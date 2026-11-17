큰사진보기 ▲구 수원시민회관구 수원시민회관 건물, 하얀 외벽건물이 아름답다. ⓒ 김형기 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲구 수원시민회관 외벽 구조물구 수원시민회관 외벽 구조물, 70년대 모습을 짐작할 수 있다. ⓒ 김형기 관련사진보기

큰사진보기 ▲수원중앙도서관수원중앙도서관, 수원신사를 헐고 그 위에 만들어져 수원 시민들의 호응이 있었다. ⓒ 김형기 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 광교노인복지관뉴스에도 실립니다.

늦가을의 정취가 깊어 가는 16일, 수원의 역사와 문화적 자취를 품고 있는 공간을 찾았다. 수원 팔달산 자락에 자리 잡은 '구 수원시민회관'과 '수원중앙도서관'이다.시대를 달리하며 수원 시민들의 삶과 지성의 요람 역할을 해온 두 곳을 차례로 돌아보며, 도시가 기억을 보존하는 방식과 시민을 향해 열려 있는 문화 공간의 진화 과정을 마주했다.가장 먼저 발길을 옮긴 곳은 팔달산 기슭, 수원향교 인근에 자리한 '구 수원시민회관'이다. 1971년 건립된 이 건물은 하얀 외벽과 외벽에 부조물이 눈에 들어왔다. 부조물은 작가 김영중과 조성묵의 협업으로 완성되었다. 1970년대는 새마을 운동으로 나라가 활기차게 발전하던 시기였다. 부조물을 보면 그 시절의 역동적인 모습을 볼 수 있다. 외관은 반세기가 훌쩍 넘은 세월에도 불구하고 특유의 웅장함과 조형미를 잃지 않고 있었다.1971년에 매산로 현 위치에 수원시민회관을 준공하였다. 이전에 시민회관과 옆의 중앙도서관 자리는 일제가 세운 수원 신사가 있었다고 한다. 이를 헐고 회관을 지었으니, 사람들의 높은 지지를 받았다.수원시민회관은 연극, 무용 등 많은 행사와 월남전 파병 상이용사 합동결혼식, 훈장 수여식도 하였으며, 각종 기념식과 난파 음악제 등 다양한 행사도 하였다. 하지만 1991년 경기도 문화예술회관과 야외 음악당 등 전문 공연 시설이 생기면서 위상이 줄어들었다. 1999년에 수원 예총이 시민회관에서 나가며 입지가 축소되었다. 건물 안에는 조각 구조물과 각종 창작물을 볼 수 있다. 오랫동안 이곳에서 많은 공연이 있었는데 지금은 적막하다.현재는 생활문화센터로 운영되고 있는데 센터는 각종 창작을 위한 공간, 세미나와 회의를 할 수 있는 열린 공간, 문화 공간으로 시민에게 다가서고 있다.길을 동반한 박천일 수원근대여행해설사는 "구 수원시민회관은 1970-80년대 수원 문화예술인들의 꿈이 무대에 오르던 곳이자, 시민들이 처음으로 현대적인 공연 문화를 접했던 역사적 현장"이라며 "과거의 원형을 최대한 보존하면서도 현대적 감각을 더해 시민들에게 다시 돌려주기 위한 고민이 이어지고 있다"고 설명했다. 낡은 벽돌 틈새마다 스며든 시간의 무게는 보는 이들에게 묵직한 울림을 전했다.중앙도서관으로 자리를 옮기던 중 박 해설사는 구 시민회관과 중앙도서관 사이의 주차장에 수원 신사가 있었다고 말했다. 일제는 1920년대 후반부터 식민 통치와 황국신민화 정책을 강화하기 위해 조선 각지에 신사를 세웠다.수원에서는 왕실의 위엄과 백성의 안녕을 상징하던 팔달산 동쪽 기슭 현 교동 일대가 그 표적이었다. 수원화성과 화성행궁이 한눈에 내려다 보이는 명당자리를 택해 조선의 역사를 위압하려 한 의도였다. 일제 말기에는 수원 지역 학생들과 주민들, 관공서 직원들이 아침마다 이곳에 모여 동방 요배와 신사참배를 강요받았던 아픈 역사의 현장이었다.구 수원시민회관에서 과거의 향수와 건축적 미학을 만끽했다면, 이어 방문한 '수원중앙도서관'에서는 현재와 미래를 향한 에너지를 느낄 수 있다. 수원의 대표 공공도서관으로서 오랜 시간 시민들의 사랑을 받아온 이곳은, 시대의 변화에 발맞춰 단순한 열람실 중심의 공간에서 벗어나 개방형 복합문화공간으로 탈바꿈한 모습이 뚜렷했다.지금은 안타깝게도 보수공사 중이어서 도서관에 들어갈 수 없었다. 도서관은 중앙일보와 동양 방송에서 건립하여 수원시에 기증하여 1980년에 개관하였다, 이전에 일제강점기 시절부터 신사가 있던 자리로 이를 완전히 해체하고 도서관을 지어 시민들의 많은 지지를 받았다고 한다.도서관 앞에서 만난 시민 김정화씨는 "주말이나 평일 여유가 생길 때마다 가족과 함께 들르는 곳"이라며 "단순히 책을 빌리는 공간을 넘어 전시도 보고 강연도 들으며 일상의 쉼표를 찍을 수 있어 삶의 질이 한층 높아진 기분"이라고 했다.구 수원시민회관과 수원중앙도서관 탐방은 한 도시가 지닌 문화적 자산의 깊이와 확장성을 동시에 확인하는 뜻깊은 여정이었다. 구 수원시민회관이 한 시대의 예술적 혼과 공동체의 기억을 간직한 '보존의 공간'이라면, 수원중앙도서관은 그 기억 위에 새로운 지식과 시민의 일상을 쌓아 올리는 '성장의 공간'이었다.역사적 가치를 지닌 근대건축 유산을 소중히 가꾸고, 동시에 시민 누구나 문턱 없이 지식과 문화를 누릴 수 있는 인프라를 확충해 나가는 모습에서 문화도시 수원의 단단한 저력이 엿보였다. 깊어 가는 가을, 과거의 건축미와 현재의 지성이 공존하는 이 두 공간은 수원 시민들에게 변치 않는 영감과 휴식의 터전으로 자리매김하고 있다.