예산은 줄었다. 충남교육청의 자퇴·학업중단 예방사업 예산은 2024년 17억 7315만 원에서 2026년 12억 5665만 원으로 29.1% 감소했다.학교 현장을 지원하는 교육지원청 예방프로그램 예산도 같은 기간 1억 230만 원에서 5115만 원으로 절반 수준이 됐다.이탈은 고1 신입생과 일부 지역 특성화고에서 특히 두드러진다. 특성화고 학업중단율은 5.01%로 제시됐다.학교생활에 적응하고 진로를 구체화해야 할 시기에 학생들이 이탈한다면, 단순히 개인의 선택으로만 돌릴 수 없다. 학생이 어떤 어려움을 겪는지 살피고, 학교 안팎의 지원으로 연결하는 체계가 필요하다.이에 지난 16일 조국혁신당 충남도당은 논평을 통해 충남교육청에 두 가지 대책을 촉구했다.먼저 자퇴 사유를 대입·진로 전환, 심리·정서 위기, 돌봄·경제 공백 등으로 세분화하는 '학업중단 사유 진단제'를 도입하고, 이탈이 집중되는 고1 1학기와 특성화고·지역에 상담과 진로 지원을 집중하라는 것이다.예산 복원과 학교 밖까지 이어지는 지원망도 요구했다. 학업중단 숙려제와 대안교실, 지자체 학교 밖 청소년 지원센터를 연결해 학생이 학교를 떠난 뒤에도 공적 돌봄과 배움에서 단절되지 않도록 해야 한다는 주장이다.학교를 떠나는 학생이 늘고, 그 이유는 '기타'에 묻히며, 예방 예산마저 줄어드는 흐름은 교육행정이 다시 살펴야 할 경고다.학생 한 명 한 명의 이탈 뒤에 어떤 위기가 있었는지 묻고, 학교 밖에서도 배움과 돌봄을 이어갈 길을 마련하는 일은 교육청의 책무다.충남교육청이 행정사무감사의 지적을 실질적인 예산과 지원으로 옮길 수 있을지 주목된다.